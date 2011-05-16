İddia: Nokia telefon bölümünü Microsoft'a satabilir

Microsoft ve Nokia arasındaki stratejik işbirliği, yakın gelecekte farklı bir kimliğe bürünebilir. Microsoft ile yapılan anlaşma kapsamında telefonlarında Windows Phone işletim sistemini kullanmaya hazırlanan Nokia, Eldar Murtazin'in iddiasına göre mobil bölümünü yani telefon üretimden sorumlu kısmını Microsoft'a satabilir. Akıllı telefon pazarındaki kayıpları devam eden ve pazar payındaki erime son yıllarda iyice hissedilen Nokia cephesindeki bu iddialar, Microsoft yakınlaşmasının başladığı günlerden bu yana zaman zaman öne sürülmüş ancak doğrulayacı herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Eldar Murtazin'in Twitter hesabında yer verdiği detaylara göre kendi alanlarında lider olan iki dev ismin yetkileri 20Mayıs'tan sonra yani bu ayın sonuna doğru bir araya gelip bu olasılığı masaya yatıracaklar. Yine Murtazin'in iddiasına göre, olası bir anlaşma durumuda satın alma işlemleri yıl sona ermeden önce tamamlanmış olacak. Mobil teknolojilere ciddi yatırımlar yapan Microsoft'un, Windows 7 mobil işletim sistemine ek olarak Nokia'yı alıp aynı zamanda donanım üreticisi kimliği kazanmayı ve Apple ile benzer şekilde kullanıcılara tamamı Microsoft çözümü olan tasarımlar sunmayı planladığı konuşuluyor.

İddia oldukça büyük ancak doğruluğu hakkında henüz "bu iş bitti" diyebileceğimiz yeterli bir argüman bulunmuyor. Fakat Eldar Murtazin'in iddia ettiği gibi Microsoft, Nokia'yı satın alırsa mobil pazardaki rekabet yeni bir boyut kazanabilir. Dünyanın en büyük yazılım şirketi aynı zamanda dünyanın en büyük telefon üreticisi olduğu takdirde, üreticiler arasında rekabet bambaşka bir boyut kazanabilir. Faaliyetlerini Microsoft'tan gelen tepe yöneticisi Stephen Elop'un kaptanlığında sürdüren Nokia'nın, ortaya atılan bu iddialar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini anlamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.