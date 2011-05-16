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İddia: Nokia telefon bölümünü Microsoft'a satabilir

8 yıl
32,2b
1
96
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ve Nokia arasındaki stratejik işbirliği, yakın gelecekte farklı bir kimliğe bürünebilir. Microsoft ile yapılan anlaşma kapsamında telefonlarında Windows Phone işletim sistemini kullanmaya hazırlanan Nokia, Eldar Murtazin'in iddiasına göre mobil bölümünü yani telefon üretimden sorumlu kısmını Microsoft'a satabilir. Akıllı telefon pazarındaki kayıpları devam eden ve pazar payındaki erime son yıllarda iyice hissedilen Nokia cephesindeki bu iddialar, Microsoft yakınlaşmasının başladığı günlerden bu yana zaman zaman öne sürülmüş ancak doğrulayacı herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Eldar Murtazin'in Twitter hesabında yer verdiği detaylara göre kendi alanlarında lider olan iki dev ismin yetkileri 20Mayıs'tan sonra yani bu ayın sonuna doğru bir araya gelip bu olasılığı masaya yatıracaklar. Yine Murtazin'in iddiasına göre, olası bir anlaşma durumuda satın alma işlemleri yıl sona ermeden önce tamamlanmış olacak. Mobil teknolojilere ciddi yatırımlar yapan Microsoft'un, Windows 7 mobil işletim sistemine ek olarak Nokia'yı alıp aynı zamanda donanım üreticisi kimliği kazanmayı ve Apple ile benzer şekilde kullanıcılara tamamı Microsoft çözümü olan tasarımlar sunmayı planladığı konuşuluyor.

İddia oldukça büyük ancak doğruluğu hakkında henüz "bu iş bitti" diyebileceğimiz yeterli bir argüman bulunmuyor. Fakat Eldar Murtazin'in iddia ettiği gibi Microsoft, Nokia'yı satın alırsa mobil pazardaki rekabet yeni bir boyut kazanabilir. Dünyanın en büyük yazılım şirketi aynı zamanda dünyanın en büyük telefon üreticisi olduğu takdirde, üreticiler arasında rekabet bambaşka bir boyut kazanabilir. Faaliyetlerini Microsoft'tan gelen tepe yöneticisi Stephen Elop'un kaptanlığında sürdüren Nokia'nın, ortaya atılan bu iddialar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini anlamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.


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GoldPunch 8 yıl en beğenilen
Zaten Nokia'nın %99'u telefon bölümü değil mi?
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Kissed by Fire 8 yıl
Arkadaşım ben 6 senedir Nokia Kullanıyorum. Severek sevmeyerek, orası tartışılır. Ama ilklerin firması Apple değil Nokia. Bunu unutmayalım. Stephen Elop adlı Fatih Ürek kılıklı CEO, Koskoca firmanın içine etti, ve bıraktı. Microsoftun kölesi yaptı Koca firmayı yazık yani sadece yazık. Seneye o İlklerin, birinciliklerin Firmasının yerinde yeller esecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Arkadaşım ben 6 senedir Nokia Kullanıyorum. Severek sevmeyerek, orası tartışılır. Ama ilklerin firması Apple değil Nokia. Bunu unutmayalım. Stephen Elop adlı F...
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4 Yanıt Yanıtla +15
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fx57 8 yıl
Takao

nokşianın telefon bölümünden başka bölümümü var? donanım zaten çöp at gitsin yazılım kısmınıda bi şirkete transfer etmedimi? :D


Evet var, Nokia-Siemens Networks oldukça önemli bir yatırım. Bu şirket, 150'den fazla ülkede 600'den fazla operatörle çalışıyor ve onların ağ altyapılarını kuruyor.
Takaonokşianın telefon bölümünden başka bölümümü var? donanım zaten çöp at gitsin yazılım kısmınıda bi şirkete transfer etmedimi? :D
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1 Avatar
Nokia Specialist 5 yıl
Microsoftu dövmek lazım
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modifci 5 yıl
02.09.2013
Mission completed
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RΣΛPΣR 5 yıl
Hayırlı olsun
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ali282 7 yıl
nokia üretici bir firma değilki..telefoın parçalarını değişik firmalardan alıp birleştiriyor sadece:) misal ekranının samsungtan alıyor
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alicavush 7 yıl ali282
ali282

nokia üretici bir firma değilki..telefoın parçalarını değişik firmalardan alıp birleştiriyor sadece:) misal ekranının samsungtan alıyor


iphon veya htc kendi ekranlarını kendilerimi üretiyorlar zannediyorsun
yada işlemcilerini ve yahutta kasalarını yada pillerini
dell yada acer gibi firmalar ne kadar laptop üreticisi ise bunlarda o kadar telefon üreticisidir. aplee ve nokia en azından kendi işletim sistemlerine sahipler htc ona bile sahip olmayan bir cihaz ama işte gel görki milleti bir android sevdası almış gitmiş. bu arada telefon üzerine arge si olan sadece nokia ve samsungtur. samsung uzun zamandır telefon üretmesine rağmen arge işine bir kaç yıldır el atmıştır. sony birkaç yıl önce arge ye noktayı koydu olurda nokia piyasadan çekilecek olursa önümüzdeki on yıl boyunca aynı özellikte fakat farklı kasalar içindeki cihazları kullanır dururuz. bu gün kullandığımız 3G, telefona entegre wi-fi, ilk oyunlar (snake) kameralar vs pek çok ürünü cebimize nokia sokmuştur nokia yı microsoft un alması demek nokia nın değil tüketicinin felaketi demek
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bafbaf 7 yıl
Eldar Murtazinden önce ben donanımhaberde açıklamıştım microsoft en geç 2012 sonunda nokiayı alacak diye.
Bekledikleri sadece wp7 li telefonların satış başarısızlığı.
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mert1907 7 yıl
Nokia hatalar yapmış olabilir ancak bu onun Microsoft'un kucağına oturmasını gerektirmiyor.Aslında özellikle de Belle ile performans artışı gösterdi Symbian cihazlar.WP7 gene kullansın ancak Microsoft'un kölesi olarak değil.
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Statistik 8 yıl
Nokia 3310'dan sonra hic bir nokia telefonunu sevmedim
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BraVe_06 8 yıl
Artık telefonun altındaki 3 tuş ctrl - alt - del olur...
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rabbitweed 8 yıl
windows mobile 6 nin basarisi ortada,telefon yapti satmadi,zune yapti esamesi okunmuyor.anlamadigim eger alirsa microsoftu mobil pazarda basarili olacaklarini dusunduren sey nedir?
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darkaura 8 yıl
mıcrosoft tuketicinin ne istedigini ne dusundugunu anlamakdan cok uzak bir firma.

bunu en iyi bin adet bile satamayan kin one telefonlarinda gorursunuz. telefon tipiyle, qwerty klavyesiyle her seyi ile ben is telefonuyum, is dunyasi icin tasarlandim diyor. ama reklamlarinda kullanilan afisler resimler hep gencleri hedef alan ogelerle dolu. resimlerin hepside aktivite halinde gencler var. kaykayli genc resimleri falan.

tum bunlar musluman mahallesinde salyangoz satmak gibi birsey. telefonun iceligini kullanimini bilmiyorum ama pazarlamasi boyle olan telefonun iceligininde kullanicisina hitap etmiyecegini gormek zor degil. microsoft tuketicisine kullanicisina bu kadar yabanci olan bir firma. bu yuzden direk tuketiciyi hedef alan urunlerde basarili olamiyor.

kaykayli genc fotosuna bir daha donmek istiyorum. isin detayina bakinca, yaw bu tipde genc kaldimi piyasada. microsoftun afislerine ilanlarina bakin 90lardan beri cok degismedigini gorursunuz. 90larin kliselesmis kaykayli genc figurunu kullanmalari bunun en acik kaniti.

bir kan degisimi olmazsa phone7 ninde benzer vizyon eksikliklerinden patliyacagi ortada. yanlarinda nokiayida alacaklar.
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leventalpsal 8 yıl
Neytiri
Arkadaşım ben 6 senedir Nokia Kullanıyorum. Severek sevmeyerek, orası tartışılır. Ama ilklerin firması Apple değil Nokia. Bunu unutmayalım. Stephen Elop adlı Fatih Ürek kılıklı CEO, Koskoca firmanın içine etti, ve bıraktı. Microsoftun kölesi yaptı Koca firmayı yazık yani sadece yazık. Seneye o İlklerin, birinciliklerin Firmasının yerinde yeller esecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yeni CEO koskoca firmanın içine etmedi, o koskoca Nokia koskoca bir kaya gibi denizin dibine doğru gidiyordu, acilen radikal kararlar alınıp değişime gidilmeliydi, onlarda bunu yaptı. Düşüş devam ediyor ama yapılan değişikliklerin meyveleri henüz toplanmaya başlanmadı. Eğer CEO değişmeyip firma aynı kafada devam etseydi Nokia 2-3 sene içinde en pahalı telefonu 300 TL olan bir firma haline dönüşürdü ve sonunda batardı.
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EnDiViT 8 yıl
Piyasa koşulları, beklentiler kısa sürede değişiyor.Önemli olan bu koşulları önceden okuyup ayak uydurmak,
90'lı yıllarda cep telefonu sadece iletişim cihazı iken şu anda; fotoğraf makinesi, kamera, mp3 çalar, navigasyon cihazı, internet, e-posta gibi artık çok kapsamlı
kullanılıyor.
Nokia kullanıcı isteklerini göremedi.Htc, apple, blackberry, samsung kendini geliştirme sırasında nokia ne yaptı;

Blackberry'ye rakip sadece tipi benzeyen e serisini çıkardır.
Htc proya rakip n97'yi çıkardı vs.

Bence
1) Nokia yukardaki belirttiğim firmalara rakip modeller çıkarıp tanıtım yapana kadar, rakipleri yeni model duyurusu yaptı, nokia satış-dağıtım ağını iyi kullanamadı.
2) Nokia seri şeklide yeni model çıkarmak yerine symbian'dan vazgeçip kendine özgü yazılıma gidip, bunu geliştirmeliydi.Symbian n serisinde olmamalıydı.
3) Kullanıcılar Nokia'nın sadece kasa değiştirip durduğunu içerikte çok değişen birşey olmadığını gördü.
4) Eskiden rakipleri nokia'yı takip ederken son yıllarda nokia rakiplerini takip eder oldu, kendine özgü bişeyler yapmalıydı.

Cep telefonu ilk çıktığı zamanlar popüler olan Ericsson ve Nokia'idi.Ama Ericsson o zaman Nokia'nın şimdi yaptığı hatalara düşüp popülaritesini yitirdi.

Sanırım Nokia yine öyle olacağını sandı.

Dünyada artık iyi diye bir şey yok.

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diemcizone 8 yıl
Nokia basmatik ekranlardan vaz geçsin, android cihazlar çıkartsın, symbianı geliştirsin kasıntılar gitsin ve doğru dürüst donanımlar kullansın, kaliteli ses çıkışları yapsın ondan sonra belki adam olabilir. FORZA SAMSUNG.
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lazloo 8 yıl
Aslında Nokia nın gerçekten tek kurtuluşu Android oldu bence.MeeGo dan çok umutluydum ama böyle bir cihazı çıkarmayacak sanırım.Elop Microsoft'un adamı olduğu için WP7 diye tutturdular.
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H@B!B 8 yıl

diemcizone

Nokia basmatik ekranlardan vaz geçsin, android cihazlar çıkartsın, symbianı geliştirsin kasıntılar gitsin ve doğru dürüst donanımlar kullansın, kaliteli ses çıkışları yapsın ondan sonra belki adam olabilir. FORZA SAMSUNG.

Gönül istediki senin söylediklerinin hepsi gerçekleşsin,ne yazık ki gelinen durum belli.Gördüklerimden sonra anladım ki,bundan böyle Nokia belini doğrultamaz,çakallar iş başında.
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Castiel 8 yıl
mıcrosoft skpye yıde alıktı işleri ilerletiyor iyice
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