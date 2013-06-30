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İddia: Qualcomm, ZOLA adlı bir akıllı saat hazırlıyor

5 yıl
431
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia: Qualcomm, ZOLA adlı bir akıllı saat hazırlıyor

 Pebble adlı saat projesinin Kickstarter üzerinde rekor bağış toplaması ile dikkatleri üzerine çeken akıllı saat ürünleri, trendi hızla yükselen bir sektör haline geldi. Sny haricinde Genelde küçük çaplı firmaların bu alanda rekabeti olsa da Samsung ve Apple gibi devlerin önümüzdeki dönemde rekabete dahil olması bekleniyor.

Evleaks tarafından verilen yeni bir bilgiye göre mobil yonga tasarımcısı Qualcomm da gözünü akıllı saat pazarına dikmiş durumda. Firma ZOLA adını verdiği bir akıllı saat modelini Eylül ayında tanıtmayı planlıyor. 

ZOLA ile ilgili henüz net bilgiler elde yok. Ancak Qualcomm'un potansiyeli gözönüne alındığında çok düşük enerji tüketen bir işlemci ve grafik biriminin yanında Bluetooth, WiFi gibi fonksiyonlara da yer verilebileceği konuşuluyor. Saat diğer ürünler gibi Android ve iOS cihazlar ile de bağlantı kurabilecek.


http://m.androidauthority.com/rumor-qualcomm-zola-smartwatch-launch-september-236192/ Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl en beğenilen
Görsele gel. İlklerin markası...
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baysan240 5 yıl
yukuberk
Görsele gel. İlklerin markası...

sen nerelerdeydin len sony haberlerinde seni arar olduk
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WmGMD 5 yıl
Sony candır :)
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Guest-555EB232C 5 yıl
Saatten internete gireceğiz artık. Hadi hayırlısı.
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2622110012 5 yıl
gelecek bu akıllı saatlerde...
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Blue Dragon Ready 5 yıl
Gereksiz bir icad daha. Zaten akıllı telefonlarımız var, hem saati görebiliyoruuz hem de Wi-Fi miş Bluetooth muş hepsini yapabiliyoruz bu cihazlarla, ki bunuda akıllı telefon parasına satarlar :)
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cenkcolak 5 yıl
bazen supheleniyorum ..bu şirketler butun bu gelişmeleri gercekten bizlerin menfaatleri için mi yoksa kendi ceplerini dusundukleri için mi yapıyorlar...bilemiyorum..ama tahmin edebiliyorum..
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magicool 5 yıl cenkcolak
cenkcolak

bazen supheleniyorum ..bu şirketler butun bu gelişmeleri gercekten bizlerin menfaatleri için mi yoksa kendi ceplerini dusundukleri için mi yapıyorlar...bilemiyorum..ama tahmin edebiliyorum..

sonuç olarak bunlar adı üzerinde şirket,vakıf değiller hayır işi yapacak halleri yok ticaret yapıyorlar fakat her işte oldugu gibi bununda kurallarına uyanlar ve müşterilerine daha insaflı davranan onları düşünen firmalar oldugu gibi,sert ve sadece kar odaklı olanlarıda var
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anldrms34 5 yıl
telefon sola saatide zola alalim
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Umutcan 5 yıl anldrms34
anldrms34

telefon sola saatide zola alalim

solaya zolayı alıp kola takmalı.
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lj94 5 yıl
haaas yukuberk kardeşimiz gelmiş :D
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baysan240 5 yıl
yukuberk
Görsele gel. İlklerin markası...

sen nerelerdeydin len sony haberlerinde seni arar olduk
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yukuberk 5 yıl en beğenilen
Görsele gel. İlklerin markası...
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