İddia: Qualcomm, ZOLA adlı bir akıllı saat hazırlıyor





Pebble adlı saat projesinin Kickstarter üzerinde rekor bağış toplaması ile dikkatleri üzerine çeken akıllı saat ürünleri, trendi hızla yükselen bir sektör haline geldi. Sny haricinde Genelde küçük çaplı firmaların bu alanda rekabeti olsa da Samsung ve Apple gibi devlerin önümüzdeki dönemde rekabete dahil olması bekleniyor.





Evleaks tarafından verilen yeni bir bilgiye göre mobil yonga tasarımcısı Qualcomm da gözünü akıllı saat pazarına dikmiş durumda. Firma ZOLA adını verdiği bir akıllı saat modelini Eylül ayında tanıtmayı planlıyor.





ZOLA ile ilgili henüz net bilgiler elde yok. Ancak Qualcomm'un potansiyeli gözönüne alındığında çok düşük enerji tüketen bir işlemci ve grafik biriminin yanında Bluetooth, WiFi gibi fonksiyonlara da yer verilebileceği konuşuluyor. Saat diğer ürünler gibi Android ve iOS cihazlar ile de bağlantı kurabilecek.





http://m.androidauthority.com/rumor-qualcomm-zola-smartwatch-launch-september-236192/