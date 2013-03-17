İddia : Retina ekranlı iPad mini, ikinci nesil Nexus 7'den sonra gelecek





Bu yıl Android ve iOS arasındaki rekabetin iyice kızışması beklenen tablet pazarında, Apple'ın iPad ve iPad mini modellerinin devamını tanıtması beklenirken, iddialara göre Google da Nexus 7 modelinin ikinci neslini satışa sunacak.





DisplaySearch tarafından panel tedarikçilerine dayanılarak verilen bilgilere göre daha yüksek çözünürlüğe sahip ikinci nesil Nexus 7 modeli için panel üretimi başlamış durumda. Bu da önümüzdeki aylarda ikinci nesil Nexus 7 modelinin tanıtılması ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor. Full HD ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelin 323 ppi yoğunluğu bulunuyor.





Retina ekranlı iPad mini için panel üretiminin ise üçüncü veya dördüncü çeyrekte başlayacağı ancak ağırlıklı tarihin üçüncü çeyrek olduğu belirtiliyor. iPad mini için beklenen ekran çözünürlüğü ise 2048 x 1536 piksel. Ekran 324 ppi yoğunluğa sahip olacak.





Yeni nesil iPad mini panel üretimi için en büyük aday LG Display konumunda. AU Optronics, Japan Display ve Sharp da üretim için şartları zorlayan tedarikçiler arasında. Ancak Apple'ın yeni nesil iPad mini için 7.2mm kalınlık kıstası koyması panel tedarikçilerini oldukça zorluyor.





Önceki iddialarda iPad mini ve 5. nesil iPad modelinin bu ay tanıtılacağına yer veriliyordu. Ancak Apple'ın döngüyü bozmayarak yine Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini tanıtması muhtemel görülüyor. Google'ın da Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğinde 4 çekirdekli Qualcomm çözümüne yer vereceği iddia edilen ikinci nesil Nexus 7 modelini tanıtması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57574674-37/retina-ipad-mini-later-new-nexus-7-sooner-displaysearch/