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İddia : Retina ekranlı iPad mini, ikinci nesil Nexus 7'den sonra gelecek

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Retina ekranlı iPad mini, ikinci nesil Nexus 7'den sonra gelecek

Bu yıl Android ve iOS arasındaki rekabetin iyice kızışması beklenen tablet pazarında, Apple'ın iPad ve iPad mini modellerinin devamını tanıtması beklenirken, iddialara göre Google da Nexus 7 modelinin ikinci neslini satışa sunacak.

DisplaySearch tarafından panel tedarikçilerine dayanılarak verilen bilgilere göre daha yüksek çözünürlüğe sahip ikinci nesil Nexus 7 modeli için panel üretimi başlamış durumda. Bu da önümüzdeki aylarda ikinci nesil Nexus 7 modelinin tanıtılması ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor. Full HD ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelin 323 ppi yoğunluğu bulunuyor.

Retina ekranlı iPad mini için panel üretiminin ise üçüncü veya dördüncü çeyrekte başlayacağı ancak ağırlıklı tarihin üçüncü çeyrek olduğu belirtiliyor. iPad mini için beklenen ekran çözünürlüğü ise 2048 x 1536 piksel. Ekran 324 ppi yoğunluğa sahip olacak.

Yeni nesil iPad mini panel üretimi için en büyük aday LG Display konumunda. AU Optronics, Japan Display ve Sharp da üretim için şartları zorlayan tedarikçiler arasında. Ancak Apple'ın yeni nesil iPad mini için 7.2mm kalınlık kıstası koyması panel tedarikçilerini oldukça zorluyor.

Önceki iddialarda iPad mini ve 5. nesil iPad modelinin bu ay tanıtılacağına yer veriliyordu. Ancak Apple'ın döngüyü bozmayarak yine Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini tanıtması muhtemel görülüyor. Google'ın da Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğinde 4 çekirdekli Qualcomm çözümüne yer vereceği iddia edilen ikinci nesil Nexus 7 modelini tanıtması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57574674-37/retina-ipad-mini-later-new-nexus-7-sooner-displaysearch/ Yorum Yaz
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dark-knight 6 yıl
ya insan yeniye, iyiye çabuk alışıyor. retina ekranlar çıkmadan önce kimse rahatsız değildi ekranlardan.
ama ne zamanki retinaya geçtik normumuz o oldu artık ve 130-160 ppi li ekranlar çok kötü gelmeye başladı gözümüze.
belki yıllar sonra 326 ppi lık ekranlara bakıp bunu mu kullanmışız biz diyeceğiz
ya insan yeniye, iyiye çabuk alışıyor. retina ekranlar çıkmadan önce kimse rahatsız değildi ekranlardan.ama ne zamanki retinaya geçtik normumuz o oldu ar...
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
osmanefeozkan

Sajuuk Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fpsden sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...
kesinlikle haklısınız bence insnan gözüyle ilgili söylenen bütün herşey reklam kampanyalarının ürünleri biri bana şunu açıklasın o zaman evimde 60 hz monitör var bunda izlediğim film ile 400 hz hızında ekranda izlediğim film arasında neden akıcılık farkı oluşuyor ikisinde de blueray film izliyorum 400 hz daha akıcı gösteriyor flimde bir dğeişiklik yok bu arada iki ekranda da 60 fps ile çekilmiş film izliyorum ?


Cunku 400hz diye kandiriyorlar her firma farkli bi isim koyup (motion herz gibi) gercek degerini 4e 5e katlayip satiyor. insan gozunun saniyede 30kare den fazla goremedigi bir gercektir bunu su sekilde test edebililirsiniz. En basitinden Kare dalga veren bir sinyal jeneratorune bir led baglayip frekansi 10hzden baslatip yavas yavas yukseltin 10herzde ledin yanip sondugunu goreceksiniz ama cogu insan 24hzden sonrasinda ledin yanip sondugunu fark edemeyecektir ledi surekli yaniyor olarak gorecektir halbuki led saniyede 24 kere yanip sonuyor. En hassas goz 30hzden sonrasini goremez. Bunu oylesine soylemiyorum bu deneyi tum bolumde denedim. Simdi dusunun ledi hep yaniyo gordukten sonra 30hz olsa ne olur 300 olsa ne olur? Hatta kayan yazilarda bu yontemle calisiyor kayan yazi panosunda gordugunuz tum ekran aslinda yanip sonuyor ama yazilim oyle bir ayarlaniyorki led 1/24snden fazla yanik kalirsa ancak goz yandigini algilayabiliyor. Neyse fazla konustum.
osmanefeozkanSajuuk Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fpsden sonras...
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LightningRaven 6 yıl

applin bitek ipadi iyi
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enzomaresca 6 yıl
İpad mini'yi tek geçerim şu haliyle bile çok satıyor retina olunca başka tablet zor satılır...
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Retina olursa fiyat çok olmazsa iyi olur gerçekten
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DH Misafiri 6 yıl
erdemefe
osmanefeozkan
Sajuuk Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fpsden sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...
kesinlikle haklısınız bence insnan gözüyle ilgili söylenen bütün herşey reklam kampanyalarının ürünleri biri bana şunu açıklasın o zaman evimde 60 hz monitör var bunda izlediğim film ile 400 hz hızında ekranda izlediğim film arasında neden akıcılık farkı oluşuyor ikisinde de blueray film izliyorum 400 hz daha akıcı gösteriyor flimde bir dğeişiklik yok bu arada iki ekranda da 60 fps ile çekilmiş film izliyorum ?
Cunku 400hz diye kandiriyorlar her firma farkli bi isim koyup (motion herz gibi) gercek degerini 4e 5e katlayip satiyor. insan gozunun saniyede 30kare den fazla goremedigi bir gercektir bunu su sekilde test edebililirsiniz. En basitinden Kare dalga veren bir sinyal jeneratorune bir led baglayip frekansi 10hzden baslatip yavas yavas yukseltin 10herzde ledin yanip sondugunu goreceksiniz ama cogu insan 24hzden sonrasinda ledin yanip sondugunu fark edemeyecektir ledi surekli yaniyor olarak gorecektir halbuki led saniyede 24 kere yanip sonuyor. En hassas goz 30hzden sonrasini goremez. Bunu oylesine soylemiyorum bu deneyi tum bolumde denedim. Simdi dusunun ledi hep yaniyo gordukten sonra 30hz olsa ne olur 300 olsa ne olur? Hatta kayan yazilarda bu yontemle calisiyor kayan yazi panosunda gordugunuz tum ekran aslinda yanip sonuyor ama yazilim oyle bir ayarlaniyorki led 1/24snden fazla yanik kalirsa ancak goz yandigini algilayabiliyor. Neyse fazla konustum.

Arkadaşın bahsetmeye çalıştığı şey biraz daha farklı aslında.
Herhangi bir bilgisayar oyununu (Mümkünse firt person shooter bir oyunu) 30FPS'e kilitleyerek oyna, ardından da 60FPS'e kilitleyerek oyna. Arasındaki fark oldukça bariz ki farkedebilmen için ekrana 2 saniyeden fazla bakmana gerek kalmaz. Bahsetmiş olduğunuz deneye apayrı bir şeyi kanıtlamakta.
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
osmanefeozkan

Sajuuk Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fpsden sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...
kesinlikle haklısınız bence insnan gözüyle ilgili söylenen bütün herşey reklam kampanyalarının ürünleri biri bana şunu açıklasın o zaman evimde 60 hz monitör var bunda izlediğim film ile 400 hz hızında ekranda izlediğim film arasında neden akıcılık farkı oluşuyor ikisinde de blueray film izliyorum 400 hz daha akıcı gösteriyor flimde bir dğeişiklik yok bu arada iki ekranda da 60 fps ile çekilmiş film izliyorum ?


Cunku 400hz diye kandiriyorlar her firma farkli bi isim koyup (motion herz gibi) gercek degerini 4e 5e katlayip satiyor. insan gozunun saniyede 30kare den fazla goremedigi bir gercektir bunu su sekilde test edebililirsiniz. En basitinden Kare dalga veren bir sinyal jeneratorune bir led baglayip frekansi 10hzden baslatip yavas yavas yukseltin 10herzde ledin yanip sondugunu goreceksiniz ama cogu insan 24hzden sonrasinda ledin yanip sondugunu fark edemeyecektir ledi surekli yaniyor olarak gorecektir halbuki led saniyede 24 kere yanip sonuyor. En hassas goz 30hzden sonrasini goremez. Bunu oylesine soylemiyorum bu deneyi tum bolumde denedim. Simdi dusunun ledi hep yaniyo gordukten sonra 30hz olsa ne olur 300 olsa ne olur? Hatta kayan yazilarda bu yontemle calisiyor kayan yazi panosunda gordugunuz tum ekran aslinda yanip sonuyor ama yazilim oyle bir ayarlaniyorki led 1/24snden fazla yanik kalirsa ancak goz yandigini algilayabiliyor. Neyse fazla konustum.
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Roark 6 yıl
Apple dur allasen, zaten ortalık karışık.
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dark-knight 6 yıl
ya insan yeniye, iyiye çabuk alışıyor. retina ekranlar çıkmadan önce kimse rahatsız değildi ekranlardan.
ama ne zamanki retinaya geçtik normumuz o oldu artık ve 130-160 ppi li ekranlar çok kötü gelmeye başladı gözümüze.
belki yıllar sonra 326 ppi lık ekranlara bakıp bunu mu kullanmışız biz diyeceğiz
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floydrose 6 yıl
Sajuuk
Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fpsden sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...

Katılıyorum
İnsan gözü ekrana bir bütün olarak bakmıyormu ?
piksel piksel bakmıyoruz ki. Nasıl olurda 326 dan sonrasını algılamayayız ? gayette güzel görür insan gözü arkadaş. 326ppi ile 440ppi arasını gayette güzel görüyor. Bi bitmediniz ya herkes her alanda uzman kesildi.
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Sajuuk 6 yıl
Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fps'den sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...
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osmanefeozkan 6 yıl Sajuuk
Sajuuk

Şu insan gözü algılama saçmalığından kurtulun lütfen, Ekran kartı/ fps döneminde insan 30 fps'den sonrasını algılamıyor derlerdi, şimdi de 270 ppidan sonrası gereksiz.... Galaxy S3e bir iphone kullanıcısı bakınca fark belli oluyor, 320~ ppi dan sonrası algılanırmı bilmem ancak kesinlikle gereksiz değil...

kesinlikle haklısınız bence insnan gözüyle ilgili söylenen bütün herşey reklam kampanyalarının ürünleri biri bana şunu açıklasın o zaman evimde 60 hz monitör var bunda izlediğim film ile 400 hz hızında ekranda izlediğim film arasında neden akıcılık farkı oluşuyor ikisinde de blueray film izliyorum 400 hz daha akıcı gösteriyor flimde bir dğeişiklik yok bu arada iki ekranda da 60 fps ile çekilmiş film izliyorum ?
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Lord Melkor 6 yıl
ppi değerleri yanlış hesaplanmış olabilir mi bir tablet için gereksiz fazlalıkta
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