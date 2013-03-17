İddia : Retina ekranlı iPad mini, ikinci nesil Nexus 7'den sonra gelecek

Haber Editörü
Bu yıl Android ve iOS arasındaki rekabetin iyice kızışması beklenen tablet pazarında, Apple'ın iPad ve iPad mini modellerinin devamını tanıtması beklenirken, iddialara göre Google da Nexus 7 modelinin ikinci neslini satışa sunacak.
DisplaySearch tarafından panel tedarikçilerine dayanılarak verilen bilgilere göre daha yüksek çözünürlüğe sahip ikinci nesil Nexus 7 modeli için panel üretimi başlamış durumda. Bu da önümüzdeki aylarda ikinci nesil Nexus 7 modelinin tanıtılması ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor. Full HD ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelin 323 ppi yoğunluğu bulunuyor.
Retina ekranlı iPad mini için panel üretiminin ise üçüncü veya dördüncü çeyrekte başlayacağı ancak ağırlıklı tarihin üçüncü çeyrek olduğu belirtiliyor. iPad mini için beklenen ekran çözünürlüğü ise 2048 x 1536 piksel. Ekran 324 ppi yoğunluğa sahip olacak.
Yeni nesil iPad mini panel üretimi için en büyük aday LG Display konumunda. AU Optronics, Japan Display ve Sharp da üretim için şartları zorlayan tedarikçiler arasında. Ancak Apple'ın yeni nesil iPad mini için 7.2mm kalınlık kıstası koyması panel tedarikçilerini oldukça zorluyor.
Önceki iddialarda iPad mini ve 5. nesil iPad modelinin bu ay tanıtılacağına yer veriliyordu. Ancak Apple'ın döngüyü bozmayarak yine Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini tanıtması muhtemel görülüyor. Google'ın da Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğinde 4 çekirdekli Qualcomm çözümüne yer vereceği iddia edilen ikinci nesil Nexus 7 modelini tanıtması bekleniyor.
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57574674-37/retina-ipad-mini-later-new-nexus-7-sooner-displaysearch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama ne zamanki retinaya geçtik normumuz o oldu artık ve 130-160 ppi li ekranlar çok kötü gelmeye başladı gözümüze.
belki yıllar sonra 326 ppi lık ekranlara bakıp bunu mu kullanmışız biz diyeceğiz
Cunku 400hz diye kandiriyorlar her firma farkli bi isim koyup (motion herz gibi) gercek degerini 4e 5e katlayip satiyor. insan gozunun saniyede 30kare den fazla goremedigi bir gercektir bunu su sekilde test edebililirsiniz. En basitinden Kare dalga veren bir sinyal jeneratorune bir led baglayip frekansi 10hzden baslatip yavas yavas yukseltin 10herzde ledin yanip sondugunu goreceksiniz ama cogu insan 24hzden sonrasinda ledin yanip sondugunu fark edemeyecektir ledi surekli yaniyor olarak gorecektir halbuki led saniyede 24 kere yanip sonuyor. En hassas goz 30hzden sonrasini goremez. Bunu oylesine soylemiyorum bu deneyi tum bolumde denedim. Simdi dusunun ledi hep yaniyo gordukten sonra 30hz olsa ne olur 300 olsa ne olur? Hatta kayan yazilarda bu yontemle calisiyor kayan yazi panosunda gordugunuz tum ekran aslinda yanip sonuyor ama yazilim oyle bir ayarlaniyorki led 1/24snden fazla yanik kalirsa ancak goz yandigini algilayabiliyor. Neyse fazla konustum.