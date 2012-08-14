İddia : Surface for Windows RT 199$ fiyat etiketi ile gelebilir

Microsoft'un üretim ortaklarında bazı tedirginliklere yol açan ARM tabanlı tableti Surface for Windows RT için yüksek bir fiyatlandırma olabileceği iddia ediliyordu. Fiyat konusunda herhangi bir kesinlik olmamasına rağmen iddialar devam ediyor.





Engadget sitesinin firma içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TechReady15 konferansındaki bir oturumda tabletin bütün çıkış detayları tartışıldı. Üzerinde karara varılan sonuca göre 26 Ekim tarihinde Surface for Windows RT 199$ gibi rekabetçi bir fiyattan piyasaya sürülecek.





Acer'ın kısa süre önce değindiği rekabetçi fiyatın piyasayı negatif etkilemesi konusu gerçeğe dönüşüyor olabilir. Şimdilik iddiadan ibaret olsa da Microsoft'un düşük bir fiyattan piyasaya girerek uygulama satın almayı teşvik etmesi ve böylece gelir elde etmesi ihtimal dahilinde. Ancak diğer tarafta üreticileri platformdan soğutma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle Ekim ayına kadar Surface for RT tabletlerle ilgili bir fiyatlandırma yapılamayabilir.