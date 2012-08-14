İddia : Surface for Windows RT 199$ fiyat etiketi ile gelebilir

Haber Editörü
Microsoft'un üretim ortaklarında bazı tedirginliklere yol açan ARM tabanlı tableti Surface for Windows RT için yüksek bir fiyatlandırma olabileceği iddia ediliyordu. Fiyat konusunda herhangi bir kesinlik olmamasına rağmen iddialar devam ediyor.
Engadget sitesinin firma içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TechReady15 konferansındaki bir oturumda tabletin bütün çıkış detayları tartışıldı. Üzerinde karara varılan sonuca göre 26 Ekim tarihinde Surface for Windows RT 199$ gibi rekabetçi bir fiyattan piyasaya sürülecek.
Acer'ın kısa süre önce değindiği rekabetçi fiyatın piyasayı negatif etkilemesi konusu gerçeğe dönüşüyor olabilir. Şimdilik iddiadan ibaret olsa da Microsoft'un düşük bir fiyattan piyasaya girerek uygulama satın almayı teşvik etmesi ve böylece gelir elde etmesi ihtimal dahilinde. Ancak diğer tarafta üreticileri platformdan soğutma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle Ekim ayına kadar Surface for RT tabletlerle ilgili bir fiyatlandırma yapılamayabilir.
http://www.engadget.com/2012/08/14/microsoft-surface-199/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşlemci: NVIDIA Tegra-based ARM chip
Ağırlık: 676 gram
Kalınlık: 9.3 mm
Ekran: 10.6-inch ClearType HD kapasitif dokunmatik ekran
I/O: microSD, USB 2.0, Micro HD Video, 2x2 MIMO anten
Yazılım: Windows RT + Office Home & Student 2013 RT
Hafıza: 32GB / 64GB
Ücret: $199
belirtilen özellikler bunlar.bir de aynı özelliklere nexus 7 için bakalım..
İşlemci: NVIDIA Tegra 3
Ağırlık: 340 gram
Kalınlık: 10.5 mm
Ekran: 7-inch 800 x 1280 piksel IPS kapasitif dokunmatik ekran
I/O: micro USB 2.0
Yazılım: Android 4.1 Jelly Bean
Hafıza: 8GB / 16GB
Ücret: $199
öne çıkan farklılklar ekran boyutu ve kapasiteleri.. her şekilde surface nexus 7'den üstün bir cihaz. microsoftun oem üreticileri ile anlaşmaları doğrultusunda bu fiyat çok da uçuk durmuyo burdan bakınca. hem microsoft kendi yazılımı için kendine lisans ücreti de ödemeyecek. bu da maliyeti düşüren bir şey. yine de 199 dolar çok zor. ha olur da tutturursa bu fiyatı o zaman microsoft imkansızı başarır ve nexus 7 bir anda gözden düşer.
Android ve ARM'ın bi ekosistemi var, Windows'un yok.
Windows RT için çıkacak bi Android emulatorunun aynı donanımda ne hızda çalışmasını bekliyorsunuz?
Intele x86 laf iyi de Medfield çoğu durum için Cortex A9'a rakip. Tek sorunu çipin çok pahalı olması. Performans pil tüketimi açısından çoğu durumda iyi.
Tablet bu fiyattan sunulsun, MS kar etsin etmesin bize ne? mali rapor özet özeti haberlerindeki gibi bizle ne alakası va bunun? 200$'a satması uygun geliyorsa bize ne ala gerisin salla gitsin. Ekosistemi olmayan bi ürün için çok bile, belki zarar bile etseler 150$ bile çok belki.
Bootloaderı özel bi şekilde kilitli gelecek, başka işletim sistemi kurulamayacak. Bunun bi şekilde kolay kolay aşılabileceğini de sanmıyorum.
Notebook netbook pazarında MS için lisans bedelini çoğunlukla beraberinde gelen extra yazılımların sahipleri öder. Benim programlarım ; antivirisüm backup programım bilmemneyim olsun diye firmalar lisans bedelini üstlenmeyi genelde kabul ederler. Bu tablet olayında da benzeri şeyin olmayacağını nerden biliyorsunuz? Gerçi hala ekosistemi olmayan bi üründen bahsediyoruz, bu yüzden kimse yanaşmak istemeyebilir, tam tersi ilk olmak için yarışa da girebilirler. HP, Acer, Huwai vs. vs. bunların esas dertleri lisans sorunu olmaması lazım, esas sorun hepsinin MS den yedikleri bu kazık. Hepsi MS den uygunluk sertifikası almak için koşturdular, hepsi eteklerindeki taşları döktüler, MS baktı baktı kimin taşı güzel kimin eteği güzel kmin ne eksiği var diye.
Ekosistemi henüz olmasa bile kullananlar genelde memnun kalacaktır diye düşünüyorum çünkü Ms nin yaptığı cidden hepsinin eksikliklerinden sorunlu oldukları yada zorlandıkları yerlerden kendisine pay çıkartmak oldu.