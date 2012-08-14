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İddia : Surface for Windows RT 199$ fiyat etiketi ile gelebilir

6 yıl
3,7b
1
47
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un üretim ortaklarında bazı tedirginliklere yol açan ARM tabanlı tableti Surface for Windows RT için yüksek bir fiyatlandırma olabileceği iddia ediliyordu. Fiyat konusunda herhangi bir kesinlik olmamasına rağmen iddialar devam ediyor.

Engadget sitesinin firma içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TechReady15 konferansındaki bir oturumda tabletin bütün çıkış detayları tartışıldı. Üzerinde karara varılan sonuca göre 26 Ekim tarihinde Surface for Windows RT 199$ gibi rekabetçi bir fiyattan piyasaya sürülecek.

Acer'ın kısa süre önce değindiği rekabetçi fiyatın piyasayı negatif etkilemesi konusu gerçeğe dönüşüyor olabilir. Şimdilik iddiadan ibaret olsa da Microsoft'un düşük bir fiyattan piyasaya girerek uygulama satın almayı teşvik etmesi ve böylece gelir elde etmesi ihtimal dahilinde. Ancak diğer tarafta üreticileri platformdan soğutma ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle Ekim ayına kadar Surface for RT tabletlerle ilgili bir fiyatlandırma yapılamayabilir.

http://www.engadget.com/2012/08/14/microsoft-surface-199/ Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 6 yıl en beğenilen
Surface for Windows RT tablet
İşlemci: NVIDIA Tegra-based ARM chip
Ağırlık: 676 gram
Kalınlık: 9.3 mm
Ekran: 10.6-inch ClearType HD kapasitif dokunmatik ekran
I/O: microSD, USB 2.0, Micro HD Video, 2x2 MIMO anten
Yazılım: Windows RT + Office Home & Student 2013 RT
Hafıza: 32GB / 64GB
Ücret: $199

belirtilen özellikler bunlar.bir de aynı özelliklere nexus 7 için bakalım..

İşlemci: NVIDIA Tegra 3
Ağırlık: 340 gram
Kalınlık: 10.5 mm
Ekran: 7-inch 800 x 1280 piksel IPS kapasitif dokunmatik ekran
I/O: micro USB 2.0
Yazılım: Android 4.1 Jelly Bean
Hafıza: 8GB / 16GB
Ücret: $199

öne çıkan farklılklar ekran boyutu ve kapasiteleri.. her şekilde surface nexus 7'den üstün bir cihaz. microsoftun oem üreticileri ile anlaşmaları doğrultusunda bu fiyat çok da uçuk durmuyo burdan bakınca. hem microsoft kendi yazılımı için kendine lisans ücreti de ödemeyecek. bu da maliyeti düşüren bir şey. yine de 199 dolar çok zor. ha olur da tutturursa bu fiyatı o zaman microsoft imkansızı başarır ve nexus 7 bir anda gözden düşer.
Surface for Windows RT tabletİşlemci: NVIDIA Tegra-based ARM chipAğırlık: 676 gramKalınlık: 9.3 mmEkran: 10.6-inch ClearType HD kapasitif ...
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Verticall 6 yıl
Bazı arkadaşlar 199 dolara zarar edeceklerini söylüyorlarya gülüp geçiyorum. 100 dolara satsa yine zarar edilmez bunlardan.
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Rubisco 6 yıl
Bilmeyenler için : Firmaların MS'ye kızması etmesi MS'nin tablet olayına girecem diyip herkeze attığı kazık yüzündendir. Bütün firmalara Uymaları için belli kıstaslar kriterler getirip onları zorlayıp, eksik yanlarını vs. öğrenip, uyumluluk bilmemnesi için dünyanın parasını harcattırıp, en nihayetinde de hepsinen harmanladıkları ile tablet işine girecem diye ortaya çıkmasındandır.
Android ve ARM'ın bi ekosistemi var, Windows'un yok.
Windows RT için çıkacak bi Android emulatorunun aynı donanımda ne hızda çalışmasını bekliyorsunuz?
Intele x86 laf iyi de Medfield çoğu durum için Cortex A9'a rakip. Tek sorunu çipin çok pahalı olması. Performans pil tüketimi açısından çoğu durumda iyi.
Tablet bu fiyattan sunulsun, MS kar etsin etmesin bize ne? mali rapor özet özeti haberlerindeki gibi bizle ne alakası va bunun? 200$'a satması uygun geliyorsa bize ne ala gerisin salla gitsin. Ekosistemi olmayan bi ürün için çok bile, belki zarar bile etseler 150$ bile çok belki.
Bootloaderı özel bi şekilde kilitli gelecek, başka işletim sistemi kurulamayacak. Bunun bi şekilde kolay kolay aşılabileceğini de sanmıyorum.
Notebook netbook pazarında MS için lisans bedelini çoğunlukla beraberinde gelen extra yazılımların sahipleri öder. Benim programlarım ; antivirisüm backup programım bilmemneyim olsun diye firmalar lisans bedelini üstlenmeyi genelde kabul ederler. Bu tablet olayında da benzeri şeyin olmayacağını nerden biliyorsunuz? Gerçi hala ekosistemi olmayan bi üründen bahsediyoruz, bu yüzden kimse yanaşmak istemeyebilir, tam tersi ilk olmak için yarışa da girebilirler. HP, Acer, Huwai vs. vs. bunların esas dertleri lisans sorunu olmaması lazım, esas sorun hepsinin MS den yedikleri bu kazık. Hepsi MS den uygunluk sertifikası almak için koşturdular, hepsi eteklerindeki taşları döktüler, MS baktı baktı kimin taşı güzel kimin eteği güzel kmin ne eksiği var diye.
Ekosistemi henüz olmasa bile kullananlar genelde memnun kalacaktır diye düşünüyorum çünkü Ms nin yaptığı cidden hepsinin eksikliklerinden sorunlu oldukları yada zorlandıkları yerlerden kendisine pay çıkartmak oldu.
Bilmeyenler için : Firmaların MS'ye kızması etmesi MS'nin tablet olayına girecem diyip herkeze attığı kazık yüzündendir. Bütün firmalara Uymaları için belli kıs...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Experianc
Google lisans ücreti yerine reklam ve marketten götürüyor.
hayyam_karadenizli
Rakibin fiyatını yok farzedip, gerçekdışı maliyetlerden balon fiyat çıkarırsanız, haliyle eksileneceksiniz, başka bir şey mi beklemiştiniz?

Güya bir de cevap yazıyorsun :), reklammış marketmiş tüketici olarak bana ne nasıl ucuza sattığı, rakip ucuz mu ucuz, ben de ne yazmışım sana, Rakibin fiyatını yok farzedip yazıyorsun dedim halen ayıkmamışsın.
Burada tarafsız yazacaksınız, sen nasıl olurda rakibin fiyatı kalitesi gibi ciddi değişkenleri görmezden gelerek burada fiyat tahmini yapıyor havasına giriyorsun? Bu alenen yalan olmaz mı?


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hacı.basat 6 yıl
Yazılanlara bakıyorum, burada yazan herkes için söylüyorum, tablet almaya gittiklerinde aynı özelliklerde 2 tablet gördüklerinde 100$ fazla verip windowsRT alacaklarına inanmıyorum, hatta aynı fiyat bile olsa yine Android alırlar. Önceki mesajımda yazdım, hedef Android'i bilmeyen kitle olabilir sadece.
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abdulmusavvir 6 yıl
Arada birileri demek istiyorlarki, bedava Android varken 85$'a WindowRT satacaklar, gülelim mi? Tablet kullanmadınız anladık ta, bari neye benziyor içinde ne vardır falan onlara bakaydınız da sonra atıp tutaydınız burada.
Şasesi para ediyor mu demiştiniz bir de? vay anam vay, başka neleri var bunun, damdan düşse bişe olmaz kesin.
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1963bursa 6 yıl
199$ gerçekçi bir fiyat, üstü keriz avcılığı, yeteri kadar keriz varsa sorun yok, keriz yoksa zarar ederler sonra tekrar 199 civarına çekerler.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Experianc
Bütün böyle düşünenleri - ye tutmuşlar.Tamamen haklısın kardeş:)

Rakibin fiyatını yok farzedip, gerçekdışı maliyetlerden balon fiyat çıkarırsanız, haliyle eksileneceksiniz, başka bir şey mi beklemiştiniz?
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Experianc
Bütün böyle düşünenleri - ye tutmuşlar.Tamamen haklısın kardeş:)

Rakibin fiyatını yok farzedip, gerçekdışı maliyetlerden balon fiyat çıkarırsanız, haliyle eksileneceksiniz, başka bir şey mi beklemiştiniz?



Gerçek dışı maliyet? Nexus 7 nin maliyetine bak ozaman.(surface bu tabletten daha kaliteli donanım ile malzeme kaliteside üst düzey olucak.Magnezyum kasa)

Microsoft gibi bir firmadan 199 dolar tablet bekleyen var ya
Adamlar Windows RT cihaz üreticilerinden işletim sistemi lisans bedeli 85 dolar olarak belirlemiş.
Hiç bir firma kendi işini baltalar mı? Hadi diyelim zararına bu tabletleri satıcak(Google gibi sananlar böyle düşünüyor.Google lisans ücreti yerine reklam ve marketten götürüyor.).Öteki üreticiler ne yapacak? RT üreticilerinin birde extradan lisans ücreti var.Zararınada satmaları söz konusu değil.Microsoft kendisini var eden üreticileri karşısına alamaz.

İpad e yakın bir fiyatlandırma olucak.

donanimhaber.com/...
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hacı.basat 6 yıl
Mesajlarda yalan demiyeceğim ama yanlış bilgilendirmeler var. Olay 3 gerçeklikte dönüyor.
1-Maliyet Androidli Tabletlerden biliyoruzki bu rakamdan uygun.
2-İki tür Android kullanıcısı var, Windowsdan Android'e geçen ve hiç Windows kullanmamış olan.(Yani Android kendi tüketicisini çoktan oluşturdu)
3-Windows kullanmasını bilen çok olmasına karşın tablette Windows kullanmasını bilen Android'e göre az.
Bunlara göre olayı yorumladığımızda Android kullanıcısının Windowsa geçmesi için zorlayıcı bir durum olmalı, yada hedef henüz Android'i kullanmamış müşterilerdir.
Windows'daki belgelerini Androide aktarmış birisinin tablette tekrardan Windowsa dönmesi çok akıl alır bir durum değil, bu şahıs niye gidip Windows RT alacak? daha önceden bu konular tartışıldı ve sonuç Windows ARM sürümünde acele etmezse bunların olacağı yazıldı, sürüm geç geldi ve yazdıklarımız aynen oluyor.
Yorumlara gelince masaüstü kullanıcıları android kullanmamışlarsa bile burada yorum gönderiyorlar. Böyle bir yorumdan ne kadar gerçekçi bir tespit çıkabilirki? Android kullanarak yazanlar bu dediklerimden müstesnadır.
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abdulmusavvir 6 yıl
SystemApps
Orijinalden alıntı: baba_mustafaAndroidde AutoCADim ve Mame Emülatörüm var, neyleyim Windowsu, Android x86 sürümünü bekliyorum, hayatımdan Windowsu silecem kısmetse, darısı işleri gereği windows kullanmak zorunda olanlara, Allah kurtarsın. :)
windowsla androidi karşılaştıran ilk nesilin ilk örneğisin.Birazcık yazılım hakkında hissiyatın olsa bu cümleyi kuramaman gerekirdi.Windows sevmiyorsan ubuntudan kuruntularına kadar free işletim sistemleri var.Buyur geç.Androidi beklemene hiç gerek yok.Ama yemez tabi... Anca laf...

Ulan Muntuz, sen amma yemekte zorlandığın nanelerle beni mi kıyaslıyorsun? Sen kimsin tanımıyorum seni, dağdan inen edebiyle cümle kuramayan kıskanç muntuzun biri gelmiş benim kullandığım androide dnu bırak ubuntuya geç geç diyor, niye ulan? Serseri! Zaten kullanıyorum Androidi Gerizekalı.
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Microsoft' dan bahsediyorsunuz arkadaşlar. sadece yazılımı bile 250TL. Tableti en az 1299-1399 TL olur.
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sertacarslan 6 yıl
Bu fiyattan gelirse tablet piyasasını alt üst eder.
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fatality1907 6 yıl
sazanlar hemen dolmuş. ulan 199 dolar surface nin maliyetininden bile düşük bir rakam. daha geçen gün windows rt nin lisans bedeli 80 dolar olarak açıkladı microsoft.
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