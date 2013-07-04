İddia : Tizen rafa kalktı





Dün Samsung'un Tizen işletim sistemi ile çalışan modellerini uygulama mağazasını güçlendirmek adına bir iki ay ertelediği şeklinde gündeme yansıyan haberlerden sonra bu kez ilginç bir iddia ortaya atıldı.





Eldar Murtazin tarafından yer verilen iddiaya göre ortada bir erteleme yok ve Samsung Tizen projesini tamamen rafa kaldırdı. İlerleyen dönemlerde de Tizen cihazlarını piyasada görmek mümkün olmayacak.





Murtazin iptal sebebinin ne olduğunu açıklamamış ancak projenin Android tabanlı olacak şekilde başka bir Intel bağlantılı projeye dönüşebileceğinin sinyallerini vermiş.





Murtazin'in zaman zaman doğru tahminler yaptığı düşünüldüğünde iddianın doğruluk payı olabilir. Zira yılın başından bu yana Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya süreceği konuşuluyor ancak en iyi ihtimalle yılın ikinci yarısına girmemize rağmen henüz Samsung cephesinden somut bir bilgi gelmiş değil. Bu da iptal ihtimalini artırıyor.

http://www.androidauthority.com/tizen-dead-murtazin-238656/