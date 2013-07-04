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İddia : Tizen rafa kalktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
819
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Tizen rafa kalktı

Dün Samsung'un Tizen işletim sistemi ile çalışan modellerini uygulama mağazasını güçlendirmek adına bir iki ay ertelediği şeklinde gündeme yansıyan haberlerden sonra bu kez ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Eldar Murtazin tarafından yer verilen iddiaya göre ortada bir erteleme yok ve Samsung Tizen projesini tamamen rafa kaldırdı. İlerleyen dönemlerde de Tizen cihazlarını piyasada görmek mümkün olmayacak.

Murtazin iptal sebebinin ne olduğunu açıklamamış ancak projenin Android tabanlı olacak şekilde başka bir Intel bağlantılı projeye dönüşebileceğinin sinyallerini vermiş. 

Murtazin'in zaman zaman doğru tahminler yaptığı düşünüldüğünde iddianın doğruluk payı olabilir. Zira yılın başından bu yana Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya süreceği konuşuluyor ancak en iyi ihtimalle yılın ikinci yarısına girmemize rağmen henüz Samsung cephesinden somut bir bilgi gelmiş değil. Bu da iptal ihtimalini artırıyor. 

http://www.androidauthority.com/tizen-dead-murtazin-238656/ Yorum Yaz
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teramit 6 yıl en beğenilen
Windows bile zor tutunuyor.milyarlarca dolarlık pompaya dünyanın yazılım devi tarafından çıkmış olmasına rağmen.
Samsung çok güçlü bir donanım firması ama yazılım ayrı uzmanlık alanı.
Yeri gelmişken Apple'ı tebrik etmek lazım adamlar yazılımcıların donanımda tutunamadığı donanımcıların da yazılımda tutunamadığı bir dönemde ikisini birden başarı ile götürüyor.
Windows bile zor tutunuyor.milyarlarca dolarlık pompaya dünyanın yazılım devi tarafından çıkmış olmasına rağmen.Samsung çok güçlü bir donanım firması ama y...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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ec38 6 yıl
Meego nun bahti kara garibimin :(
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Bamya Avcisi 6 yıl
Bu eldar murtazinden korkulur yav.Htc one duyrulduktan birkac saat sonra youtubea baktim ,htcnin kanalinda bile sadece reklam varken eldar murtazin inceleme koymustu
Bu eldar murtazinden korkulur yav.Htc one duyrulduktan birkac saat sonra youtubea baktim ,htcnin kanalinda bile sadece reklam varken eldar murtazin inceleme koy...
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The Tenth Doctor 6 yıl
ciTİZEN
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orkodesouza 6 yıl
başlıkta iddaa olduğu yazıyor ama böyle birşey varsa bile en azından iyileştirmek için yapılan bir olay.
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Zordion 6 yıl
Samsung'un bu saatten sonra Tizen vb. cikarmasi cok zor. Android ile devam edecek. Apple her zamanki gibi ilk olma avantaji ve marka degerini kullandi iOS var karsimizda. Ama bu saatten sonra, Android bu kadar ilerlemisken Samsung baska bir sistem cikarirsa ayagina sikar. Bunu Samsung bile yapamayacagi icin diger Android cihaz ureticilerinin hic yapabileceklerini sanmiyorum.
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crazywinner3 6 yıl
Eğer doğruysa yeni bir samsung klasiği kesinlikle batırdılar işletim sistemini
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SEO-Uzmanı 6 yıl
Teyzeyi meyzeyi bırakın
tek gerçek Firefox OS
en azından çekirdeği kendi çekirdeği
öyle linux tan aşırma çekirdekleri
sanal makine üzerinde falan çalıştırmıyor ! :D

bu gün olmasa bile sende bir gün doğru yolu bulacaksın evlat ;D
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darkaura 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

Teyzeyi meyzeyi bırakın
tek gerçek Firefox OS
en azından çekirdeği kendi çekirdeği
öyle linux tan aşırma çekirdekleri
sanal makine üzerinde falan çalıştırmıyor ! :D

bu gün olmasa bile sende bir gün doğru yolu bulacaksın evlat ;D

firefox os de linux cekirdekli
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Mehacan 6 yıl
Bu meego ne cenabet bi işletim sistemiymiş :)
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mkykadir 6 yıl
Bari bada devam etse arkadaş... Şunu da fark ettim iPhone bir başka. Güncelleme açısından demiyorum hız ve akıcılık için de geçerli. Al bir iPhone götürsün senelerce, gerçi yeni iOS 7'de korkunç bir arayüzle geliyor ama yapacak bir şey yok yani. Samsung "bada devam edecek" dese de bizim de yüzümüz gülse :)
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gezgin 6 yıl
Limo ve Badacıların ahı tuttu demekki
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kesbi 6 yıl
Ne zamanki uygulamalar tek satın almayla her platformda kullanılabilir olur o zaman destek veririm yeni sisteme. Ama şu an her platform için aynı uygulama veya oyunu tekrar satın almak çok saçma. Örnek windows ve blackberry os. Benim şimdi hem ios hem hem de androidte bi sürü satın aldığım uygulama var. Ama windows veya blackberrye geçmek istesem hepsini çok daha kazık fiyata tekrar almam gerekecek. Bu yüzden yarı fiyata 2 kat iyi telefon yapmadıkları sürece 3. bir işletim sistemine geçmem.
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williamwallace88 6 yıl kesbi
kesbi

Ne zamanki uygulamalar tek satın almayla her platformda kullanılabilir olur o zaman destek veririm yeni sisteme. Ama şu an her platform için aynı uygulama veya oyunu tekrar satın almak çok saçma. Örnek windows ve blackberry os. Benim şimdi hem ios hem hem de androidte bi sürü satın aldığım uygulama var. Ama windows veya blackberrye geçmek istesem hepsini çok daha kazık fiyata tekrar almam gerekecek. Bu yüzden yarı fiyata 2 kat iyi telefon yapmadıkları sürece 3. bir işletim sistemine geçmem.

İmkansız..

Şirketler iOS, Android uygulamaları için ayrı ayrı emek sarfedip ona göre gelir bekliyor. Senin dediğin gibi olursa başta küçük şirketler olmak üzeri çoğu firma isyan bayrağını çekecektir.
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dirty_dancer 6 yıl
teramit
Windows bile zor tutunuyor.milyarlarca dolarlık pompaya dünyanın yazılım devi tarafından çıkmış olmasına rağmen.Samsung çok güçlü bir donanım firması ama yazılım ayrı uzmanlık alanı.Yeri gelmişken Appleı tebrik etmek lazım adamlar yazılımcıların donanımda tutunamadığı donanımcıların da yazılımda tutunamadığı bir dönemde ikisini birden başarı ile götürüyor.

Bence Apple'ın avantajı ilk olması ve marka değeri.
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efe7182 6 yıl
Bada gibi olacaksa hiç olmasın zaten !!
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