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İddia : iPad mini önümüzdeki aylarda üretime başlayacak

7 yıl
3,4b
1
31
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl klasik iPhone ve iPad dedikoduları haricinde gündemde kalmayı sürdüren diğer bir iddia, daha küçük bir iPad'in piyasaya çıkacak olmasıydı. iPad mini şeklinde adlandırılan 7 inçlik modelin önümüzdeki aylarda hacimli üretime geçeceği iddia ediliyor.

Libertytimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği habere göre tedarik zinciri sertifikasyonunu tamamlamak üzere olan Apple, üçüncü veya dördüncü çeyrekte modelin satışına başlayacak. Tedarik zincirinde ekran paneli AU Optronics ve LG Display firması tarafından, arka aydınlatma modülü Radiant firması tarafından, dokunmatik panel Japan Nissha Printing firması tarafından, ince film sensörü TPK ve CMO firması tarafından üretilecek.

iPad mini için yıl sonuna kadar da iyi bir satış başarısı bekleniyor. TPK firması 4 milyon sipariş beklerken, CMO firmasının payına da 2 milyon sipariş düşecek. Toplamda ise 6 milyon sipariş olacak. 

Rekor satışlar yapan iPad modelinin dışında bir iPad mini versiyonuna bazı çevreler ihtimal vermiyor. Ancak iSuppli rakamlarına göre son çeyrekte iPad satışlarında düşüş yaşanırken, Samsung, Amazon ve Barnes&Noble firmalarının satış rakamları yükselişe geçti. Apple'ın tablet pazarındaki payı da yüzde 57'ye geriledi.

Kaynaklar Apple'ın 7 inçlik tablet segmentine müdahale ederek satışları artırmak istediğini düşünüyor. Ancak yeni bir etkinlik için davetiye gönderilene kadar bu iddiaların karşılığı bulunamayacak.

http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/may/16/today-e5.htm Yorum Yaz
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Emir 7 yıl en beğenilen
Bu kacinci iPad mini haberi hangi kafayla acıyorsunuz
Allah askina yeter!!!
m.donanimhaber.com/...
m.donanimhaber.com/...
m.donanimhaber.com/...
Bu kacinci iPad mini haberi hangi kafayla acıyorsunuzAllah askina yeter!!!m.donanimhaber.com/...m.donanimhaber.com/......
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1 Yanıt Yanıtla +10
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sotoxs 6 yıl
6"
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niuchiamaoui 7 yıl
Küçülmeye gitmesi bana mantıksız geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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telliibrahim 7 yıl
bence samsung gibi 8.9 luk birşey de çıkarmalılar 7 küçük geliyor 10 büyük
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b0Ni 7 yıl
bir galaxy tab değil
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Elmeti 7 yıl
Emir
Bu kacinci iPad mini haberi hangi kafayla acıyorsunuz
Allah askina yeter!!! m.donanimhaber.com/... m.donanimhaber.com/... m.donanimhaber.com/...

Neden DHe bu kadar yukleniyorsunuz anlamıyorum. Al sana haber. Daha geçenlerde çıktı. Şimdiye kadar iPad mini hakkındaki tüm haberleri toplamışlar. Toplam haber sayısı ise 26. news.cnet.com/...
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Emir 7 yıl Elmeti
Elmeti

Emir

Bu kacinci iPad mini haberi hangi kafayla acıyorsunuz
Allah askina yeter!!! m.donanimhaber.com/... m.donanimhaber.com/... m.donanimhaber.com/...


Neden DHe bu kadar yukleniyorsunuz anlamıyorum. Al sana haber. Daha geçenlerde çıktı. Şimdiye kadar iPad mini hakkındaki tüm haberleri toplamışlar. Toplam haber sayısı ise 26.
news.cnet.com/...

Ayni haberin isitilip isitilip konmasi senin hosuna gidebilir.benin gitmiyor arkadasim.daha konuya girmeden konuyu kimin actigini tahmin eden onlarca kisi var emin ol.haber degeri olmayan birsuru haber diye nitelendirilen gereksiz basliklar bence vakit kaybi.bu kadar insan yakınıyorsa demek ki kalite gercekten düşmüştür.buradi forum ortamiysa herkes fikrini yazma hakkina sahip degil mi...
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Giovannii 7 yıl
İddialarla Neree Kadar.
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E_Aydin35 7 yıl
İdeal f/p sunarsa ne ala, çok fazla satılı r günümüzde fazlasıyla meşhur ve aynı zamanda başarılı olan Apple'ın iPadi bu daha küçük versiyonlarıyla hem bütçeyede hitap edicektir açıkcası uygun bulursam ben bile almayı düşünüürüm, tabi Türkiye'ye ne zaman gelir bilinemz..
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Dark Shade 7 yıl
Haberi okumadan once bunu kesin ekrem cukurca acmistir dedim ve harbiden oyle cikdi... 2 gunde bi ipad mini dedikodusu yapiyo bu arkadas
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bluerdem 7 yıl
Benim için iPad mini iphone'dur. Apple'in DH haber editörleri gibi sacmalayacagini düşünmüyorum ve inanmıyorum.
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DoomBringer 7 yıl
İddia: Bu haber atmasyondan başka birşey değil!
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07ugur 7 yıl
Küçücük ıpad mı olur.Oyun oynamanın zevki kalmaz sonra.Yakında gameboy gibi bişeyde yapmayı düşünürler.
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Recharged 7 yıl
Piyasada olan Apple ürünlerinin en sevdiğim yanı anormal olmayan,ele oturan boyutları.Küçülmeye gitmesi bana mantıksız geliyor.
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TunerSS 7 yıl
yeni iPhone büyük ekranlı çıkarsa ve yeni iPod Touch ı da büyük ekranlı yaparlarsa ara büyüklükteki bir cihaza gerek kalmaz bence bahsedilen iPad mini yeni iPod Touch olur
4" civarı bi iPod touch ve şimdiki iPad gayet yeterli bir ürün serisi olur
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