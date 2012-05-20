İddia : iPad mini önümüzdeki aylarda üretime başlayacak

Bu yıl klasik iPhone ve iPad dedikoduları haricinde gündemde kalmayı sürdüren diğer bir iddia, daha küçük bir iPad'in piyasaya çıkacak olmasıydı. iPad mini şeklinde adlandırılan 7 inçlik modelin önümüzdeki aylarda hacimli üretime geçeceği iddia ediliyor.





Libertytimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği habere göre tedarik zinciri sertifikasyonunu tamamlamak üzere olan Apple, üçüncü veya dördüncü çeyrekte modelin satışına başlayacak. Tedarik zincirinde ekran paneli AU Optronics ve LG Display firması tarafından, arka aydınlatma modülü Radiant firması tarafından, dokunmatik panel Japan Nissha Printing firması tarafından, ince film sensörü TPK ve CMO firması tarafından üretilecek.





iPad mini için yıl sonuna kadar da iyi bir satış başarısı bekleniyor. TPK firması 4 milyon sipariş beklerken, CMO firmasının payına da 2 milyon sipariş düşecek. Toplamda ise 6 milyon sipariş olacak.





Rekor satışlar yapan iPad modelinin dışında bir iPad mini versiyonuna bazı çevreler ihtimal vermiyor. Ancak iSuppli rakamlarına göre son çeyrekte iPad satışlarında düşüş yaşanırken, Samsung, Amazon ve Barnes&Noble firmalarının satış rakamları yükselişe geçti. Apple'ın tablet pazarındaki payı da yüzde 57'ye geriledi.





Kaynaklar Apple'ın 7 inçlik tablet segmentine müdahale ederek satışları artırmak istediğini düşünüyor. Ancak yeni bir etkinlik için davetiye gönderilene kadar bu iddiaların karşılığı bulunamayacak.