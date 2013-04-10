İddia : iPhone 5S renk ve ekran boyutu seçenekleri sunacak





Apple'ın bu yıl içerisinde tanıtmayı planladığı yeni nesil iPhone modeli ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.





Kaynakların ısrarla üzerinde durduğu nokta iPhone 5S modelinin farklı ekran boyutları sunacağı yönünde. Tedarik zincirindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere bir yenisi daha eklendi. İddia daha önce de gündeme gelen iPhone 5S ile üçüncü bir renk seçeneğinin ekleneceğini vurguluyor.





Hem ekran boyutu hem de renk seçeneği sunulmasının ise Apple'ın 2007 yılından bu yana stratejilerinde büyük değişiklikler yaşanacağının işareti olarak görülüyor. 2007 yılında ilk iPhone pazara sunulduğunda, tüketici gerçekten bir akıllı telefondan neler beklemesi gerektiğini bilmiyordu ve Steve Jobs'un deyimiyle ihtiyaçları Apple belirlemekteydi.





Ancak aradan geçen 6 yılda tüketici bilinçlendi ve artık ne istediğini biliyor. Uzmanlar Android işletim sisteminin farklı boyutlarda ve renklerde her segmente yönelik cihazlar sunması nedeniyle, Apple'ın uzun vadede tek ekran stratejisiyle devam edemeyeceğini anladığını düşünüyor.





iPhone 5S'in muhtemel satış tarihi olarak ise Haziran-Temmuz dönemi öngörülüyor. Özellikle Japon tedarik zincirindeki kaynakların iPhone 5S modelinin Temmuz ayında satışa sunulmasını bekledikleri dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-5S-will-have-third-color-option_id41709