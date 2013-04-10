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İddia : iPhone 5S renk ve ekran boyutu seçenekleri sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
67
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : iPhone 5S renk ve ekran boyutu seçenekleri sunacak

Apple'ın bu yıl içerisinde tanıtmayı planladığı yeni nesil iPhone modeli ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Kaynakların ısrarla üzerinde durduğu nokta iPhone 5S modelinin farklı ekran boyutları sunacağı yönünde. Tedarik zincirindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere bir yenisi daha eklendi. İddia daha önce de gündeme gelen iPhone 5S ile üçüncü bir renk seçeneğinin ekleneceğini vurguluyor.

Hem ekran boyutu hem de renk seçeneği sunulmasının ise Apple'ın 2007 yılından bu yana stratejilerinde büyük değişiklikler yaşanacağının işareti olarak görülüyor. 2007 yılında ilk iPhone pazara sunulduğunda, tüketici gerçekten bir akıllı telefondan neler beklemesi gerektiğini bilmiyordu ve Steve Jobs'un deyimiyle ihtiyaçları Apple belirlemekteydi. 

Ancak aradan geçen 6 yılda tüketici bilinçlendi ve artık ne istediğini biliyor. Uzmanlar Android işletim sisteminin farklı boyutlarda ve renklerde her segmente yönelik cihazlar sunması nedeniyle, Apple'ın uzun vadede tek ekran stratejisiyle devam edemeyeceğini anladığını düşünüyor.

iPhone 5S'in muhtemel satış tarihi olarak ise Haziran-Temmuz dönemi öngörülüyor. Özellikle Japon tedarik zincirindeki kaynakların iPhone 5S modelinin Temmuz ayında satışa sunulmasını bekledikleri dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-5S-will-have-third-color-option_id41709 Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin

5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim
isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun ,telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin(iPhone 5 icin konusuyorum)....
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4 Yanıt Yanıtla +8
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emrevural 6 yıl
NomadCRY
Gurk?n isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim
Belli bir süre iPhone 5 kullandığınızı bile sanmıyorum. Yazdıklarınızın çoğu olmayan şeyler. Yamulma derken neye kastediyorsunuz? Telefonun üstüne oturmadığınız sürece yamulmaz merak etmeyin. Daha ilk maddeden saçmalıyorsunuz. Hata denebilecek denen tek şey kenarların soyulmaya müsait olmasıdır. Ki bu da aslında bir hata değildir, malzemeden kaynaklanmaktadır. Pembe ekran derken neyi kastettiniz? Güneşli havada çekim yaparken lensin açısına göre ekranda pembe veya yeşil bir daire oluşmasını kastediyorsanız bu 5 bileşenli mercek nedeniyle olan normal bir durumdur.

tam apple yöneticileri gibi konuşmuşsunuz. Güneşi elinizle kapatın falan da deseydin alıntı yaptın sancaktım...
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hasan1067 6 yıl
ozel_uretim
ya arkadaşlar yıllardır iphone kullanıyoruz 3 ile 3Gs arasında ne fark varsa 4 ile 4S arasında fark ne ise. 5 ile 5S arasında ki fark o olur. Konu kapandı. Dağılın :)

Emredersin pasam
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hasan1067 6 yıl
haydi apple yüzümüzü kara çıkartma artık :D
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mxfxi 6 yıl
onkuba
Gurk?n isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim
Bahsettiginiz hatalarin hicbiri bende yok cok şükür.

Heralde telefonu traktor gibi kullaniyorlarda ondan yamuluyor galiba... Bende sorun yasamadim.
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Cihan 6 yıl
ya arkadaşlar yıllardır iphone kullanıyoruz 3 ile 3Gs arasında ne fark varsa
4 ile 4S arasında fark ne ise.
5 ile 5S arasında ki fark o olur. Konu kapandı. Dağılın :)
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K.can.tas 6 yıl
Farklı renk seçenekleriyle gelmesi iyi
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afavar 6 yıl
Gurk?n
afavar
Gurk?n isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim
Bu kadar hata yok. Telenu uzun süredir kullanıyorum ve sadece fotoğraf çekerken güneş lensin ordan süzerse pembe ekran oluyor. Yeşil ekran sorunu falan yok benimkinde. Sallayınca içinden gelen bir ses var buda bütün iphone 5 lerde sarsıntıyı engellemek için kullanılıyor video modunda. Yamulma kadar saçma birşey duymadım görmedim. Telefonun kendi kendine yamulması imkansız. iPad mini de aynı şekilde. Bazı arkadaşlar ya dalga geçiyor yada üzerine yük binip yamulunca kendi kendine yamuldu diyor. Telefondaki tek hata bu elmasla parlatılan kısımların çizilmesi. Bunun dışında hiçbir hatayla karşılaşmadım. Şu kameradaki pembe sorunuda hiç rahatsız etmedi şu ana kadar. Her zaman olmuyor zaten.
cahilligin luzumu yok daha iPhone 5 te ne sorunlar oldugunu bile bilmiyorsun saydiklarimin hepsi hatadir ve genelinde var hepsi demedim ben arada duzgun hatasizlarida var.. ayrica siyah 5tekilerin kenarlari soyuluyor al sana bir hata daha.. bu arada objektif olmak lazim iPhone 5in var diye mukemmel yapamazsin.. tarafsiz olmani isterdim bende iPhonecuyum dogrulari soylemek gerekir

Ben iphone kullanıyorum diye bunları söylemedim merak etmeyin. Android telefonda, tablette, ipadde kullandım. Hangisi daha uygun gelirse seçerim. Cahilliğe bencede gerek yok. Neyin ne olduğunu nasıl olduğunu bende biliyorum öyle mağazadan gidip aa bu iyi gözüküyo diye telefon almam :) Soyulma bir hata değildir. Benim bahsettiğim elmas kısımların çizilme olayıda aynı şey zaten. Kendi kendine soyulmaz ama evet en ufak bir darbede yada sürtünmede çizilebiliyor. Bunun nedeni ise aliminyumun doğal rengine geri dönmesi. Her ne kadar estetik dursada bu hali evet hoş birşey değil bu kadar çabuk çizilmesi. Ben telefonu mükemmel yapmaya çalışmıyorum fakat sizin bana kalırsa bu sorunlarını fazla derecede gözünüzde büyüttüğnüzü düşünüyorum. Ben bu telefonu almadan önce yabancı yerli bütün forumlarda araştırmalar yaptım ve yeterince bilgiye sahip olduktan sonra aldım.
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deniz c 6 yıl
2013 son baharından önce yeni iPhone çıkmayacak, 2014 yılından önce Türkiyede yeni iPhone modeli satılmayacak......

kandırmayın insanları yalan haberlerle.... İnanıp bekliyo birde insanlar.
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koçari 6 yıl
iphone fanı değilim lakin ucuza gelirse alırım.son nesil iphone veya iphone 5 diyeyim olurda 1300 tl ye gelirse neden 2000 tl verip diğer modelleri neden alayım ki.aslında böyle bir cihaz gelirse iphone hakettiği fiyattan satılmış olur.görsellerde de cok güzel görünüyor.bu yıl htc one bence bomba oldu.ucuz iphone gelirse ikinci bomba da o olur.
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a1g0rithm 6 yıl
Henüz iPhone 5 için bile bazi app Store uygulamaları ekran boyutları konusunda sınıfta kalıyorsa iPhone 5S piyasaya sürüldüğünde ne yapacaklar?
Yazılım destegi dedik, uygulama zenginliği dedik, uygulama donanım uyumu dedik, tüm bunları çöpe mı atacaklar?
Atmak istiyorlarsa buyursunlar atsınlar. Öyle bir arayüz tasarlasinlar ki her boyutta aynı oyunu aynı programı calistirabilelim.
Android bunu yıllardır yapamadı.
Apple hisseleri satışları düşüyorsa bunu eski yöntemlerle çözmek zorundalar. İnnovasyon ile çılgın projeler ile cozmeliler.
Apple rakipleri çok satıyorlar diye renkli boy boy aletler yapacaksa siradanlasir ve yok olur.
Haa bu arada boy boy cihazları zaten var adamların. 4S<5
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*DeviantART 6 yıl
5S ten cok umitliyim heyecanla bekliyorum
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afavar 6 yıl
Gurk?n
isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim

Bu kadar hata yok. Telenu uzun süredir kullanıyorum ve sadece fotoğraf çekerken güneş lensin ordan süzerse pembe ekran oluyor. Yeşil ekran sorunu falan yok benimkinde. Sallayınca içinden gelen bir ses var buda bütün iphone 5 lerde sarsıntıyı engellemek için kullanılıyor video modunda. Yamulma kadar saçma birşey duymadım görmedim. Telefonun kendi kendine yamulması imkansız. iPad mini de aynı şekilde. Bazı arkadaşlar ya dalga geçiyor yada üzerine yük binip yamulunca kendi kendine yamuldu diyor. Telefondaki tek hata bu elmasla parlatılan kısımların çizilmesi. Bunun dışında hiçbir hatayla karşılaşmadım. Şu kameradaki pembe sorunuda hiç rahatsız etmedi şu ana kadar. Her zaman olmuyor zaten.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl afavar
afavar

Gurk?n

isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim


Bu kadar hata yok. Telenu uzun süredir kullanıyorum ve sadece fotoğraf çekerken güneş lensin ordan süzerse pembe ekran oluyor. Yeşil ekran sorunu falan yok benimkinde. Sallayınca içinden gelen bir ses var buda bütün iphone 5 lerde sarsıntıyı engellemek için kullanılıyor video modunda. Yamulma kadar saçma birşey duymadım görmedim. Telefonun kendi kendine yamulması imkansız. iPad mini de aynı şekilde. Bazı arkadaşlar ya dalga geçiyor yada üzerine yük binip yamulunca kendi kendine yamuldu diyor. Telefondaki tek hata bu elmasla parlatılan kısımların çizilmesi. Bunun dışında hiçbir hatayla karşılaşmadım. Şu kameradaki pembe sorunuda hiç rahatsız etmedi şu ana kadar. Her zaman olmuyor zaten.

cahilligin luzumu yok

daha iPhone 5 te ne sorunlar oldugunu bile bilmiyorsun saydiklarimin hepsi hatadir ve genelinde var hepsi demedim ben arada duzgun hatasizlarida var.. ayrica siyah 5tekilerin kenarlari soyuluyor al sana bir hata daha.. bu arada objektif olmak lazim iPhone 5in var diye mukemmel yapamazsin.. tarafsiz olmani isterdim bende iPhonecuyum dogrulari soylemek gerekir
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kain061 6 yıl afavar
afavar
Gurk?n
isterse b*k rengi olsunda duzgun olsun , telefonda yamulma desen var , yesil ekran mi dersin pembe ekran mi dersin (iPhone 5 icin konusuyorum)... suruyle hata var.. su aleti duzgun yapin artik parasinin hakkini versin 5S den umutluyum ama , 5deki hatalar 5Ste muhtemelen olmayacak... 5 almayip 5Sin cikmasini bekleyenlerdenim

Bu kadar hata yok. Telenu uzun süredir kullanıyorum ve sadece fotoğraf çekerken güneş lensin ordan süzerse pembe ekran oluyor. Yeşil ekran sorunu falan yok benimkinde. Sallayınca içinden gelen bir ses var buda bütün iphone 5 lerde sarsıntıyı engellemek için kullanılıyor video modunda. Yamulma kadar saçma birşey duymadım görmedim. Telefonun kendi kendine yamulması imkansız. iPad mini de aynı şekilde. Bazı arkadaşlar ya dalga geçiyor yada üzerine yük binip yamulunca kendi kendine yamuldu diyor. Telefondaki tek hata bu elmasla parlatılan kısımların çizilmesi. Bunun dışında hiçbir hatayla karşılaşmadım. Şu kameradaki pembe sorunuda hiç rahatsız etmedi şu ana kadar. Her zaman olmuyor zaten.

Sizde olmaması ya da rahatsız olmamanız gercekleri değiştirmez ki :)
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