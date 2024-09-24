Nvidia’nın yaklaşan canavarı RTX 5090, iki adet 16 pin güç konnektörü ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil ekran kartı RTX 5090 "Blackwell", güç tüketiminde çıtayı yükseltiyor. Son çıkan söylentilere göre, bu kart iki adet 16-pin güç konektörüne sahip olacak. Bu durum, kartın teorik olarak sürekli 1200 W güç çekebilmesine imkan tanıyacak. Oysa Blackwell mimarisinin daha verimli bir nesil olması bekleniyordu.

RTX 5090 için çift güç konnektörü

Elbette teorik1200 W güç çekebilecek olmak toplam grafik gücünün (TGP) 1200 W olacağı anlamına gelmiyor. TGP'nin 600 W civarında olacağı öngörülse de, Nvidia’nın iki konnektör kullanarak yükü dağıtmayı ve konektörlerin fiziksel dayanıklılığını artırmayı amaçladığı düşünülüyor.

Öte yandan Yeni nesil ATX 3.0 ve ATX 3.1 güç kaynakları, genellikle yalnızca bir adet 16-pin güç konektörü içeriyor. Nvidia’nın bu bağlamda, kullanıcıların eski PSU'larını kullanabilmeleri için bir adaptör sunması bekleniyor. Bu adaptör, iki ya da üç 8-pin PCIe güç konektörünü bir 16-pin konektöre dönüştürebilecek. Diğer güç girişi, 600 W destekleyen bir ATX 3.0 veya ATX 3.1 PSU'dan doğal olarak gelecek. Bu arada konnektörün kendisi de RTX 40 ailesinde gördüğümüz 12VHPWR uyumluluğu olan 12V-2x6 olacaktır.

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Hatta şimdiden bazı PSU üreticileri iki doğal 12V-2x6 konnektörlü yüksek Watt'lı güç kaynaklarını çıkarmaya başladı. Örneğin, Seasonic Prime PX-2200 W, dört adet 12V-2x6 konektörü ile birlikte gelirken, MSI MEG AI1600T PCIE5 de iki adet 600 W'lık 12V-2x6 konektörü sunuyor.

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Nvidia RTX 5090, iki adet 16 pin güç konnektörü ile gelebilir