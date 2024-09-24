Nvidia’nın yaklaşan canavarı RTX 5090, iki adet 16 pin güç konnektörü ile gelebilir

RTX 5090 için çift güç konnektörü
Elbette teorik1200 W güç çekebilecek olmak toplam grafik gücünün (TGP) 1200 W olacağı anlamına gelmiyor. TGP'nin 600 W civarında olacağı öngörülse de, Nvidia’nın iki konnektör kullanarak yükü dağıtmayı ve konektörlerin fiziksel dayanıklılığını artırmayı amaçladığı düşünülüyor.
Öte yandan Yeni nesil ATX 3.0 ve ATX 3.1 güç kaynakları, genellikle yalnızca bir adet 16-pin güç konektörü içeriyor. Nvidia’nın bu bağlamda, kullanıcıların eski PSU'larını kullanabilmeleri için bir adaptör sunması bekleniyor. Bu adaptör, iki ya da üç 8-pin PCIe güç konektörünü bir 16-pin konektöre dönüştürebilecek. Diğer güç girişi, 600 W destekleyen bir ATX 3.0 veya ATX 3.1 PSU'dan doğal olarak gelecek. Bu arada konnektörün kendisi de RTX 40 ailesinde gördüğümüz 12VHPWR uyumluluğu olan 12V-2x6 olacaktır.
Hatta şimdiden bazı PSU üreticileri iki doğal 12V-2x6 konnektörlü yüksek Watt'lı güç kaynaklarını çıkarmaya başladı. Örneğin, Seasonic Prime PX-2200 W, dört adet 12V-2x6 konektörü ile birlikte gelirken, MSI MEG AI1600T PCIE5 de iki adet 600 W'lık 12V-2x6 konektörü sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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