Microsoft'a göre yeni nesil Xbox, "ultra güçlü" olacak: Xbox el konsolu da yolda

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin “iş güncellemeleri” içeren bir podcast yayınladı. Podcastte bulunan Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil Xbox donanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konsolun ne zaman çıkacağı konusunda bir şey söylemese de teknik olan yeni nesil Xbox’ın çok güçlü olacağının altını çizdi.

Yeni nesil Xbox çok güçlü olacak

Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil Xbox donanımına atıfta bulunarak bunun "bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçrama" olacağını söyledi. Bu söylem aslında birkaç açıdan önemli. Bazıları Xbox’ın konsol işinden çıkabileceğini veya buluta geçebileceğini söylüyordu. Ancak bu açıklamadan, Xbox için konsol yani donanım tarafının ana akım olarak devam edeceği anlaşılıyor.

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Sarah Bond ayrıca bu tatil döneminde donanım tarafında paylaşacakları bazı heyecan verici şeyler olduğunu söyledi. Daha önceki söylentiler Microsoft’un bu yıl tam dijital bir Xbox Series X çıkaracağını söylüyordu. Yeni nesil yol haritasına da yatırım yaptıklarını söyleyen Bond, detay vermekten kaçındı.

Xbox el konsolu geliyor olabilir

Tam Boyutta Gör The Verge'e konuşan Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer bir adım daha ileri giderek farklı türde donanımlar geliştirmeyi düşündüklerini söyledi. Spencer, "Donanım ekibinin sadece bu yıl için değil, gelecek için de yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum.” Spencer’in bu söylemleri ise fısıltı gazetelerinde duyduğumuz Xbox el konsoluna işaret ediyor gibi görünüyor. Yada Microsoft tamen yeni bir donanım geliştiriyor. Microsoft ayrıca "Farklı cihaz türlerinde pek çok fırsat görüyoruz ve hazır olur olmaz gelecekteki donanım planlarımızla ilgili ayrıntıları paylaşacağız" diyor.

Son olarak, Xbox'ın geleceğine ilişkin açıklamanın bir parçası olarak, Xbox blogunda yer alan bir makalede Xbox konsollarının "oyuncular için amiral gemisi deneyimi sunmaya devam edeceği" belirtiliyor. Ayrıca Game Pass'in yalnızca Xbox platformlarında sunulmaya devam edeceğinin altı çiziliyor. Game Pass’in PlayStation veya Nintendo sistemlerine gelebileceği yönündeki söylentiler de böylece reddediliyor.

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