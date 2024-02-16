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    Anlık Bildirim

    Microsoft'a göre yeni nesil Xbox, "ultra güçlü" olacak: Xbox el konsolu da yolda

    Xbox, geçtiğimiz gece bir iş güncellemesi duyurusu gerçekleştirdi. Xbox başkanı Sarah Bond, yaptığı açıklamada bir sonra Xbox konsolunun şimdiye kadarki "en büyük teknik sıçrama” olacağını söyledi.
    Yeni Xbox, 'ultra güçlü' olacak: Xbox el konsolu yolda olabilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin “iş güncellemeleri” içeren bir podcast yayınladı. Podcastte bulunan Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil Xbox donanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konsolun ne zaman çıkacağı konusunda bir şey söylemese de teknik olan yeni nesil Xbox’ın çok güçlü olacağının altını çizdi.

    Yeni nesil Xbox çok güçlü olacak

    Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil Xbox donanımına atıfta bulunarak bunun "bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçrama" olacağını söyledi. Bu söylem aslında birkaç açıdan önemli. Bazıları Xbox’ın konsol işinden çıkabileceğini veya buluta geçebileceğini söylüyordu. Ancak bu açıklamadan, Xbox için konsol yani donanım tarafının ana akım olarak devam edeceği anlaşılıyor.

    Sarah Bond ayrıca bu tatil döneminde donanım tarafında paylaşacakları bazı heyecan verici şeyler olduğunu söyledi. Daha önceki söylentiler Microsoft’un bu yıl tam dijital bir Xbox Series X çıkaracağını söylüyordu. Yeni nesil yol haritasına da yatırım yaptıklarını söyleyen Bond, detay vermekten kaçındı.

    Xbox el konsolu geliyor olabilir

    Yeni Xbox, 'ultra güçlü' olacak: Xbox el konsolu yolda olabilir Tam Boyutta Gör
    The Verge'e konuşan Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer bir adım daha ileri giderek farklı türde donanımlar geliştirmeyi düşündüklerini söyledi. Spencer, "Donanım ekibinin sadece bu yıl için değil, gelecek için de yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum.” Spencer’in bu söylemleri ise fısıltı gazetelerinde duyduğumuz Xbox el konsoluna işaret ediyor gibi görünüyor. Yada Microsoft tamen yeni bir donanım geliştiriyor. Microsoft ayrıca "Farklı cihaz türlerinde pek çok fırsat görüyoruz ve hazır olur olmaz gelecekteki donanım planlarımızla ilgili ayrıntıları paylaşacağız" diyor.

    Son olarak, Xbox'ın geleceğine ilişkin açıklamanın bir parçası olarak, Xbox blogunda yer alan bir makalede Xbox konsollarının "oyuncular için amiral gemisi deneyimi sunmaya devam edeceği" belirtiliyor. Ayrıca Game Pass'in yalnızca Xbox platformlarında sunulmaya devam edeceğinin altı çiziliyor. Game Pass’in PlayStation veya Nintendo sistemlerine gelebileceği yönündeki söylentiler de böylece reddediliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/15/24073723/microsoft-xbox-next-gen-hardware-phil-spencer-handheld https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-claims-its-next-console-will-be-the-largest-technical-leap-you-will-have-ever-seen/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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