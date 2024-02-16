Microsoft'a göre yeni nesil Xbox, "ultra güçlü" olacak: Xbox el konsolu da yolda

Yeni nesil Xbox çok güçlü olacak
Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil Xbox donanımına atıfta bulunarak bunun "bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçrama" olacağını söyledi. Bu söylem aslında birkaç açıdan önemli. Bazıları Xbox’ın konsol işinden çıkabileceğini veya buluta geçebileceğini söylüyordu. Ancak bu açıklamadan, Xbox için konsol yani donanım tarafının ana akım olarak devam edeceği anlaşılıyor.
Sarah Bond ayrıca bu tatil döneminde donanım tarafında paylaşacakları bazı heyecan verici şeyler olduğunu söyledi. Daha önceki söylentiler Microsoft’un bu yıl tam dijital bir Xbox Series X çıkaracağını söylüyordu. Yeni nesil yol haritasına da yatırım yaptıklarını söyleyen Bond, detay vermekten kaçındı.
Xbox el konsolu geliyor olabilir
Son olarak, Xbox'ın geleceğine ilişkin açıklamanın bir parçası olarak, Xbox blogunda yer alan bir makalede Xbox konsollarının "oyuncular için amiral gemisi deneyimi sunmaya devam edeceği" belirtiliyor. Ayrıca Game Pass'in yalnızca Xbox platformlarında sunulmaya devam edeceğinin altı çiziliyor. Game Pass’in PlayStation veya Nintendo sistemlerine gelebileceği yönündeki söylentiler de böylece reddediliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/15/24073723/microsoft-xbox-next-gen-hardware-phil-spencer-handheld https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-claims-its-next-console-will-be-the-largest-technical-leap-you-will-have-ever-seen/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.