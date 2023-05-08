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    Anlık Bildirim

    İddiaya göre Hyundai N Vision 74 konsepti resmen üretime girecek

    Hyundai, geçen yılın ortalarında N Vision 74 konseptini görücüye çıkarmıştı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan bu çalışma, büyük oranda Geleceğe Dönüş filmindeki ikonik araç DMC-12'ye benzetilmişti.
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    İddiaya göre Hyundai N Vision 74 konsepti resmen üretime girecek Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'den gelen haberler, Hyundai'nin bu çalışmayı üretime geçireceğini iddia ediyor. Money Today'in haberine göre şirket, 27 Mayıs'ta Seul'deki tasarım stüdyosunda "Pony Day" isimli bir etkinlik düzenleyecek ve burada otomobili üretme planlarını açıklamakla kalmayıp son halini de gösterecek.

    Giorgetto Giugiaro tasarımı olan otomobil Pony Coupe ismiyle yollara çıkacak. Elbette bu iddiaların henüz resmi bir dayanağı yok ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi resmi açıklamanın 27 Mayıs tarihinde yapılacağı belirtiliyor.

    Şimdilik teknik detaylarla ilgili konuşmak için çok erken ancak N Vision 74 konseptinin hibrit sisteme sahip olduğunu hatırlatalım. Ancak bu sistem, alışıldık benzin-elektrik formundan ziyade hidrojen yakıt hücresi ve batarya gücünün birleşiminden oluşuyor.

    Gücünü arka aksa 671 hp güç ve 900 Nm tork sağlayan iki elektrik motorundan alan araçta 62.4 kWsa batarya ve 4.2 kg hidrojen depolayabilen tank bulunuyor. Bu da aracın ikmal ihtiyacı duymadan 600 kilometreden fazla mesafe kat edebilmesini sağlıyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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