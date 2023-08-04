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    İddiaya göre Volkswagen, Çinli Leapmotor'dan teknoloji satın alacak

    Gelen haberlere göre, kısa süre önce 700 milyon dolar yatırımla XPeng'in %5'ini satın alan Volkswagen şimdi de bir alt markası için başka bir Çinli üreticiyle görüşüyor. 
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    İddiaya göre Volkswagen, Çinli Leapmotor'dan teknoloji alacak Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticilerin elektrikli araç teknolojilerine yönelik çalışmaları meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz ay Audi'nin SAIC Motor'dan teknoloji satın alacağını öğrendik. Ardından Volkswagen, XPeng'in %5'ini satın aldığını duyurdu.

    Volkswagen'e bu yetmemiş olacak ki bir başka Çinli üretici Leapmotor ile de görüşme halinde ortaya çıktı. Leapmotor'u geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan T03 isimli elektrikli şehir otomobiliyle yakından tanıyoruz. Ancak 2015 yılında kurulan bir teknoloji şirketi olan Leapmotor'un C01 ve C11 gibi daha gelişmiş modelleri de mevcut.

    Görüşmenin detayları henüz belli değil ancak Volkswagen'in Çin'deki Jetta markasında Leapmotor'un teknolojilerini kullanmak istediği belirtiliyor. Çinli üretici geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde geliştirdiği elektrikli araç platformunu duyurmuş ve diğer markalara da lisanslamak istediğini açıklamıştı. Henüz resmi bir nitelik taşımayan bu haberle ilgili Volkswagen veya Leapmotor tarafından bir açıklama yapılmadı.

    Volkswagen, Çin'de kıyasıya rekabetin yaşandığı elektrikli araç pazarındaki gücünü artırmak için yeni adımlar atıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, XPeng'in %5'ini satın almak için 700 milyon dolar yatırım yapan Alman üretici, iki yeni elektrikli modelin üretimi için Çinli şirketin platformunu kullanacak.

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