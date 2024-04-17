17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’25’in tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Yerli ve yabancı çok sayıda savunma sanayii şirketine ev sahipliği yapan ve iki yılda bir düzenlenen IDEF için tarih ve fuar yeri belli oldu. IDEF’25, 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

IDEF’25, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde düzenleniyor.

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IDEF bugüne kadar İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenmişti. Gelecek yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olması nedeniyle daha geniş alanda, daha yüksek katılımcıya ev sahipliği yapılabilecek. IDEF'25'te çok sayıda yeni yerli savunma sanayi teknolojileri ve araçlar tanıtılacak.

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