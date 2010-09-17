IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor

IDF 2010 kapsamında üzerinde çalıştığı yeni nesil işlemciler ve gelecek için planladığı teknolojilerden bahseden Intel, özel bir bölümde iş ortaklarına da yer vererek katılımcıların fuar havasında bir etkinlik geçirmesini sağladı. IDF 2010'a katılan isimlerden biri olan Çin merkezli elektronik üreticisi Gemtek, MeeGo tabanlı tablet telefonunu tanıttı.

Ev kullanımı için hazırlanan "IP Media Phone" konsepti olarak tanımlanan cihazın, 7-inç ekrana sahip tableti çıkartılabiliyor. Intel Moorestown platformunu kullanan tablet telefon, internet erişimi,ni 802.11n WiFi ile sağlıyor. Entegre Z-Wave radyo özelliğine sahip olan ve ev otomasyonu için 4Home yazılımını kullanan cihazda iki 2x USB portu bulunuyor.

SD Kart üzerinden içerik okuyabilen tablet, Mini-HDMI portu ile farklı kaynaklara görüntü aktarabiliyor. Kapasitifik dokunmatik ekranıyla dikkat çeken tablet, henüz gelitirme aşamasında olduğu için kullanmak istediğimizde tepkilerimize çok hızlı cevap vermese de firma yöneticileri, ürün piyasaya çıktığı şu anki tabletler kadar akıcı olacağını ifade ettiler.

Gemtek'in tablet telefonu yeni yılın ilk çeyreğinde satışa sunulmuş olacak.