Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor

8 yıl
9,5b
1
2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010 kapsamında üzerinde çalıştığı yeni nesil işlemciler ve gelecek için planladığı teknolojilerden bahseden Intel, özel bir bölümde iş ortaklarına da yer vererek katılımcıların fuar havasında bir etkinlik geçirmesini sağladı. IDF 2010'a katılan isimlerden biri olan Çin merkezli elektronik üreticisi Gemtek, MeeGo tabanlı tablet telefonunu tanıttı.

Ev kullanımı için hazırlanan "IP Media Phone" konsepti olarak tanımlanan cihazın, 7-inç ekrana sahip tableti çıkartılabiliyor. Intel Moorestown platformunu kullanan tablet telefon, internet erişimi,ni 802.11n WiFi ile sağlıyor. Entegre Z-Wave radyo özelliğine sahip olan ve ev otomasyonu için 4Home yazılımını kullanan cihazda iki 2x USB portu bulunuyor.

SD Kart üzerinden içerik okuyabilen tablet, Mini-HDMI portu ile farklı kaynaklara görüntü aktarabiliyor. Kapasitifik dokunmatik ekranıyla dikkat çeken tablet, henüz gelitirme aşamasında olduğu için kullanmak istediğimizde tepkilerimize çok hızlı cevap vermese de firma yöneticileri, ürün piyasaya çıktığı şu anki tabletler kadar akıcı olacağını ifade ettiler.

Gemtek'in tablet telefonu yeni yılın ilk çeyreğinde satışa sunulmuş olacak.

IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Gemtek, MeeGo işletim sistemli tablet telefon hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
marvinous 8 yıl
Fikir güzel bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Güzel bir cihaza benziyor.. telefon yanında tablet PC misali duruyor.. şarj etmeden etmeye istasyona konur o.. telefonun yanı hep boş kalcaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac GTX 480 AMP video inceleme 8 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 8 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim