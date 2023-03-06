IEA Başkanı Fatih Birol: “Rusya enerji kartını oynadı ve kazanamadı”

Bir yazı kaleme alan Birol, hükümetlerin Rus petrol ve gazına hızla alternatifler ürettiğinin altını çizdi. Son verilere göre yenilenebilir enerji kapasitesi 2022’de dünya çapında yaklaşık yüzde 25 arttı. Bu artışın bir yansıması olarak da Rusya’nın cebine giren petrol ve gaz gelirleri yüzde 38 düştü.
“Rusya kazanamadı”
IEA rakamlarına göre Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde dünyanın açık ara en büyük petrol ve gaz ihracatçısı konumundaydı ve AB, Rusya’nın ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 50'sini ve gazın ise yüzde 60'ından fazlasını satın alıyordu. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik boru hattı akışları o zamandan bu yana dramatik bir şekilde yavaşladı ve savaş öncesi seviyelere göre yüzde 80 oranında azaldı.
Kriz, fırsata döndü
Birol ayrıca, enerji krizinin geçtiğimiz yıl sadece Avrupa’da olduğu algısının yanlış olduğunu söylerken uzunca bir süredir ilk defa elektriğe ulaşamayan insan sayısının artığını aktardı. Ancak tüm bunlar olumlu sonuçlar doğurabilir. Enerji krizi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ülkeleri yenilenebilir enerjiye döndürdü. Bu dönüşümün hızlanması gerektiği belirtilirken bu sayede iklim krizi ile mücadelede de ciddi kazanımların elde edileceği söyleniyor.Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/birol-putin-played-energy-card-and-didnt-win-as-governments-double-down-on-renewables/2-1-1409797 https://www.iea.org/commentaries/where-things-stand-in-the-global-energy-crisis-one-year-on Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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