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    Anlık Bildirim

    Petrol devi Equinor yenilenebilir enerji iş gücünü %20 azalttı

    Avrupalı petrol ve doğal gaz enerji devi Equinor, devam eden ekonomik zorluklar nedeniyle yenilenebilir enerji bölümündeki işgücünün yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıkladı.
    Equinor yenilenebilir enerji iş gücünü yüzde 20 azalttı Tam Boyutta Gör
    Norveç merkezli petrol ve doğal gaz enerji devi Equinor, yenilenebilir enerji birimindeki çalışan sayısını %20 oranında azaltacağını duyurdu. Bu karar, şirketin yaklaşık 250 kişiyi işten çıkaracağı anlamına geliyor. Ekonomik zorluklarla mücadele eden Equinor, bu adımı operasyonlarını sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak açıkladı.

    Rüzgar enerjisi projelerine son

    Equinor, geçtiğimiz aylarda Fransa, Portekiz, İspanya ve Vietnam'daki açık deniz rüzgar enerjisi projelerini iptal etti. Şirket ayrıca Avustralya’daki bazı girişimlerinden de geri adım attı.

    Equinor’un ABD’deki yatırımları, Norveç’ten sonra en büyük ikinci pazar konumunda. Ancak, küresel olarak açık deniz rüzgar enerjisi sektörü, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle zor günler yaşıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), geçtiğimiz yıl ABD kıyılarında planlanan 2.400 MW’lık rüzgar enerjisi projelerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Equinor’un yanı sıra diğer enerji devleri de yenilenebilir enerji yatırımlarını gözden geçiriyor. Shell, Massachusetts açıklarındaki 2.4 GW’lık SouthCoast rüzgar projesinden çekildi ve yenilenebilir enerji kadrosunu azaltacağını duyurdu.

    Equinor, yenilenebilir enerji portföyünü daraltarak üç büyük projeye odaklanacağını belirtti: İngiltere’deki Dogger Bank, Polonya’daki Baltyk 2 ve 3, ve New York açıklarındaki Empire Wind 1. Şirket, 2030 yılına kadar 12-16 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefini koruduğunu vurgulasa da mevcut ekonomik ortamda bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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