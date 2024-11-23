Petrol devi Equinor yenilenebilir enerji iş gücünü %20 azalttı

Rüzgar enerjisi projelerine son
Equinor, geçtiğimiz aylarda Fransa, Portekiz, İspanya ve Vietnam'daki açık deniz rüzgar enerjisi projelerini iptal etti. Şirket ayrıca Avustralya’daki bazı girişimlerinden de geri adım attı.
Equinor’un ABD’deki yatırımları, Norveç’ten sonra en büyük ikinci pazar konumunda. Ancak, küresel olarak açık deniz rüzgar enerjisi sektörü, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle zor günler yaşıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), geçtiğimiz yıl ABD kıyılarında planlanan 2.400 MW’lık rüzgar enerjisi projelerinin iptal edildiğini duyurdu.
Equinor’un yanı sıra diğer enerji devleri de yenilenebilir enerji yatırımlarını gözden geçiriyor. Shell, Massachusetts açıklarındaki 2.4 GW’lık SouthCoast rüzgar projesinden çekildi ve yenilenebilir enerji kadrosunu azaltacağını duyurdu.
Equinor, yenilenebilir enerji portföyünü daraltarak üç büyük projeye odaklanacağını belirtti: İngiltere’deki Dogger Bank, Polonya’daki Baltyk 2 ve 3, ve New York açıklarındaki Empire Wind 1. Şirket, 2030 yılına kadar 12-16 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefini koruduğunu vurgulasa da mevcut ekonomik ortamda bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.