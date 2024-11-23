Petrol devi Equinor yenilenebilir enerji iş gücünü %20 azalttı

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Tam Boyutta Gör Norveç merkezli petrol ve doğal gaz enerji devi Equinor, yenilenebilir enerji birimindeki çalışan sayısını %20 oranında azaltacağını duyurdu. Bu karar, şirketin yaklaşık 250 kişiyi işten çıkaracağı anlamına geliyor. Ekonomik zorluklarla mücadele eden Equinor, bu adımı operasyonlarını sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak açıkladı.

Rüzgar enerjisi projelerine son

Equinor, geçtiğimiz aylarda Fransa, Portekiz, İspanya ve Vietnam'daki açık deniz rüzgar enerjisi projelerini iptal etti. Şirket ayrıca Avustralya’daki bazı girişimlerinden de geri adım attı.

Equinor’un ABD’deki yatırımları, Norveç’ten sonra en büyük ikinci pazar konumunda. Ancak, küresel olarak açık deniz rüzgar enerjisi sektörü, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle zor günler yaşıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), geçtiğimiz yıl ABD kıyılarında planlanan 2.400 MW’lık rüzgar enerjisi projelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Equinor’un yanı sıra diğer enerji devleri de yenilenebilir enerji yatırımlarını gözden geçiriyor. Shell, Massachusetts açıklarındaki 2.4 GW’lık SouthCoast rüzgar projesinden çekildi ve yenilenebilir enerji kadrosunu azaltacağını duyurdu.

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Equinor, yenilenebilir enerji portföyünü daraltarak üç büyük projeye odaklanacağını belirtti: İngiltere’deki Dogger Bank, Polonya’daki Baltyk 2 ve 3, ve New York açıklarındaki Empire Wind 1. Şirket, 2030 yılına kadar 12-16 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefini koruduğunu vurgulasa da mevcut ekonomik ortamda bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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