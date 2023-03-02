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    Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da altıncı sıraya yükseldi

    WindEurope verilerine göre Türkiye, kurulu rüzgar enerjisi gücüyle İtalya'yı geçerek Avrupa'da altıncı sıraya yükseldi.                                          
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    Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da altıncı sıraya yükseldi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope’un 2022 sonu verilerine göre Türkiye’nin rüzgar enerjisi kapasitesine 867 megavat ekleme yapılarak toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi. Türkiye, Avrupa’da 43 ülke arasından bir basamak yükselerek altıncı sıraya çıktı. İtalya yedinci sıraya geriledi

    Avrupa’da rüzgar enerjisinde toplam kurulu güç 254 bin 788 megavata ulaştı. En yüksek kapasite 66 bin 322 megavat ile Almanya’da olurken, 29 bin 798 megavat ile İspanya, 28 bin 499 megavat ile Birleşik Krallık, 21 bin 135 megavat ile Fransa ve 14 bin 585 megavat ile İsveç takip etti. Türkiye ile birlikte ilk 6 ülke, Avrupa’daki toplam kurulu rüzgar gücünün üçte birini oluşturuyor.

    Elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payına baktığımızda ise Danimarka, ürettiği elektriği yüzde 55’ini Rüzgar’dan karşılıyor. Bunu yüzde 34 ile İrlanda ve yüzde 28 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye’nin ise elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

    Avrupa ülkerinin kurulu rüzgar enerjisi gücü
    Sıralama Ülke Kapasite (MW)
    1 Almanya 66.322
    2 İspanya 29.798 
    3 Birleşik Krallık 28,493
    4 Fransa 21.135
    5 İsveç 14,585
    6 Türkiye 11,969
    7 İtalya 11,848
    8 Hollanda 9,052
    9 Polonya 7,864
    10 Danimarka 7,282
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    mert1907 2 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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