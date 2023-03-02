Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da altıncı sıraya yükseldi

Avrupa’da rüzgar enerjisinde toplam kurulu güç 254 bin 788 megavata ulaştı. En yüksek kapasite 66 bin 322 megavat ile Almanya’da olurken, 29 bin 798 megavat ile İspanya, 28 bin 499 megavat ile Birleşik Krallık, 21 bin 135 megavat ile Fransa ve 14 bin 585 megavat ile İsveç takip etti. Türkiye ile birlikte ilk 6 ülke, Avrupa’daki toplam kurulu rüzgar gücünün üçte birini oluşturuyor.
Elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payına baktığımızda ise Danimarka, ürettiği elektriği yüzde 55’ini Rüzgar’dan karşılıyor. Bunu yüzde 34 ile İrlanda ve yüzde 28 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye’nin ise elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.
|Sıralama
|Ülke
|Kapasite (MW)
|1
|Almanya
|66.322
|2
|İspanya
|29.798
|3
|Birleşik Krallık
|28,493
|4
|Fransa
|21.135
|5
|İsveç
|14,585
|6
|Türkiye
|11,969
|7
|İtalya
|11,848
|8
|Hollanda
|9,052
|9
|Polonya
|7,864
|10
|Danimarka
|7,282
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım başka versiyonları da gelmez