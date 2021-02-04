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    IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar

    UPPSPEL oyuncu ürün ve aksesuarları için iş birliği yapan IKEA ile ASUS ROG markası Çin’de satışa başladı. Yıl sonunda ise global pazarda satışa sunulacak.
    04 Şubat 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar
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    Geçtiğimiz yıl oyunculara özel mobilyalar üretmek üzere iş birliği yaptıklarını duyuran Asus ROG ve IKEA markaları bu yıl ilk ürünleri piyasaya sürüyor. Yol haritasında olduğu gibi hareketlilik Çin’de başladı.

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    IKEA ve ASUS ROG ortaklığı

    Oyuncu mobilyaları Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştiriliyor. IKEA mühendisleri ve ASUS ROG tasarımcıları pek çok eSpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. 6 ürün ailesinde koltuktan kupa tutucusuna ve boyun yastığına kadar toplamda 30 ürün yer alacak.

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    Ortaklık kapsamında UPPSPEL ürün ve aksesuar ailesi geliştirildi. HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL ve LÅNESPELARE ürün aileleri ise IKEA’nın kendi tecrübesini yansıtıyor.

    IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar
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    Yeni IKEA oyuncu mobilya ve aksesuarları Çin’de satışa başladı. Ekim ayında ise global çapta satışa çıkması bekleniyor. Her ürün ailesinde farklı yelpazede fiyatları olan bir masa ve koltuk yer alacak.

    IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar
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    https://www.techpowerup.com/278079/ikea-and-asus-announce-furniture-that-puts-gamers-first Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    IKEA, ASUS'un ROG Phone cihazlarını da getirsin ülkeye.
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    RunYobazRun (Murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu ayarlanabilir masaların daha sade tasarımlıları var mı acaba Türkiye de
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Masa yüksekliği ayarlanabildiği için o masa alınır. Ama o lambanın kablosu neden borunun içinden geçmemiş olmamış bence o.
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalışma masası niyetine alınır ama işte kim bilir 10’u kaçla çarpacaz :)
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normalde böyle ürünleri sevmem ama güzel gözüküyor.
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda böyle seri ve ulaşılabilir bi mağazada oyuncu aksesuarları olması iyi olur
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