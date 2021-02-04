IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar

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Geçtiğimiz yıl oyunculara özel mobilyalar üretmek üzere iş birliği yaptıklarını duyuran Asus ROG ve IKEA markaları bu yıl ilk ürünleri piyasaya sürüyor. Yol haritasında olduğu gibi hareketlilik Çin’de başladı.

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IKEA ve ASUS ROG ortaklığı

Oyuncu mobilyaları Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştiriliyor. IKEA mühendisleri ve ASUS ROG tasarımcıları pek çok eSpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. 6 ürün ailesinde koltuktan kupa tutucusuna ve boyun yastığına kadar toplamda 30 ürün yer alacak.

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Ortaklık kapsamında UPPSPEL ürün ve aksesuar ailesi geliştirildi. HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL ve LÅNESPELARE ürün aileleri ise IKEA’nın kendi tecrübesini yansıtıyor.

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Yeni IKEA oyuncu mobilya ve aksesuarları Çin’de satışa başladı. Ekim ayında ise global çapta satışa çıkması bekleniyor. Her ürün ailesinde farklı yelpazede fiyatları olan bir masa ve koltuk yer alacak.

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https://www.techpowerup.com/278079/ikea-and-asus-announce-furniture-that-puts-gamers-first

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