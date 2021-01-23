Microsoft geri adım attı! Xbox Live Gold'a zam gelmiyor

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Bildiğiniz gibi iki rakip konsolun da aylık abonelik servisi bulunuyor. Bu servislere abone olarak hem parasını verip aldığınız oyunların çevrimiçi özelliklerini açabiliyorsunuz hem de aylık birkaç adet oyuna ücretsiz erişim kazanıyorsunuz.

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Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Ayrıca Bkz. "Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu"

Xbox konsolu tarafındaki aboneliğin ismi Xbox Live Gold. Dün öğlen saatlerinde Xbox Live Gold üyeliğine bir zam uygulanacağı açıklanmıştı. Açıklamaya göre aylık, 3 aylık ve 6 aylık aboneliklere sırayla 1 dolar, 5 dolar ve 20 dolar zam yapılacaktı. Ancak açıklamanın yapıldığı andan itibaren oyuncular büyük tepki gösterdi.

Bu tepkinin sonucunda da Microsoft, "İşleri batırdık, bize bildirmekte haklıydınız." cümlesiyle başlayan bir açıklamanın sonunda gelen zamları iptal ettiklerini ve fiyatların aynı kalacağını açıkladı.

Ekstra olarak da artık ücretsiz online oyunların Xbox Live Gold üyeliği gerektirmeyeceği direkt olarak oynayabileceğimiz açıklandı. Ücretli oyunlardaki online özelliklere erişebilmek için hâlâ Xbox Live Gold üyeliği gerekli olacak.

https://www.ign.com/articles/microsoft-not-changing-xbox-live-gold-pricing-free-to-play-games-unlocked

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