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    Microsoft geri adım attı! Xbox Live Gold'a zam gelmiyor

    Dün öğlen saatlerinde Xbox Live Gold üyeliği için açıklanan fiyat artışı oyuncuların yoğun tepkisi sebebiyle iptal edildi. Ayrıca ücretsiz online oyunların Live Gold zorunluluğu da kaldırıldı.
    52 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Microsoft geri adım attı! Xbox Live Gold'a zam gelmiyor
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    Bildiğiniz gibi iki rakip konsolun da aylık abonelik servisi bulunuyor. Bu servislere abone olarak hem parasını verip aldığınız oyunların çevrimiçi özelliklerini açabiliyorsunuz hem de aylık birkaç adet oyuna ücretsiz erişim kazanıyorsunuz.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu"

    Xbox konsolu tarafındaki aboneliğin ismi Xbox Live Gold. Dün öğlen saatlerinde Xbox Live Gold üyeliğine bir zam uygulanacağı açıklanmıştı. Açıklamaya göre aylık, 3 aylık ve 6 aylık aboneliklere sırayla 1 dolar, 5 dolar ve 20 dolar zam yapılacaktı. Ancak açıklamanın yapıldığı andan itibaren oyuncular büyük tepki gösterdi.

    Bu tepkinin sonucunda da Microsoft, "İşleri batırdık, bize bildirmekte haklıydınız." cümlesiyle başlayan bir açıklamanın sonunda gelen zamları iptal ettiklerini ve fiyatların aynı kalacağını açıkladı.

    Ekstra olarak da artık ücretsiz online oyunların  Xbox Live Gold üyeliği gerektirmeyeceği direkt olarak oynayabileceğimiz açıklandı. Ücretli oyunlardaki online özelliklere erişebilmek için hâlâ Xbox Live Gold üyeliği gerekli olacak.



    https://www.ign.com/articles/microsoft-not-changing-xbox-live-gold-pricing-free-to-play-games-unlocked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    from softwave 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    iste yanlisa ses cikarmak ona karsi birlik olmanin guzel bir ornegi daha.
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    trancemuzik 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilal gates büyük adamsın
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    M mahsur kalan adam (V ) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) trancemuzik
    Gates elini eteğini çekeli çok oldu
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    zaomss (Furkan Bulat) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ücretsiz oyunlarda live gold zorunluluğu tam bir saçmalıktı. İyi olmuş.
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    WeDneS (Ercan ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun sony tek seferde 60₺ zam yaptı
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