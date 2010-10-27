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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki Audi A3, 1600 kilometrelik Green Car of the Year turunu başarıyla tamamladılar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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İki Audi A3, 1600 kilometrelik Green Car of the Year turunu başarıyla tamamladılar
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Geleneksel Green Car of the Year turuna katılan modellerden bir tanesi de Audi'nin kompakt sınıf otomobili A3.Rentech firmasının iddialı dizel yakıtı olan RenDiesel ile depoları doldurulan iki Audi A3, turun sonunda başarılı yakıt tüketim değerleri elde ettiler.

RenDiesel geleneksel dizel yakıtlara göre biraz daha farklı özellikler sunmayı başarıyor. Sülfür salınımı çok çok az olan yakıtın hidrokarbon salınımları da düşük seviyede. Kokusuz ve sentetik olması, daha yüksek hidrojen içermesi, yandığında ortaya çıkan sıcaklığın daha yüksek oluşu ve yüksek setan sayısı sayesinde geleneksel dizel yakıtların önüne geçmeyi başaran RenDiesel, A3'ün bu turda başarılı tüketim değerlerine ulaşmasını sağlamış. 1600 kilometrenin sonunda 2.0 litre TDI motora sahip A3'lerden birisi 5.4 litre/100 kilometre, diğeri ise 5.9 litre/100 kilometre değerine ulaştılar. Tur boyunca depoları sadece RenDiesel ile doldurulan A3'lerin emisyon değerleri de işlenmemiş motorin kullanıldığındaki emisyon değerine göre tam olarak %97 daha az.

RenDiesel ve benzer ürünlerin artmasıyla dizel motorlu araçların yakıt tüketim ve emisyon değerlerinin daha azalacağı ve motor teknolojisinin de gelişmesiyle hybrid otomobillere tüketim anlamında rakip olabileceği belirtiliyor.

İki Audi A3, 1600 kilometrelik Green Car of the Year turunu başarıyla tamamladılar
Tam Boyutta Gör
İki Audi A3, 1600 kilometrelik Green Car of the Year turunu başarıyla tamamladılar
Tam Boyutta Gör
İki Audi A3, 1600 kilometrelik Green Car of the Year turunu başarıyla tamamladılar
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sportifsan 8 yıl
Onlar hesaplamışlardır Gaza ne kadar dokunursak az yakarız diye.2 motorlu arabada 5.viteste 2. devirle gitmişlerdir :) yani ha 2 ha 1.6
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djkubi 9 yıl
çok yakmış
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.Tolga 9 yıl

djkubi

çok yakmış

eminmisin? 3 liradan hesaplasan kilometrede 16 kuruş yakıyor ki 2000 motor bir arabadan bahsediyoruz
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.Tolga 9 yıl
rendiesel de neymiş gazlı arabayı tek geçerim
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VE gol 9 yıl

.Tolga

rendiesel de neymiş gazlı arabayı tek geçerim



Aynen

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