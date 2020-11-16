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    İki dev galaksinin 'çarpışma öncesi' son anları böyle görüntüledi

    Hubble, 81 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan etkileşim halindeki iki galaksiyi görüntüledi. Dev galaksilerin çarpışma süreci 1 milyar yıl devam edecek.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İki dev galaksinin 'çarpışma öncesi' son anları böyle görüntüledi
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    Bu yıl 30. yaş gününü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de Arp 283 isimli bir galaksi sisteminin inanılmaz görüntüsünü paylaştı. Tam 81 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu ilginç sistemde, çarpışma sürecindeki iki dev galaksinin müthiş dansını görüyoruz.

    Arp 283 sisteminde, NGC 2798 (sağdaki) ve NGC 2799 (soldaki) isimli iki farklı galaksi yer alıyor. NASA'nın açıklamalarına göre, birbirlerine çok yakın konumlarda yer alan bu iki galaksi şu anda devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birlikte yoğun bir etkileşim sürecinde bulunuyor. Sürekli olarak birbirlerine yaklaşan galaksiler bu süreç içerisinde fiziksel bozulmalara da uğruyor. Örneğin yukarıda NGC 2799 galaksisindeki ciddi fiziksel bozulmayı rahatlıkla görebiliyoruz  Fotoğrafta NGC 2799 sanki doğrudan NGC 2798'in merkezine çekiliyormuş gibi bir görüntü var.

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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Hubble astronomları,"Bu tarz etkileşim halindeki galaksiler zamanla tamamıyla birleşir veya özgün bir şekle bürünür. Yukarıdaki iki galaksi şimdiden küçük bir oluk oluşturmuş bile; NGC 2799'un yıldızları sanki birer su damlacığı gibi NGC 2798'in içine çekiliyor." ifadelerini kullandı.

    Fotoğrafın orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

    Galaksi çarpışmalarında yıldızlara ne oluyor?

    Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, çarpışmanın başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar.

    Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin çok büyük bir çoğunluğu tamamıyla boşluktan ibaret.

    Arp 283 sistemi biraz uzun sürecek olsa da (bir milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.



    https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hubble-views-a-galactic-waterfall Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



     O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak mu...
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    blackzeros 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    feyk
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



     O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    darkaura 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    yani dusununce gunesin yaricapi 700bin km, gunes sisteminin yaricapi 4.5 milyar km, en yakin yildiz alpha centaurinin uzakligi 40trilyon km. galaksiler yuzmilyarlarca yildizla dolu olsalarda aralarindaki bosluk o kadar fazla ki bir carpisma cok dusuk olasilik.
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