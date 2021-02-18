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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor

    Dc Sİnematik Evreni'nde önemli bir yere sahip olması beklenen The Flash filminin çekimler başlıyor. Set için hazırlıklar başladı, çekimler Nisan 2021'de başlıyor.
    18 Şubat 2021, 15:30 (12 sa.)
    1,3b
    2
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor
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    DC evreninin en önemli ve en popüler karakterlerinden biri olan The Flash'in bildiğiniz gibi uzun zamandır bir filmi yapılmaya çalışılıyor. Ancak sürekli filmin senaristi ve yönetmeni değişiyor. Bu yüzden film uzun zamandır sorunları çözmek için uğraşıyor ve sonunda filmin çekimleri başlıyor. 

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    Son paylaşılan görsellere göre filmin çekimleri için hazırlıklar başladı. Henüz çekimler başlamış değil ki zaten bir önceki açıklamada Nisan 2021'de başlayacağı açıklanmıştı. Çekimler başladığına göre artık tüm sorunlar halledilmiş ve üretime hazır hale geldi demektir. 

    Geçtiğimiz yıl filmde Ben Affleck ve Micheal Keaton'ın Batman'inin olacağı açıklanmıştı. Filmin DC Sinematik Evreni için önemli bir yere sahip olması bekleniyor. 

    Filmin şimdilik oyuncu kadrosu şu şekilde Ezra Miller, Michael Keaton ve Ben Affleck. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Muschietti, senaristliğini ise Christina Hodson üstleniyor.



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    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rodin (Furkan Esen) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dc cinematic universe'de iyice çorba oldu, kaç tane batman kaç tane joker var belli değil. Şu evreni sıfırlasalar da adam akıllı birine versinler baştan planlı kurgulasın.
    Dc cinematic universe'de iyice çorba oldu, kaç tane batman kaç tane joker var belli değil. Şu evreni sıfırlasalar da adam akıllı birine versinler baştan planlı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Rodin (Furkan Esen) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen canguler917
    Anlaşılmayacak bir şey var demedim zaten, koskaca evrenin çocuk oyuncağı gibi çorba edilmesine laf ettim. Adam akıllı bir film serisi çıkaramadılar karşımıza böyle onlarca batman joker oldu. Ayrıca sadece saydıklarınız yok dizilerde ki karakterlerde var. Gotham da ayrı batman ve joker, batwoman'da ayrı batman, titans'ta bir batman daha, bilmem anlatabildim mi?
    Anlaşılmayacak bir şey var demedim zaten, koskaca evrenin çocuk oyuncağı gibi çorba edilmesine laf ettim. Adam akıllı bir film serisi çıkaramadılar karşımıza bö...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    flashpoint şu an çıkmaz belki after credit yaparlar diye düşünüyorum.
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    kırılanhayaller (u m) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım o izlediğim animedeki hikayeyi kullanırlar. Bence biraz revize edilerek çok güzel bir film çıkar o işten.
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    Rodin (Furkan Esen) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dc cinematic universe'de iyice çorba oldu, kaç tane batman kaç tane joker var belli değil. Şu evreni sıfırlasalar da adam akıllı birine versinler baştan planlı kurgulasın.
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    canguler917 (can guler) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Rodin
    anlamayacak bir şey yok, bir joker var, joaqin phoenix ve bir batman var, robert pattinson. jared leto ve ben affleck'i son kez snyder cut'ta ciddi olarak göreceğiz. the flash'taki batman'ler ise zamanda yolculuk gibisinden bir şeyler sonucunda yaşlı batman'ler olarak karşımıza çıkar.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çizgi filmi çok iyiydi, filmi %75 ulaşırsa bile yeter. Ben Affleck başta bir gözükür filmin sonunda Flash zamanı geri eski haline getirince yeni Batman'i kim oynayacaksa onu koyarlar olur biter. :D
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    V Venom59 12 sa. ( Mesaj Silindi ) cebrail.bsrn
    DC de çok kaliteli animasyon filmler var gerçekten. Dediğiniz gibi bırakın %75i %50si kadar bile başarılı olsa oldukça iyi olabilir.
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