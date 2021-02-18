İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor

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DC evreninin en önemli ve en popüler karakterlerinden biri olan The Flash'in bildiğiniz gibi uzun zamandır bir filmi yapılmaya çalışılıyor. Ancak sürekli filmin senaristi ve yönetmeni değişiyor. Bu yüzden film uzun zamandır sorunları çözmek için uğraşıyor ve sonunda filmin çekimleri başlıyor.

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Son paylaşılan görsellere göre filmin çekimleri için hazırlıklar başladı. Henüz çekimler başlamış değil ki zaten bir önceki açıklamada Nisan 2021'de başlayacağı açıklanmıştı. Çekimler başladığına göre artık tüm sorunlar halledilmiş ve üretime hazır hale geldi demektir.

Geçtiğimiz yıl filmde Ben Affleck ve Micheal Keaton'ın Batman'inin olacağı açıklanmıştı. Filmin DC Sinematik Evreni için önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Filmin şimdilik oyuncu kadrosu şu şekilde Ezra Miller, Michael Keaton ve Ben Affleck. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Muschietti, senaristliğini ise Christina Hodson üstleniyor.

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