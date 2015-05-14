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İki farklı kullanım yapısını harmanlayan insansız hava aracı SkyProwler yeniden Kickstarter'da

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İki farklı kullanım yapısını harmanlayan insansız hava aracı SkyProwler yeniden Kickstarter'da
 
Geçtiğimiz Şubat ayında Kickstarter'da karşımıza çıkan ve iki farklı kullanım yapısını harmanlayarak yüksek performans vaat eden gelişmiş insansız hava aracı SkyProwler, Krossblade Aerospace System tarafından yeniden Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
İçerisinde insan taşıyabilecek kadar büyük bir versiyonu geliştirmek için prototip olarak hazırlanan ancak sunduğu altyapı ile sektörün geldiği durum göz önüne alınarak insansız olarak satışa sunulması kararlaştırılan SkyProwler, teknik olarak ilk sürümüyle benzer özellikler taşımaya devam ediyor. Üzerinde yer alan dört adet pervane ile VTOL moduna bürünen ve böylece dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı, belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra bu pervaneleri ile iniş takımlarını kapatıyor ve sadece arakada yer alan pervanelerini çalıştırarak normal bir uçak gibi hareket etmeye başlıyor.
Bu dönüşüm ile piyasada yer alan benzerleri hem hız hem de sürtünme katsayısı açısından geride bırakabilen SkyProwler, gücünü 3 hücreli 5000 mAh bataryasından alıyor ve dört pervaneli Hornet modunda maksimum 79 km hız ile 22 km menzile, sadece arka motorların devrede olduğu Blade modunda ise maksimum 134 km hız ile 69 km menzile çıkış yapabiliyor. Ürün ilginç olarak 500 grama kadar olan (Örneğin bir kola kutusu) objeleri de üstünde yer alan kargo bölümünde rahatlıkla taşıyabiliyor. Şirket buna PTP yani kişiden kişiye teslim adını veriyor.
İki farklı kullanım yapısını harmanlayan insansız hava aracı SkyProwler yeniden Kickstarter'da
 
Havadan çekimler için Eye HD (Pro versiyon 4K 30fps, ProAm versiyon 1080p 30 fps) adı verilen Gimbal destekli  kendi kamerasıyla gelen ancak GoPro gibi ürünleri de rahatlıkla taşıyabilen insansız hava aracı, yine seçilen moda göre 24 ile 40 dakika boyunca da aktif olarak havada kalabiliyor. GPS teknolojisiyle takip yapabilen ve özel kontrolcüsüyle sesle de kontrol edilebilen SkyProwler, üç boyutlu baskı ile hazırlanan parçaları sayesinde de isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.
Site üzerinde bu sefer 200,000$ hedef ile yola çıkan SkyProwler, yapılacak en az 899$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/350745213/krossblade-skyprowler-vtol-transformer-uav Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Beybifeys 4 yıl
899$'a tamamı el yapımı ve carbonfiber kumaş ile üreteceğiniz çok daha fonksiyonel tasarımlar yapabilirsiniz. Hobi forumlarında biraz takılan zaten bu aleti yarı fiyatına üretecek kapasiteye geliyor. Kickstarter hani şu eskiden tezgah açan işportacılar olurdu "don lastik çek sündür bir milyon" diye bağırırlardı ya, aynen o diyara döndü.
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1BilimAdamı 4 yıl
Şu aletlerde kullanılan motorları nerde bulabileceğimizi bilen pm veya cevap atabilir mi
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TheRECRUIT 4 yıl
Kickstarter = At yalanı Kick inananı
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