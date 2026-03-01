İki yıl önce duyurulan Matrix 5'te son durum ne? Yönetmen Drew Goddard açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan The Matrix Resurrections, Matrix markasına epey zarar vermiş olsa da bu serinin hâlâ yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Warner Bros. da bunun farkında olduğu için, şimdi yepyeni bir Matrix filmi hazırlıyor. Hatırlarsanız 2024'ün Nisan ayında bir açıklama yapılmış ve şimdilik "Matrix 5" olarak anılan yeni bir proje için hazırlıklara başlandığı duyurulmuştu. Aradan iki yıl geçti ama bu proje hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Hatta aradan geçen iki yılda somut tek bir haber bile alamadık. Bu da projenin akıbetine dair soru işaretleri yarattı. Ancak bu hafta gelen açıklamayla birlikte bu soru işaretlerinden bir kısmı cevap buldu.

Hatırlarsanız 2024 yılında yapılan duyuruda, bu yeni projede Wachowski Kardeşler'in yer almayacağı, Matrix 5'i Drew Goddard'ın yazıp yöneteceği açıklanmıştı. Matrix 5'e dair yeni açıklama da Goddard'dan geldi. ScreenRant'e konuşan yönetmen, Matrix 5'ten vazgeçilmediğini, aksine ve şu anda senaryoyu yazmakla meşgul olduğunu açıkladı. Goddard'a göre senaryo tamamlandıktan sonra film hakkında yeni haberler almaya başlayacağız.

The Martian filmiyle Oscar adaylığı kazanmış başarılı bir senarist olan Drew Goddard, The Cabin in the Woods ve Bad Times at the El Royale filmleriyle yönetmen olarak da iddialı olduğunu göstermişti. The Martian'ın yanı sıra World War Z ve Cloverfield gibi filmlerin de senaristi olan Goddard, aynı zamanda Daredevil dizisinin de yaratıcılarından.

Yeni Matrix Filminin Resurrections'tan Çok Farklı Olması Bekleniyor

Lana Wachowski'nin yönettiği The Matrix Resurrections, serinin hayranlarının beklediği gibi bir devam filmi çıkmamıştı. Wachowski, alışıldık bir Matrix filmi çekmek yerine bu fırsatı kullanarak tüketim toplumuna ve devam filmi çılgınlığına dair eleştirel bir film çekmeyi tercih etmişti. Drew Goddard'ın imzasını taşıyacak yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha yakın bir iş olması bekleniyor.

Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss ve Laurence Fishburne gibi isimlerin bu yeni filmde geri dönüp dönmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

