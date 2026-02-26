Mart ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Mart ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan Berlin Film Festivali'nde ödülle dönen yerli filmler ülkemizde vizyona girecek, diğer yandan Kurtuluş Projesi ve Gelin! gibi filmlerin çıkışıyla yılın ilk büyük yapımları da izleyicilerle buluşmuş olacak. Mart ayının bir numaralı yıldızı ise Netflix'te izleyici ile buluşacak Peaky Blinders filmi olacak gibi duruyor.

Mart Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Önümüzdeki ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mart ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Sarı Zarflar (Yellow Letters)

Tam Boyutta Gör Bu ay Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek prestijli Altın Ayı ödülünü kazanan Sarı Zarflar, The Teachers' Lounge filmiyle Oscar adaylığı alan Almanyalı yönetmen İlker Çatak'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : İlker Çatak

: İlker Çatak Oyuncular : Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas Çıkış Tarihi: 27 Mart / Vizyon

Film, Türkiye'de geçen bir hikâyeyi Almanya'da anlatıyor. Filmde Berlin Ankara, Hamburg da İstanbul olarak resmediliyor. Hikâyenin merkezinde ise son tiyatro oyunları sonrası kendilerini politik bir krizin ortasında bulan sanatçı bir çift bulunuyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalır. Aziz, bu geçici sığınakta bir yandan gündelik işlerle ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan etik değerlerinden ödün vermemeye kararlıdır. Derya ise aileyi içinde bulundukları durumdan çıkaracak bir yol ararken, kendisini zorlu kararların eşiğinde bulur.

2️⃣ Kurtuluş

Tam Boyutta Gör Berlin'den ödülle dönen bir diğer yerli film olan Kurtuluş da Mart ayında vizyona girecek. Kurtuluş, daha önce Abluka, Tepenin Ardı, Kurak Günler gibi yapımlarla adından söz ettiren Emin Alper'in imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Emin Alper

: Emin Alper Oyuncular : Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan

: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan Çıkış Tarihi: 6 Mart / Vizyon

Film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

3️⃣ Peaky Blinders: The Immortal Man

Tam Boyutta Gör Shelby ailesi ekranlara geri dönüyor! Peaky Blinders dizisinin hikâyesini devam ettirecek olan Peaky Blinders: The Immortal Man adlı film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Y önetmen : Tom Harper

: Tom Harper Oyuncular : Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham

: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham Çıkış Tarihi: 20 Mart / Netflix

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

4️⃣ Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Tam Boyutta Gör The Martian'ın yazarı olarak tanınan Andy Weir'ın aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary'nin (Kurtuluş Projesi) başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Kara Komedi

: Bilim-Kurgu, Kara Komedi Yönetmen : Phil Lord & Christopher Miller

: Phil Lord & Christopher Miller Oyuncular : Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub

: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub Çıkış Tarihi: 20 Mart / Vizyon

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

5️⃣ Gelin! (The Bride!)

Tam Boyutta Gör Jessie Buckley ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı The Bride!, normalde oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Maggie Gyllenhaal'un imzasını taşıyor. Müzikal türünden de beslenen film, Frankenstein ve gelininin hikâyesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Tür : Müzikal, Drama

: Müzikal, Drama Yönetmen : Maggie Gyllenhaal

: Maggie Gyllenhaal Oyuncular : Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard Çıkış Tarihi: 6 Mart / Vizyon

Film, bu klasik hikâyeyi 1930'lar Chicago'suna taşıyor. Frankenstein'ın canavarı, Dr. Ephronius'tan kendisine bir eş yapmasını istiyor. Cinayet kurbanı bir kadının diriltilmesiyle yaratılan bu gelin, hem büyük bir aşkın hem de korkunun öznesi oluyor.

Yılın en iyi filmleri (2025) 2 ay önce eklendi

6️⃣ Hoplayanlar (Hoppers)

Tam Boyutta Gör Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers, izleyenlere yine keyifli bir macera vadediyor.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Y önetmen : Daniel Chong

: Daniel Chong Çıkış Tarihi: 6 Mart / Vizyon

Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

7️⃣ Görünmez Kaza (It was Just an Accident)

Tam Boyutta Gör İran'ın önde gelen sinemacılarından Jafar Panahi'nin yönettiği It Was Just An Accident, 2025'in en dikkat çekici fimlerinden biriydi. En İyi Uluslararası Film Oscarı için yarışan film, ülkemizde epey gecikmeli de olsa vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Jafar Panahi

: Jafar Panahi Oyuncular : Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi Çıkış Tarihi: 7 Mart / Vizyon

Jafar Panahi, It Was Just An Accident'ta sırtını yine o ironik mizaha dayayarak, baskıcı rejime karşı duyulan derin öfkeye tercüman oluyor. Film, bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı'nın da favorileri arasında yer alıyor.

8️⃣ Tavşan İmparatorluğu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Antalya Film Festivali'ne damga vurarak En İyi Film dâhil yedi dalda Altın Portakal kazanan Tavşan İmparatorluğu da Mart ayında vizyona girecek.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Seyfettin Tokmak

: Seyfettin Tokmak Oyuncular : Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer

: Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer Çıkış Tarihi: 6 Mart / Vizyon

12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.

9️⃣ Katil Makine (War Machine)

Tam Boyutta Gör . Aksiyon ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan War Machine, Mart ayında dijital platformlara gelecek en dikkat çekici filmlerden biri olacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Y önetmen : Patrick Hughes

: Patrick Hughes Oyuncular : Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales

: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales Çıkış Tarihi: 6 Mart / Netflix

War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.

🔟 Kardeşler Araştırma

Tam Boyutta Gör Komedi tutkunları için Mart ayının öne çıkan filmi ise Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un başrollerini paylaştığı Kardeşler Araştırma olacak.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Y önetmenler : Koray Şahin ve Murat Kaman

: Koray Şahin ve Murat Kaman Oyuncular : Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç

: Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç Çıkış Tarihi: 20 Mart / Vizyon

İstanbul’da kendi hâlinde özel dedektiflik yapan Orhan ve Erhan kardeşler, Londra’daki rutin bir soruşturmayı tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde, devlet destekli son derece hassas bir gizli görevin içine çekilirler. İngiliz bir diplomatla bağlantılı bu görevde ikili, kısa sürede ülke gündemini ve siyasi dengeleri etkileyebilecek karmaşık bir ağın ortasında kalır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Mart ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: