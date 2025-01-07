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    Will Smith'in Matrix göndermeli paylaşımı Matrix 5 iddialarını alevlendirdi

    İlk Matrix filminde Neo rolü için düşünülen Will Smith'in şimdi Matrix ile ilgili bir paylaşım yapması, yıldız oyuncunun yeni Matrix filminde rol alacağı iddialarını gündeme taşıdı.
    Will Smith'ten ilginç paylaşım: Yeni Matrix'te mi rol alacak? Tam Boyutta Gör
    Elindeki kıymetli I.P.'leri mümkün olduğunca kullanmaya çalışan Warner Bros., kısa süre önce yeni bir Matrix filmi de duyurdu.  Lana Wachowski'nin bu kez sadece yapımcı olarak yer alacağı filmi Drew Goddard (The Cabin in the Woods)'ın yazıp yöneteceği duyuruldu. Biz bu yeni Matrix projesi hakkında yeni haberler almayı beklerken, yıldız oyuncu Will Smith'ten kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

    Yıllar önce The Matrix'te Neo'yu canlandırması için gelen teklifi geri çeviren Will Smith, dün buna atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. İşin ilginci Smith, yıllar sonra yeni bir projeyle bu hatasını telafi etme şansı yakalayacağı ima ediyordu. Yeni bir Matrix filmi hazırlanırken Will Smith'ten böyle bir paylaşım gelmesi, "acaba Smith bu filmde mi rol alacak" sorusunu akıllara getirdi.

    Will Smith'in Bahsettiği Projenin Müzik Kariyeriyle İlgili Olabileceği Söyleniyor

    Deadline ve Variety gibi Hollywood basınının önde gelen yayın kuruluşları Will Smith'in bu paylaşımı üzerine konuyla ilgili araştırmaya girişti. Bu araştırma sonucunda anlaşıldı ki Will Smith'in yeni Matrix filminde rol alması gibi bir durum söz konusu değil.

    Yıldız oyuncunun şimdi böyle bir paylaşım yapmasının arkasında müzik kariyeriyle bağlantılı bir proje olabileceği düşünülüyor. Yıllar sonra yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan Will Smith, bu albüm projesinde Matrix'e gönderme yaptığı yeni bir şarkıya ya da müzik klibine yer verebilir. Bu söylentileri alevlendiren paylaşımı da muhtemelen buna atıfta bulunuyor.

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