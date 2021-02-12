İkinci dozu olan kişilerin sayısı anlık takip edilebiliyor

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Türkiye’deki vatandaşa ikinci doz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. İlk dozun 28 gün sonrasında ikinci doz olunabiliyor. Sağlık Bakanlığı, ikinci dozu olan kişi sayısını anlık olarak paylaşıyor. Saat 18.01'de güncellenen verilere göre toplam 3 milyon 590 bin doz aşı yapıldı. 413 bin kişi ikinci doz koronavirüs aşısını oldu.

Aşı olan kişi sayısını takip etmek için: Covid19asi.saglik.gov.tr

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Covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olan kişi sayısı canlı olarak paylaşılıyordu. Şimdi bu sayfaya 2 sütun daha eklendi. Birinci dozu ve ikinci dozu olan kişilerin sayısını ayrı ayrı görebiliyoruz. İkinci dozu olan kişi sayısını şehir bazında da görünteleyebilmek mümkün.

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Koronavirüs aşısı, ikinci dozu olan kişilerde daha yüksek koruyuculuk gösterdiği için iki doz halinde uygulanıyor. İlk doz uygulandıktan 28 gün sonrasında ikinci doz aşı yapılıyor. İkinci dozla birlikte koronavirüse karşı daha güçlü bağışıklık elde ediliyor.

65 yaş üstü aşılanıyor

Aşı takviminde sıra 65 yaş üstü kişilere geldi. Yarın sabah itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzerindeki kişilerin 60 yaş üstündeki eşleri de aşı olabiliyor. MHRS mobil uygulamasından veya mhrs.gov.tr’den aşı için randevu alabilirsiniz. Aşı olmak zorunlu değil. İlk dozun üstünden 28 gün geçtiyse ikinci doz için randevu alınabiliyor.

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