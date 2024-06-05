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    2024 Toyota Corolla FX, sportif detaylarıyla tanıtıldı

    Kuzey Amerika pazarında satılan Corolla'ya uygulanan FX özel versiyon, kozmetik dokunuşların yanı sıra daha sert süspansiyona sahip. Motor tarafında ise herhangi bir performans artışı yok.
    2024 Toyota Corolla FX, sportif detaylarıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Toyota, 80'li yılların 'FX' rozetini Corolla'nın özel bir versiyonuyla geri getiriyor. 2025 Toyota Corolla FX, yurt dışında satılan SE donanım seviyesini daha sportif detaylarla bir araya getiriyor.

    Yeni Corolla FX, parlak siyah ve gümüş detaylara sahip 18 inç jantları ve bagaj kapağına entegre edilen spoyleri ile dikkat çekiyor. Üç farklı gövde rengiyle tercih edilebilen modelin tavanı, yan ayna kapakları ve logoları daima siyah renkte geliyor. Bunlara ek olarak daha sert süspansiyonla donatılan otomobilin direksiyon sistemi için de diğer versiyonlara göre farklı bir kalibrasyon yapılmış.

    Yeni Toyota Corolla FX'in iç mekanında 8 inç multimedya ekranı yerine 10.5 inçlik büyük dokunmatik ekran standart olarak geliyor. 7 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Toyota Safety Sense 3.0 güvenlik paketi gibi diğer detaylar ise mevcut Toyota modellerinde var olan ve FX versiyonunda korunan özelliklerden.

    2024 Toyota Corolla FX, sportif detaylarıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tasarım ve süspansiyon sistemi dışında otomobilde pek fazla değişiklik yok. Motor tarafında yine yurt dışında geçerli olan 2.0 litre dört silindirli motor ve CVT kombinasyonuyla sunulan versiyon 171 PS güç ve 205 Nm tork üretiyor.

    Tasarımdan ve teknik detaylardan da anlaşılabileceği üzere FX versiyonu şu an sadece Kuzey Amerika pazarında satılan Corolla modelleri için geçerli. 2024'ün sonuna doğru satışa sunulması beklenen modelin fiyatları henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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