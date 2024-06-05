2024 Toyota Corolla FX, sportif detaylarıyla tanıtıldı

Yeni Corolla FX, parlak siyah ve gümüş detaylara sahip 18 inç jantları ve bagaj kapağına entegre edilen spoyleri ile dikkat çekiyor. Üç farklı gövde rengiyle tercih edilebilen modelin tavanı, yan ayna kapakları ve logoları daima siyah renkte geliyor. Bunlara ek olarak daha sert süspansiyonla donatılan otomobilin direksiyon sistemi için de diğer versiyonlara göre farklı bir kalibrasyon yapılmış.
Yeni Toyota Corolla FX'in iç mekanında 8 inç multimedya ekranı yerine 10.5 inçlik büyük dokunmatik ekran standart olarak geliyor. 7 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Toyota Safety Sense 3.0 güvenlik paketi gibi diğer detaylar ise mevcut Toyota modellerinde var olan ve FX versiyonunda korunan özelliklerden.
Tasarımdan ve teknik detaylardan da anlaşılabileceği üzere FX versiyonu şu an sadece Kuzey Amerika pazarında satılan Corolla modelleri için geçerli. 2024'ün sonuna doğru satışa sunulması beklenen modelin fiyatları henüz açıklanmadı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.