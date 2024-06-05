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Tam Boyutta Gör Toyota, 80'li yılların 'FX' rozetini Corolla'nın özel bir versiyonuyla geri getiriyor. 2025 Toyota Corolla FX, yurt dışında satılan SE donanım seviyesini daha sportif detaylarla bir araya getiriyor.

Yeni Corolla FX, parlak siyah ve gümüş detaylara sahip 18 inç jantları ve bagaj kapağına entegre edilen spoyleri ile dikkat çekiyor. Üç farklı gövde rengiyle tercih edilebilen modelin tavanı, yan ayna kapakları ve logoları daima siyah renkte geliyor. Bunlara ek olarak daha sert süspansiyonla donatılan otomobilin direksiyon sistemi için de diğer versiyonlara göre farklı bir kalibrasyon yapılmış.

Yeni Toyota Corolla FX'in iç mekanında 8 inç multimedya ekranı yerine 10.5 inçlik büyük dokunmatik ekran standart olarak geliyor. 7 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Toyota Safety Sense 3.0 güvenlik paketi gibi diğer detaylar ise mevcut Toyota modellerinde var olan ve FX versiyonunda korunan özelliklerden.

Tam Boyutta Gör Tasarım ve süspansiyon sistemi dışında otomobilde pek fazla değişiklik yok. Motor tarafında yine yurt dışında geçerli olan 2.0 litre dört silindirli motor ve CVT kombinasyonuyla sunulan versiyon 171 PS güç ve 205 Nm tork üretiyor.

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Tasarımdan ve teknik detaylardan da anlaşılabileceği üzere FX versiyonu şu an sadece Kuzey Amerika pazarında satılan Corolla modelleri için geçerli. 2024'ün sonuna doğru satışa sunulması beklenen modelin fiyatları henüz açıklanmadı.

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2024 Toyota Corolla FX, sportif detaylarıyla tanıtıldı