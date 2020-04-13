İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020)

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından (ODD) INDICATA verileri baz alınarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporuna göre, mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti.

Mart ayında online kanallar aracılığıyla el değiştiren araçlardan 122 bin 203’ü binek araç, 30 bin 341’ ise hafif ticari araçlardan oluştu. Rapora göre satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8, geçen aya göre ise yüzde 3’lük bir düşüş gözlendi. Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak belirlendi.

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2020 yılının mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 22 bin 843 adetle VW oldu. Alman markayı 20 bin 257 adetle Renault ve 16 bin 22 adetle Ford izledi. Rapora göre söz konusu sıralamada ilk 10 marka şöyle:

Hazırlanan rapora göre, mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında ilk üç isim yine değişmedi. Satışlarda, Volkswagen Passat 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi. Ardından 4 bin 344 adetle Renault Megane, 4 bin 234 adetle Renault Fluence, 4 bin 66 adetle Opel Astra, 3 bin 454 adetle Toyota Corolla, 3 bin 158 adetle Renault Symbol, 2 bin 958 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 29 adetle Volkswagen Golf geldi.

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 965 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo'yu 2 bin 991 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 847 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 770 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 240 adetle VW Caddy, 2 bin 90 adetle VW Transporter, 1.602 adetle Ford Transit, 1.601 adetle Renault Kangoo, 1.324 adetle Peugeot Partner ve 844 adetle de Citroen Berlingo izledi.

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=90

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