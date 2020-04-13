Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı ilk çeyreğine ait üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini paylaştı. Açıklanan verilerde Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk etkilerini görmek mümkün.

Otomotiv fabrikalarının neredeyse tamamında üretimin durmasına neden olan koronavirüs salgınının ilk etkileri özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı. Salgının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, mart ayında toplam otomotiv üretimi 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Henüz Türkiye’de hiçbir resmi vakanın açıklanmadığı şubat ayında bu rakam 128 bin 3 adetti.

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Yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin verileri incelediğimizde ise toplam otomotiv üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretiminin ise yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adette kaldığını görüyoruz. Traktör üretimi de dikkate alındığında ilk çeyrekte toplam 348 bin 589 adet araç üretildi.

Yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracat ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 azalarak 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 191 bin 608 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye Otomotiv Sanayii, ilk çeyrekte toplamda 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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