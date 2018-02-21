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İkinci el araç satışına belge zorunluluğu getirildi

13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte ikinci el oto satışı yapan işletmelerde pazarlama ve satış yapanlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İkinci el araç satışına belge zorunluluğu getirildi
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 13 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği” ile birlikte ikinci el araç satışında yepyeni bir döneme geçilmişti. Bu yeni dönemin getirdiği değişikliklerden bir tanesi de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu oldu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile birlikte motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerdeki pazarlama ve satış personeline meslekli yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi. Böylece ikinci el araç satışı yapılan galerilerde pazarlama ve satış danışmanı olarak çalışanlar veya yeni işe başlayacak olanlar ilk olarak mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak zorunda kalacak.

Pek çok konuyu kapsıyor 

Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında ikinci el araç satıcılarının iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri, alım-satımı yapılacak araçlara ilişkin değer tespiti yapabilme, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi’ni (ASBİS) kullanabilme ve satış sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi gibi konularda yapılan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olması gerekecek.

Yaklaşık olarak 65 bin satıcıyı ilgilendiren bu yeni düzenlemeyle birlikte, bir yıl sonra hala belge sahibi olmadan satış yapanlara cezai işlem uygulanacak. Ayrıca böyle bir zorunluluğun emlakçılık için de gelebileceğinin altı çizildi.


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Ussuz 1 yıl en beğenilen
Ahlâk testi falan varsa onuda yapsınlar ilk olarak
1 Yanıt Yanıtla +35
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cancan_burak 1 yıl
Dostlar alışverişte görsün. Tek derdimiz kayıtsız ikinci el satışını tam olarak denetleyelim. Malum para lazım kanka
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iquique 1 yıl Ussuz
Ussuz
Ahlâk testi falan varsa onuda yapsınlar ilk olarak

ahlak mı? o da ne? alınıp satılmayan bişeyse önemi yok bizim için
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DH Misafiri 1 yıl
Ben hep sıfır araç satıyo.. yanlış oldu.
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General. 1 yıl
Bugün arabamı sattım ohhhh kafam öyle rahat ki. Yok baba yok bu ülkede araba falan alınmaz, alınırsa aylık-yıllık giderleri adamı duman eder.
Sigorta, kasko, kazık benzin, ücretli otoban, ücretli Avrasya baba tüneli, mtv, ctv, ktv, rtv,....
Ağanın mokunun üstüne mok yapılır mı? Bence yapılmaz.
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WarSaw 1 yıl
tek amaçladıkları şey para işleri güçleri kolpa. nefret ettirdiler artık vergisinden zamından
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obsesoz 1 yıl
Ne olacak bu halimiz
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1ses1 1 yıl
Yotubede bir video var japonic diye bir kanal . Orda Japonyadaki ikinci el araçların satışını gösteriyor . Aracın en ufak ciziği bile yazılırken bizim burada adam sıfır araç alırken boyalı çıkıyor.
Belgeymiş garantiymiş hikaye. Adam gibi denetleme lazım. Zaten avrupanın hurdaya çıkardığı araçları biz bir servet ödüyoruz hem ötv hemde döviz kuru sayesinde. İhtiyacımız olan bir araç alacağız resmen daire parası veriyoruz.
Eski arabaya binmeye devam taki bozulana kadar artık. İkinci elde almak istedim ama kimseye güvenilecek gibi değil. Önüne gelen araç alıp satıyor ne garantisi var nede adamın doğru bir lafı.
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zultaran 1 yıl
Sınavmı herkes bir şekilde o belgelerden elde edecek muhtemelen parayladır o belgelerde,yeni gelir kapısı.Sonra aynı tas aynı hamam,sonra muayyer araç diye sahibinden ilan açmaya devam bakarsın araç komple boyalı :)
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eraglises 1 yıl
ölücülük belgesi de lazım

malum site ölücülerle dolu
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zolzauza 1 yıl
Belgelendirme olsa ne olur, bu ülke aynı renk/marka/model kaza li iki arabanın (biri önden diğeri arkadan) birleştirilip hatasız diye satıldığını gördü.
Ussuz nickli arkadaşın dediği gibi toplumumuzun en büyük sorunu ahlak, namus, haysiyet, onur, adalet eksikliği.
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deniz_sea 1 yıl
Yeni vergiler lazım diye ortaya çıkan bir proje daha, bakalım başka neye yeni vergiler eklemek için çalışacaklar merakla bekliyoruz...
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Ussuz 1 yıl en beğenilen
Ahlâk testi falan varsa onuda yapsınlar ilk olarak
1 Yanıt Yanıtla +35
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iquique 1 yıl Ussuz
Ussuz
Ahlâk testi falan varsa onuda yapsınlar ilk olarak

ahlak mı? o da ne? alınıp satılmayan bişeyse önemi yok bizim için
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