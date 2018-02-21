İkinci el araç satışına belge zorunluluğu getirildi

Tam Boyutta Gör

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 13 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği” ile birlikte ikinci el araç satışında yepyeni bir döneme geçilmişti. Bu yeni dönemin getirdiği değişikliklerden bir tanesi de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu oldu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile birlikte motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerdeki pazarlama ve satış personeline meslekli yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi. Böylece ikinci el araç satışı yapılan galerilerde pazarlama ve satış danışmanı olarak çalışanlar veya yeni işe başlayacak olanlar ilk olarak mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak zorunda kalacak.

Pek çok konuyu kapsıyor

Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında ikinci el araç satıcılarının iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri, alım-satımı yapılacak araçlara ilişkin değer tespiti yapabilme, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi’ni (ASBİS) kullanabilme ve satış sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi gibi konularda yapılan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olması gerekecek.

Yaklaşık olarak 65 bin satıcıyı ilgilendiren bu yeni düzenlemeyle birlikte, bir yıl sonra hala belge sahibi olmadan satış yapanlara cezai işlem uygulanacak. Ayrıca böyle bir zorunluluğun emlakçılık için de gelebileceğinin altı çizildi.