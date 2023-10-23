İkinci el elektrikli otomobil fiyatını belirlemede kıyasıya bir yarış var

Tam Boyutta Gör İkinci el elektrikli araçların batarya sağlığını ve performansını belgelendirme yarışı sürerken, alıcıların ikinci el bir elektrikli aracın gerçekten ne kadar değerli olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çabalayan bir dizi girişim var. Bu girişimler bataryanın ömrünü ve durumunu derecelendirerek elektrikli otomobilin ikinci el değerini ortaya koymayı amaçlıyor.

Elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatındaki sorun

Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarda, katedilen kilometre ve kullanılan yıl, potansiyel alıcılara aracın değerini ve ne kadar ödemeleri gerektiğini hızlı bir şekilde söyleyebiliyor. Değeri büyük ölçüde bataryalarının sürüş menziline ve şarj tutma kabiliyetine bağlı olan elektrikli araçlarda bu formül işe yaramıyor.

Yakın zamana kadar batarya sağlığını ölçmenin bir yolu yoktu, bu da ikinci el elektrikli otomobil satışlarını engelliyordu. Ancak şirketler, bazıları sadece birkaç dakika süren elektrikli araç batarya testlerini büyütmek için acele ettikçe bu durum hızla değişiyor. Bunlardan biri olan Altelium, 7.000'den fazla ABD ve 5.000'den fazla İngiltere bayisinde piyasaya sürülen bir EV batarya sağlık durumu testi ve sertifikası geliştiriyor.

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Çin dahil diğer pazarlardan da ilgi gördüğünü söyleyen Altelium iş geliştirme müdürü Alex Johns, "İkinci el otomobil pazarı düzgün çalışmazsa, sıfır otomobil pazarı da düzgün çalışmaz ve elektrik geçişi gerçekleşemez. Bunun için bir yarış içindeyiz" dedi. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatındaki sorun, fiyatı belirleyememek.

Her şey bataryayla ilgili

Tam Boyutta Gör Bataryalar, tipik olarak yeni bir elektrikli aracın fiyatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu bataryaya nasıl davranıldığı kilit önem taşıyor. Bir elektrikli aracı çok sık şarj etmek, batarya neredeyse doluyken sürekli şarj etmek veya uzun süre tam dolu halde bırakmak bataryanın ömrünü zayıflatabilir.

Bayiler ve şahıslar için bir test geliştiren ve yatırımcıları arasında Volkswagen'in de bulunduğu Avusturyalı girişim Aviloo, 100.000 kilometreden sonra elektrikli aracın batarya sağlığının yüzde 30 kadar düşebileceğini tespit etti. Şirketin CEO’su Marcus Berger, “Bir elektrikli araçta kilometre ve yaş size hiçbir şey söylemez. Her şey batarya ile ilgilidir.” diyor.

Eleştirmenlere ve bağımsız test kaynaklarına göre otomobil üreticileri, araç içi sistemlerinde gösterdikleri menzil bilgilerinde oldukça “iyimser” davranıyor. Dünyanın en büyük ikinci el araç müzayede evi Manheim'ın sahibi olan Atlanta merkezli Cox Automotive'in Mobilite Ar-Ge Direktörü Stephanie Valdez Streaty, “Bu elektrikli araçların batarya kapasitelerini bilmek kritik olacak.” dedi. Dolayısıyla bu puslu hava, elektrikli araç pazarına zarar veriyor.

Bataryaların gerçek durumunun tespit edilmesi sağlıklı bir ikinci el pazarının oluşması için şart. Bu arada, hurdaya ayrılan elektrikli araçların değeri de içten yanmalı muadillerinden çok daha düşük. Öte yandan halihazırdaki ikinci el EV piyasasında fiyatlar hızla iniyor. Elektrikli araç bataryası izleme girişimi Recurrent'a göre, eylül ayında ABD'de ikinci el elektrikli araç fiyatları yıllık bazda yüzde 32 düşerken, fosil yakıtlı modellerde bu oran yüzde 7 oldu. Avrupa tarafında da fiyat düşüşleri benzer seviyede.

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İkinci el elektrikli otomobil fiyatını belirlemede kıyasıya yarış