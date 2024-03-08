Borusan'ın ikinci el otomobil platformu Borusan Next kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Premium otomobil perakendeciliğinin öncü gruplarından Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil alım satım platfomu Borusan Next’i kullanıma sundu. Tüm marka ve model ikinci el otomobillerin satışı yapılıyor.

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Borusan Next özellikleri neler?

Borusan Next, sektörde faaliyet gösteren Vavacars, Carvak, Letgo Otoplus gibi platformlara rakip olacak. Tıpkı bu platformlarda olduğu gibi aracınızı Borusan Next’e satabilir veya Borusan Next’ten otomobil satın alabilirsiniz. Satılan tüm arabaların detaylı ekspertizi yapıldığı belirtiliyor. 14 gün/500 km içinde iade imkanı sunuluyor. Dileyen müşteriler takas imkanından ve kredi imkanlarından yararlanabiliyor. İlerleyen etapta Borusan Next üzerinden ihaleyle araç satışı da yapılacak.

Tam Boyutta Gör Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next ile pazarda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Kullanılmış otomobil satın almak isteyen tüketicilerin güven problemi yaşadıklarını ve karşılarında kurumsal bir yapı görmek istediklerini belirten Tiftik, "Bugün pazara baktığımızda her 0 km otomobil satışına karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 8 işlem yapılıyor. Bu oran ikinci el otomotiv pazarı hacminin büyüklüğünü ve potansiyelini çok net gösteriyor. Borusan Otomotiv Grubu olarak 40 yıldır müşterilerimize hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sunduğumuz premium hizmet kalitesini ve güvenini, şimdi yeni bir marka adı altında buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Müşteriler tüm araç stokuna ve araç satım sayfasına borusannext.com.tr üzerinden erişebiliyor. Ayrıca müşteriler Borusan Next’in İstanbul Samandıra'daki hizmet noktasında otomobilleri inceleyebiliyor. Borusan Next önümüzdeki günlerde İstanbul Kağıthane'de ve sonrasında Ankara’da Balgat'ta yeni hizmet noktaları açacak. Diğer büyükşehirlere de hizmet noktaları açılması planlanıyor.

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