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    Borusan'ın ikinci el otomobil platformu Borusan Next kullanıma sunuldu

    Borusan Otomotiv Grubu'nun ikinci el otomobil satış platformu Borusan Next açıldı. Borusan Next'in özellikleri neler?                                             
    Borusan'ın ikinci el otomobil platformu Borusan Next kullanıma su Tam Boyutta Gör
    Premium otomobil perakendeciliğinin öncü gruplarından Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil alım satım platfomu Borusan Next’i kullanıma sundu. Tüm marka ve model ikinci el otomobillerin satışı yapılıyor.

    Borusan Next özellikleri neler?

    Borusan Next, sektörde faaliyet gösteren Vavacars, Carvak, Letgo Otoplus gibi platformlara rakip olacak. Tıpkı bu platformlarda olduğu gibi aracınızı Borusan Next’e satabilir veya Borusan Next’ten otomobil satın alabilirsiniz. Satılan tüm arabaların detaylı ekspertizi yapıldığı belirtiliyor. 14 gün/500 km içinde iade imkanı sunuluyor. Dileyen müşteriler takas imkanından ve kredi imkanlarından yararlanabiliyor. İlerleyen etapta Borusan Next üzerinden ihaleyle araç satışı da yapılacak.

    Borusan'ın ikinci el otomobil platformu Borusan Next kullanıma su Tam Boyutta Gör
    Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next ile pazarda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Kullanılmış otomobil satın almak isteyen tüketicilerin güven problemi yaşadıklarını ve karşılarında kurumsal bir yapı görmek istediklerini belirten Tiftik, "Bugün pazara baktığımızda her 0 km otomobil satışına karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 8 işlem yapılıyor. Bu oran ikinci el otomotiv pazarı hacminin büyüklüğünü ve potansiyelini çok net gösteriyor. Borusan Otomotiv Grubu olarak 40 yıldır müşterilerimize hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sunduğumuz premium hizmet kalitesini ve güvenini, şimdi yeni bir marka adı altında buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

    Müşteriler tüm araç stokuna ve araç satım sayfasına borusannext.com.tr üzerinden erişebiliyor. Ayrıca müşteriler Borusan Next’in İstanbul Samandıra'daki hizmet noktasında otomobilleri inceleyebiliyor. Borusan Next önümüzdeki günlerde İstanbul Kağıthane'de ve sonrasında Ankara’da Balgat'ta yeni hizmet noktaları açacak. Diğer büyükşehirlere de hizmet noktaları açılması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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