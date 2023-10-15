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    Tesla Semi, kullanım testlerinde rakip elektrikli kamyonları geride bıraktı

    Tesla Semi, kullanım testlerinde rakip elektrikli kamyonları geride bıraktı.Geçen ay yapılan "Run on Less" etkinliğinde, Tesla Semi'nin tamamen elektrikli kamyonları, testlerde en iyi olmayı başardı.

    Tesla Semi, rakip elektrikli kamyonları geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Geçen ay North American Council Freight Efficiency (NACFE) tarafından yapılan "Run on Less" etkinliğinde, kuruluşu tarafından yayınlanan sonuçlar ile Tesla Semi'nin tamamen elektrikli Sınıf 8 kamyonu, Freightliner ve Volvo gibi yerleşik kamyon üreticilerine göre menzili ve şarj verimliliği yönünden avantajlı olduğunu gösterdi.

    Calstart'ın CEO'su John Boesel, Automotive News'e konuştuğu haberde,verilere göre "Tesla performans ve menzil açısından lider konumdadır" dedi ve "Aynı zamanda süper hızlı şarj kabiliyetini gösteren tek marka olarak öne çıkmaktadır." dediği aktarıldı. 

    Tesla Semi rakiplerine göre çok önde!

    Kamyon taşımacılığı araştırma grubu, iki haftadan fazla bir süre boyunca, 22 kamyonun gerçek kullanımlarına bağlı kalarak Kuzey Amerika'daki seyahatlerini ölçerek ve bunları verilere dönüştürdü. Bu veriler, ücretlendirme altyapısını, ücret yönetimini, kamyon performansını, kamyon sahibi olup olmadığı gibi diğer ölçümleri de kapsıyordu. Bu sonuçlara göre PepsiCo tarafından kullanılan Tesla kamyonları, diğer araçlardan günde ortalama olarak daha fazla km kat etti. Etkinlik sırasında hesaplanan veriler, Semi'nin yaklaşık 643 km yol kat edebileceğini ve ardından 45 dakika içinde yaklaşık yüzde 80 şarj durumuna gelebileceğini gösterdi.

    Tesla Semi, rakip elektrikli kamyonları geride bıraktı Tam Boyutta Gör

    Pepsico'nun en iyi performans gösteren Tesla Semi'si, 18 gün boyunca günde ortalama 923 km yol kat etti. Diğer araçlardan olan Nikola Tre BEV günde ortalama 410 km, sonrasında gelen OK Produce'un Freightliner Ecascadia'sı ise 291 km ve ortalama 281 km ile Performance Team'in Volvo VNR Electric'i oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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