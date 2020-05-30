İkinci el otomobil fiyatları Mayıs'ta yüzde 8 arttı

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İkinciyeni, ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların gerçek satış fiyatları üzerinden Mayıs analizini paylaştı.

Analize göre, koronavirüs salgınının etkisiyle Mart ayında düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları Nisan'da başladığı yükselişe Mayıs ayında da devam etti. Fiyatlar mayıs ayında yüzde 8,36 oranında artış gösterdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız şunları söyledi:

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“2019'da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, Covid-19 salgınından özellikle mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Mart ayının 15'inden Nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları %10'a yakın düşürdü. Nisan ayı sonuna doğru fiyatlar toparlamaya başladı. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar %8,36 artarak Covid-19 öncesi dönemi yakaladı”

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Bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirten Emre Ayyıldız, “Yapılan tüm araştırmalarda görüldüğü üzere, Covid-19 döneminde serbest dolaşımlı araç paylaşım modelleri, sıfır veya ikinci el fark etmeksizin herkesin kendi aracını kullanmayı tercih etme eğilimi oldukça yüksek.” dedi. Ayyıldız ayrıca, talepteki toparlanmanın Haziran ayında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de Mart ayında 624.268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı Nisan ayında 290.268 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında %50’ye yakın bir daralma yaşandı.

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