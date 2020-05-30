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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el otomobil fiyatları Mayıs'ta yüzde 8 arttı

    İkinciyeni'nin Mayıs analizine göre, koronavirüs yüzünden Mart ayında düşüş eğiliminde olan ikinci el otomobil fiyatları Nisan ve Mayıs'ta yeniden yükselişe geçti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el otomobil fiyatları Mayıs'ta yüzde 8 arttı
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    İkinciyeni, ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların gerçek satış fiyatları üzerinden Mayıs analizini paylaştı.

    Analize göre, koronavirüs salgınının etkisiyle Mart ayında düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları Nisan'da başladığı yükselişe Mayıs ayında da devam etti. Fiyatlar mayıs ayında yüzde 8,36 oranında artış gösterdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız şunları söyledi:

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    “2019'da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, Covid-19 salgınından özellikle mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Mart ayının 15'inden Nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları %10'a yakın düşürdü. Nisan ayı sonuna doğru fiyatlar toparlamaya başladı. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar %8,36 artarak Covid-19 öncesi dönemi yakaladı”

    Ayrıca Bkz. "Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı"

    Bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirten Emre Ayyıldız, “Yapılan tüm araştırmalarda görüldüğü üzere, Covid-19 döneminde serbest dolaşımlı araç paylaşım modelleri, sıfır veya ikinci el fark etmeksizin herkesin kendi aracını kullanmayı tercih etme eğilimi oldukça yüksek.” dedi. Ayyıldız ayrıca, talepteki toparlanmanın Haziran ayında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

    TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de Mart ayında 624.268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı Nisan ayında 290.268 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında %50’ye yakın bir daralma yaşandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kgulle (kenan gülle) 2 sa. en beğenilen
    Ülkede yavşak dolu

    Bu yüzden bin yıl geçsede bu ülkeden bir cacık olmaz
    Yanıtla +14
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    fb.1907 1 sa.
    Geçen sene araba alacaktım krediye bulaşmıyım dedim 40 bin liram eksikti. 40 bin lirayı topladım. Şu an 50 bin lira eksiğim var.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    yelkenli12 16 dk.
    Ama insanların alım gücü %50 azaldı
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    dost1984 1 sa.
    16 yılda 7 kat kur devalüasyonu yaşatanlar utansın
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Hala elindeki satıp zarar etmeden sıfır almaya çalışanlar olduğu sürece fiyatlar artar.



    Çok değil iki-üç sene içinde tofaşlar 50 bin lira olur
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    fb.1907 1 sa.
    Geçen sene araba alacaktım krediye bulaşmıyım dedim 40 bin liram eksikti. 40 bin lirayı topladım. Şu an 50 bin lira eksiğim var.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    acura07 (okan yuksel) 1 sa.
    Ötv indirimi gelip fiyatlar düşecekti



    Bi yanlışlık olmasın haberde
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    CheErnesto (Faruk Taş) 2 sa.
    isim için araba almam lazim alamıyorum kardeşim, iki katina çıktı fiyatlar devlet devlet değil ikinci el eski arabalara para veriyoruz sonra bu arabaları duzeltmek icin masraf yapıyoruz ülkede bu eski arabalar icin ithalat yapıp yabancı ulkeleri zengin ediyor. Bu kadar saçma bir ulke olamaz ya elektrikli arabadan önce uygun fiyata araba yapın önce onu kullanalim.
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    TheJudgé 2 sa.
    geçen sene 20-25 bine alacağım araba 40-45 bin olmuş

    Almanyada amerikada 400 euroya dolara satılan arabalar 30 bine satılıyor

    22 yaşında araba ya 22 YİRMİ İKİ
    adam yazmış ,
    aracım çok temiz araban audinin yanında durmuştur ,
    performansı ilk günki gibidir
    emniyet kemerleri ve koltukları mevcuttur,
    5 adet vitesi vardır
    komple bel altı temizlik boyası yapılmıştır
    Komple bel üstü güneş yanığı yüzünden boyanmıştır
    ön kaputa çatıdan manda yavrusu düştüğü için motor komple sıfır motorla değişmiştir
    aracımı alana 5 kutu kara kovan balını da eşantiyon olarak hediye edeceğim

    Fiyat :30.000 TL
    Pazarlık yoktur boya takıntısı olan aramasın
    ciddi alıcılar arasın

    Hurdalıktan bir araba bulup ona para harcasam daha karlı olur
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    izengel 2 sa.
    Haziran ayında bi yüzde 5 daha gelirse tamamdır bu iş.
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    kgulle (kenan gülle) 2 sa. en beğenilen
    Ülkede yavşak dolu

    Bu yüzden bin yıl geçsede bu ülkeden bir cacık olmaz
    Yanıtla +14
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    babgozd 2 sa.
    Dolar artıyor, vergi artıyor, nüfus artıyor, talep artıyor. Fiyatın artmaması için bir sebep var mı? Yılbaşında 200 liraya 8gb corsair vengeance ram alabiliyorduk şimdi 300 liraya bulursan öp başına koy.
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    2. el otomobil fiyatları, ikinci el oto ve
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