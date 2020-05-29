Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı. Paylaşılan verilere göre nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 44,3, geçen yıla göre ise yüzde 26,1 düşüş yaşandı.

Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu taşıtların yüzde 48,9’unu otomobil, yüzde 28,3’ünü motosiklet, yüzde 11,1’ini kamyonet, yüzde 7,4’ünü traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1, otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.

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Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 19 bin 660 adet otomobilin markalara göre yüzdelik dağılımı şöyle (ilk 10):

%13,3 Fiat

%11,8 Volkswagen

%9,9 Renault

%9,4 Peugeot

%8 Opel

%6,9 Ford

%4,8 BMW

%4,5 Mercedes-Benz

%4 Citroen

%3,7 Dacia

Ocak-Nisan döneminde toplam 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 398 bin 837 oldu.

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