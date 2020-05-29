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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı

    Salgının otomotiv sektörüne etkileri Nisan ayı verilerinde görülmeye devam ediyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı. Paylaşılan verilere göre nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 44,3, geçen yıla göre ise yüzde 26,1 düşüş yaşandı.

    Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu taşıtların yüzde 48,9’unu otomobil, yüzde 28,3’ünü motosiklet, yüzde 11,1’ini kamyonet, yüzde 7,4’ünü traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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    Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otomobilde %54,6, kamyonette %54,1, otobüste %50,1, traktörde %30,0, kamyonda %28,5, özel amaçlı taşıtlarda %24,1 ve motosiklette %5,4 azaldı.

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    Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 19 bin 660 adet otomobilin markalara göre yüzdelik dağılımı şöyle (ilk 10):

    • %13,3 Fiat
    • %11,8 Volkswagen
    • %9,9 Renault
    • %9,4 Peugeot
    • %8 Opel
    • %6,9 Ford
    • %4,8 BMW
    • %4,5 Mercedes-Benz
    • %4 Citroen
    • %3,7 Dacia

    Ocak-Nisan döneminde toplam 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 398 bin 837 oldu.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 sa.
    Can mı :)) bizim millet kolunu, böbreğini verir her sene araba yenilemekten vazgecmez. Araç gelmiyor yoksa her gün makarna yiyip borçlanır yine kredi cekip alırlar.
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    CapriceClassic 44 dk. ezicioyuncu
    Aynı nüfusa sahip Almanya’da yılda satılan araç sayısını biliyor musunuz? Onlar o zaman 3-4 ayda bir yeniliyorlar araçlarını...
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    Lethero 1 sa.
    Nisan ayinda millet caniyla ugrastigi icin olabilir.
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    yakupyasar1 1 sa. yeni yorumcu
    bayilerde araç yok ki
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    MÜŞAVİR 2 sa.
    Bayilerde araç olmayınca normal.
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