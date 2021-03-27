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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    "İkinci el otomobil fiyatları yeniden artmaya başladı"

    Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız'a göre ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş mart ayında son buldu ve fiyatlar artmaya başladı. Üstelik bu artış devam edebilir.
    27 Mart 2021, 20:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fahiş fiyat artışlarının yaşandığı ikinci el otomobil pazarında fiyatlar geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren dişe dokunur düzeyde olmasa da düşmeye başlamıştı. İkinciyeni.com verilerine göre o düşüş bu ay durdu ve yerini yeniden yükselmeye bıraktı.

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    İkinci el araç sektörü markası ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarında fiyatların yeniden artmaya başladığını açıkladı. Kasım 2020’den bu yana fiyatlardaki düşüşün Mart ayında durduğunu ve bazı modellerde fiyat artışlarının yaşandığını kaydeden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk beklediğimiz gibi oldu, fiyatlardaki artış trendi devam edebilir" şeklinde konuştu.

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    İlk iki ayda yüzde 50'ye yakın daralma

    Ocak ve Şubat aylarında 787 bin 366 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında 380 bin 109, Şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor" dedi.

    Ayyıldız, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte talebin yeniden artabileceğine işaret ederek, "Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte satışlarda artış ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz” görüşünü bildirdi.



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    Raven93 (Anıl ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne ara düştü de tekrar artmaya başladı?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yapay şekilde faizleri düşürmeye çalışınca ve Kredi patlaması yapılınca Ev ve Araba fiyatları artıyor
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    B Brother ToLGa 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fahiş fiyat artışlarının yaşandığı ikinci el otomobil pazarında fiyatlar geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren dişe dokunur düzeyde olmasa da düşmeye başlamıştı

    Fahiş artış derken? Sanane milletin malından istediği fiyata satar? Sen sıfır arabadaki fahiş fiyat artışını konuşacaksın Euro ile alınan arabalar bunlar Euro neden 9-10 TL onu söyle

    B segment araba 20.000 Euro Avrupa'da , Türkiye'de 20bin Euro 191.500 TL ediyor bunun daha MTV , KDV , ÖTV reyisin türlü vergisi var

    Araba jantı alırken bile ikinci el baktım hepsi fahiş fiyat idi gittim sıfır jant aldım , sıfırına erişemez iseniz o ürünün ikinci elinde kaos olur
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    T th9 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    niye acaba, ülke şahlanmıyormuydu?
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    C cand. 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artsın kim alıyor kendi kendilerine artırıp kendi kendilerine azaltıyolar
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    kevser27 (fadıl demirci) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anlamadıkları nokta şu insanların alım gücü düşmüş krediler yüksek bir araç parası kadar faiz ödemek istemiyor geçen sene piyasayı canlandıran bizi böyle kötü günlere sürükleyen düşük faizli kredi vermeleriydi ve bunun sonucunda piyasa yükseldi
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    ARISLCK 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah Allah bir sıkıntı mı var ?
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    cocainbar (Cocain bar) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Al 2-3 tane ikinci el koy kenara bankadan fazla faiz veriyor.
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    Raven93 (Anıl ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne ara düştü de tekrar artmaya başladı?
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