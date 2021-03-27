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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One

    Kaliforniya merkezli Humble Motors, dünyanın ilk güneş enerjili SUV modeli olan Humble One'ı duyurdu. Otomobil kendi gücünü, çatısındaki güneş panelinden sağlıyor.
    27 Mart 2021, 15:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One
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    Humble Motors, otomobillerin geleceğinin orijinal tasarımında ve güneş panellerinin kullanımında yattığından emin. Humble One tamamen elektrikle çalışıyor ve enerjisini yalnızca şarj istasyonlarından değil, aynı zamanda geniş güneş paneli sayesinde de yenileyebiliyor.

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    Maliyeti 109 bin dolar

    Kaliforniya, Tesla, Lucid , Fisker ve Faraday Future gibi birkaç tanınmış elektrikli otomobil üreticisine ev sahipliği yapmakta. Bu şirketlerin araçlarına rakip olan Humble One'ın çatısında bulunan güneş panelinin toplam alanı 7,4 metrekare ve araç aküsünü 100 km'ye kadar menzil sunacak şekilde şarj edebiliyor. Bu da şehir içinde gün boyunca dolaşım için yeterli bir menzil.

    Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One
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    Şirket temsilcileri yeni aracın tüm özelliklerini açıklamadılar. Sadece elektrikli otomobilin güncellenmiş Toyota Corolla'dan biraz daha uzun olduğu (yaklaşık 6 metre) ve Tesla Cybertruck'tan 680 kg daha hafif, yani 1.8 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Şirket halihazırda 20 milyon dolarlık sipariş aldı. Otomobilin maliyetinin ise 109 bin dolar olduğunu belirtelim. İlk teslimatların 2024 yılı başlarında yapılması planlanıyor.



    https://www.slashgear.com/the-humble-one-is-an-all-electric-suv-with-an-advanced-solar-roof-26665628/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SYLOZİ (Hayırdır Abisi) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elemanlar bizim TOGG u çalmışlar resmen 😳
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem siz manuel şarj edebiliyorsunuz hem de güneş enerjisi ile şarj olabiliyor. Yani aracınızı açık otoparka park ettiğinizde veya trafikte beklediğinizde şarj olacak. Çok güzel bir düşünce ki diğer araçlarda da olmalı. Tabii bizim gibi ülkede şu anda 2004 model hurda araçlar bile 45.000-60.000? arasında olduğu için en azından ben sadece yorum yapabiliyorum. :) Alabilecek olan kişilere hayırlı olsun, ama benim görüşüm araçlara bu kadar para verip coco partisi yapanlara para aktarmayın. 2-3 Sene sonra alın ne alacaksanız seçimden sonra...
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    U unununium 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de buna bu kadar para veren adamın garajı da vardır dışarıda neden bıraksın ki
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    CapriceClassic 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    corolladan uzun ve 6 m? benim bildiğim en uzun cadillac sedan de ville 5.86 m (1974 model)... bu onun kadar uzun mu şimdi?

    orjinal makaleye gidince aracın boyunun 198 inch yani 5.02 m olduğunu gördüm. kim çevirdiyse süper çevirmiş yaklaşık 6 m diye!
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    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 km menzil sağlıyor iyi güzel de ne kadar sürede?
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    L Lınc (Hakan AkFidan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı Tasarlanmış tavanda cam tavan yerine güneş paneli olacak şarj destekliyecek.

    iyi düşünülmüş geliştirilirse gelecek aynen böyle olacak anlaşılan.

    uçan arabadan önce güneşle çalışabilen araba
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üstünde cam tavan veya sunroof (şipitak diyende var) olmuyor ben sevmiyorum.



    Hem onun ağırlığını taşıyorsun vs.
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