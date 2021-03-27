Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One

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Humble Motors, otomobillerin geleceğinin orijinal tasarımında ve güneş panellerinin kullanımında yattığından emin. Humble One tamamen elektrikle çalışıyor ve enerjisini yalnızca şarj istasyonlarından değil, aynı zamanda geniş güneş paneli sayesinde de yenileyebiliyor.

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Maliyeti 109 bin dolar

Kaliforniya, Tesla, Lucid , Fisker ve Faraday Future gibi birkaç tanınmış elektrikli otomobil üreticisine ev sahipliği yapmakta. Bu şirketlerin araçlarına rakip olan Humble One'ın çatısında bulunan güneş panelinin toplam alanı 7,4 metrekare ve araç aküsünü 100 km'ye kadar menzil sunacak şekilde şarj edebiliyor. Bu da şehir içinde gün boyunca dolaşım için yeterli bir menzil.

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Şirket temsilcileri yeni aracın tüm özelliklerini açıklamadılar. Sadece elektrikli otomobilin güncellenmiş Toyota Corolla'dan biraz daha uzun olduğu (yaklaşık 6 metre) ve Tesla Cybertruck'tan 680 kg daha hafif, yani 1.8 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Şirket halihazırda 20 milyon dolarlık sipariş aldı. Otomobilin maliyetinin ise 109 bin dolar olduğunu belirtelim. İlk teslimatların 2024 yılı başlarında yapılması planlanıyor.

https://www.slashgear.com/the-humble-one-is-an-all-electric-suv-with-an-advanced-solar-roof-26665628/

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