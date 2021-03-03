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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti

    İkinci el ilan platformu sahibinden.com, şubat ayına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş az da olsa şubat ayında da devam etti.
    03 Mart 2021, 23:00 (4 gün)
    4,3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti
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    sahibinden.com şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren ikinci el otomobil fiyatları şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3’e yakın düştü.

    Öte yandan, şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi her zamanki gibi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Ayrıca şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı da daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri"

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    Marka & Model'de en çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault – Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen – Passat (yüzde 4,5) olurken Opel – Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti

    sahibinden.com’un şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçen aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 (yüzde 8,5) model otomobil ilanlarının oldu.

    Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. 100-150 bin aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 25,1'ini oluşturdu. Otomobil ilanlarının yüzde 25,4’ü ise 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

    sahibinden.com’da, ilan bakanlar şubat ayında da en çok Renault (yüzde 11,5), Volkswagen (yüzde 11,4), BMW (yüzde 8,9), Mercedes - Benz (yüzde 7,7) ve Fiat (yüzde 6,5) marka otomobillerle ilgilendi.

    Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika oldu.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    GlowZone 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nedense ben hala düşüş göremedim 2.el fiyatlarda.

    Doğan hala aynı 30 40 50.

    Tip o aynı 35-60.

    30 binlik Honda 1.4 ies 60 bin lira.

    80 binlik 2015 golf 230 bin lira.

    100 binlik 2015 a180 d 285 bin lira.

    80 binlik 2010 bmw 320 d 200 bin lira pert i.

    100 binlik 2015 bmw 116 d msport 320 bin TL.

    Vs vs bunlar düşmüş haliyse hiç düşmesin.

    Neredeyse hepsi 3 kat artmış araçların 5 6 sene de.

    Düştü de ondan millet gurbet elde sürünüyor burada ev araba almak için boşuna beklemeyin bir b-k olmaz bu piyasadan.

    Dusucek dusucek dedik başka konularda yok tık yok bu konuda.

    15 20 yasinda araba 5 düşse ne olur arızasından ondan bundan düştüğü tutarın fazlasını masraf olarak yapar durursun.
    Nedense ben hala düşüş göremedim 2.el fiyatlarda. Doğan hala aynı 30 40 50. Tip o aynı 35-60. 30 binlik Honda 1.4 ies 60 bin lira.
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    B Brother ToLGa 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes sarı site diyorda letgo vs gibi sitelerdeki fiyatlar sıfırından pahalı yada çok fahiş

    En iyisi sıfır almak arabayı , ikinci elde fiyatlar çok köylü kurnazı vatandaş tarafından çok şişirilmiş
    Herkes sarı site diyorda letgo vs gibi sitelerdeki fiyatlar sıfırından pahalı yada çok fahiş En iyisi sıfır almak arabayı , ikinci elde fiyatlar çok köy...
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    Yanıtla +11
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci el fiyat saçmalığı araba değil her şeyde var, 3500 liradan 2-3 hafta satamadığım laptop a 150 lira masraf yapıp 4200 den koydum ertesi gün 4000 e sattım. İnsanımız kazıklanmayı seviyor
    İkinci el fiyat saçmalığı araba değil her şeyde var, 3500 liradan 2-3 hafta satamadığım laptop a 150 lira masraf yapıp 4200 den koydum ertesi gün 4000 e sattım....
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    manisa_tr (huseyin ali) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hani türkiyede arabanın fiyatı hiç düşmezdi? corllo 1.5 vision 201 den 181 e düştü.
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    fbyram (Bayram Emek) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2.el araba alıp galerici, al-satçıları mı doyuracak millet. Aklı olan gider sıfır alır.
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    S sultanneb 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıfır alırım daha iyi
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Biden, TL yi zora sokabilir o zaman şimdiki rakamları mumla arayabiliriz. Trump gelse düşüş eğilimi devam ederdi ancak dış siyaset çalkantılı..

    Umarım yanılırım da düşer fiyatlar yoksa otomobil ihtiyaçtan çıkacak 4 teker 1 motor egea bile lüks durumuna gelecek :(

    Reisin aklıda kanalda, uzayda yani üretime tarıma dayalı bir ekonomi yok. Bacasız sanayi diye diye turizmi övdüler al işte sana turizm, sinek avlıyorlar ama sanayisi tarımı güçlü ülkeler yerinde saymayı geçtim büyümeye devam ediyor.
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    jubeii 4 gün ( Mesaj Silindi )
    herkes hala türk parasının çöp olduğuna kendini inandıramıyor. kalın kafalı. paranızın değeri yok. alım gücünüz yok. ağzınız açlıktan kokuyor. anlayın artık. bi aracın fiyatını satışı belirler. pahalı dediniz araçları alan varsa fiyatı odur nokta. yok iki katı yok üç katı. kıçı yiyenler zaten yönetiicilere saydırıyor. iki yüzlü olmanın kimseye faydası yok.
    daha da fakirleşeceksini dahada şikayet etmeye devam ediceksiniz.
    dedeleriniz fakirdi sizde fakirsiniz, çocuklarınızda fakir olucak.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 4 gün ( Mesaj Silindi ) jubeii
    Alim gücü düşmüş ama tüm m zamanlar en cok satilan arac subatta oldu bu ne yaman celiski
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    Nevfel (T. I.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşüşü bırakın yakında tekrar yükselişe geçecek. Alıcı olan alsın. Maalesef döviz yukarı hareketlendiği anda fiyatlarda yukarı zıplayacaklar.
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    GlowZone 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nedense ben hala düşüş göremedim 2.el fiyatlarda.

    Doğan hala aynı 30 40 50.

    Tip o aynı 35-60.

    30 binlik Honda 1.4 ies 60 bin lira.

    80 binlik 2015 golf 230 bin lira.

    100 binlik 2015 a180 d 285 bin lira.

    80 binlik 2010 bmw 320 d 200 bin lira pert i.

    100 binlik 2015 bmw 116 d msport 320 bin TL.

    Vs vs bunlar düşmüş haliyse hiç düşmesin.

    Neredeyse hepsi 3 kat artmış araçların 5 6 sene de.

    Düştü de ondan millet gurbet elde sürünüyor burada ev araba almak için boşuna beklemeyin bir b-k olmaz bu piyasadan.

    Dusucek dusucek dedik başka konularda yok tık yok bu konuda.

    15 20 yasinda araba 5 düşse ne olur arızasından ondan bundan düştüğü tutarın fazlasını masraf olarak yapar durursun.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Angmarr_Ortadünya 4 gün ( Mesaj Silindi ) GlowZone
    2 sene önce 1,50 liraya aldığım yoğurt şu an 3,75

    Ev veya araba fiyatlarından bahsetmiyorum bile.
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    B Ben sero 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Satış rakamları ne alemde
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2. el fiyatları düşmedi, olması gereken rakamlara geldi demek daha doğru.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci el fiyat saçmalığı araba değil her şeyde var, 3500 liradan 2-3 hafta satamadığım laptop a 150 lira masraf yapıp 4200 den koydum ertesi gün 4000 e sattım. İnsanımız kazıklanmayı seviyor
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