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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu

    Sektörün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden biri olan Cardata, ikinci el araç fiyatlarının manasızca arttığı son bir yıllık dönemde en çok değer artışı yaşayan marka ve modelleri listeledi.
    4 gün
    7,5b
    1
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu
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    Son bir yıl içerisinde Türkiye otomotiv pazarıyla ilgili en çok konuşulan konulardan biri ikinci el pazarındaki fiyat artışı oldu. Peki bu süreçte en çok değer kazanan marka hangisi oldu? Sektörün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden olan Cardata’ya göre cevap Renault.

    Fransız markanın ikinci elde en çok değerini arttıran modeli ise 2017 Renault Megane 1.5 DCi Sedan oldu. 2019 Ocak ile 2020 Şubat arasında yüzde 46 değer artışıyla ilk sırada yer alan modeli yüzde 42’lik artışla 2016 Renault Megane 1.5 DCi Sedan takip etti. 2017 model Renault Clio 1.5 DCi ise bu süreçte değerini yüzde 41 arttırarak üçüncü oldu.

    İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu
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    Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaptığımız bu araştırmada Renault’nun zirvede olmasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında Renault markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı ve Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğu güvenilir marka kimliği geliyor” şeklinde konuştu.

    İkinci el otomobil pazarındaki fiyatlar deyim yerindeyse cep yakıyor. Fakat Hüsamettin Yalçın, piyasadaki suni fiyat artışlarının devam etmeyeceğini ve Nisan ayı sonuna kadar fiyatlarda yüzde 7-8 oranında bir gerileme yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.



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    TITAN (S K) 4 gün en beğenilen
    dandik vasat bir araştırma
    Yanıtla +24
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün
    sorarlarsa enflasyon %12 dersin :)
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 3 gün nick bırakmamışsınız lan
    Enflasyon ile açıklanmayacak bir durum bu .
    Yanıtla +7
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    artenis (mehmet n.) 2 gün nick bırakmamışsınız lan
    Enflasyon %30'un üzerindedir. AKsini iddia edene otomobil fiyat listelerini ve market broşürlerini kartopu içinde atın kafasına...
    Neyse;
    '' Ehonomi çoh eyiydi, goronodan soona bozuldu yeğeenn ''
    Yanıtla +2
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    veteriner69 4 gün
    Bu haberi kim nasıl yazmış yahu? Bu tablo SADECE "2. El En Çok Satan RENAULT MODELLERİ" üzerine. Saçma sapan bir haber ve yanıltma. Yani 26. sırada da Renault var ve %26 mı artmış???
    Bu haberi kim nasıl yazmış yahu? Bu tablo SADECE "2. El En Çok Satan RENAULT MODELLERİ" üzerine. Saçma sapan bir haber ve yanıltma. Yani 26. sırada da Renault ...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    volga tuygun (tuygun habora) 3 gün veteriner69
    Bu tablo zaten Renault modelleri üzerine hazırlanmış. Farklı marka beklememek lazım. Zaten başlıkta açıklamış " İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu " diye ve ardından en çok değer kazanan marka Renault olduğu için bu tabloyu yayınlamış. ( Kendi araştırmalarına göre, belki başka bir marka onu geçmiş de olabilir. )
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 13 sa. yeni yorumcu
    2. el sadece renault var galiba
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    Nemesis-Prime 1 gün
    Bence sırasıyla en çok değeri artan ilk beş marka VW, Honda, Toyota, Fiat, Renault şeklinde.
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    rubelhizb (kınayman saykut) 1 gün
    Yanlış bence honda toyota vw şeklinde gider liste.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    2. el piyasası bitik
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    Rouvax 1 gün
    Üstüne sponsorlu yazmayı unutmuşsunuz
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    jubeii 1 gün
    reklam kokuyor.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    captur koleos kadjar bunlar hangi sırada?
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    DH Misafiri 2 gün
    Yıl olmuş 2020 hala Renault teneke diyen var? Şaka gibisiniz Renault teneke falan değildir EuroNCAP de ilk modellerinde 5 yıldız sunan markadır Laguna segmentinde ilk 5 yıldız alan otomobildir Laguna aynı zamanda Euro NCAP de ilk 5 yıldız alan modeldir. Clio sınıfında ilk 5 yıldız alan ve Euro NCAP tarafından "En Güvenli Süper Mini" ünvanını alan ve Audi A1 ile aynı puanı almış bir otomobildir.
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    İkinci el piyasası bitik
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    Paetzold (Ramazan ş.) 3 gün
    3 sene önceki atıyorum 100 bin lira ile şimdiki 100 bin lira arasında alım gücü farkı var zaten. Millet diyor arabayı 50k aldım 80e sattım kar ettim. Senin aldığında o 50k para birimi değerliydi. 80k gelene kadar paran öldü gitti.
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    7470 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    ikinci el araçlar, cardata ve
    4 etiket daha ikinci el fiyatlar renault megane 2017 renault megane sedan fiyat Bilim ve Teknoloji
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