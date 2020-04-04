İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu

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Son bir yıl içerisinde Türkiye otomotiv pazarıyla ilgili en çok konuşulan konulardan biri ikinci el pazarındaki fiyat artışı oldu. Peki bu süreçte en çok değer kazanan marka hangisi oldu? Sektörün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden olan Cardata’ya göre cevap Renault.

Fransız markanın ikinci elde en çok değerini arttıran modeli ise 2017 Renault Megane 1.5 DCi Sedan oldu. 2019 Ocak ile 2020 Şubat arasında yüzde 46 değer artışıyla ilk sırada yer alan modeli yüzde 42’lik artışla 2016 Renault Megane 1.5 DCi Sedan takip etti. 2017 model Renault Clio 1.5 DCi ise bu süreçte değerini yüzde 41 arttırarak üçüncü oldu.

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Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaptığımız bu araştırmada Renault’nun zirvede olmasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında Renault markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı ve Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğu güvenilir marka kimliği geliyor” şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil pazarındaki fiyatlar deyim yerindeyse cep yakıyor. Fakat Hüsamettin Yalçın, piyasadaki suni fiyat artışlarının devam etmeyeceğini ve Nisan ayı sonuna kadar fiyatlarda yüzde 7-8 oranında bir gerileme yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

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