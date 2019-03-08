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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli duyuruldu

İlk nesli oldukça beğenilen WD Black SN750 SSD modeli ikinci nesli ile karşımızda. İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli daha yüksek hız ve soğutucu opsiyonu ile geliyor.
2 ay
6,5b
1
8
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD pazarında vites arttıran Western Digital, oyunculara yönelik olarak yüksek performans odaklı ikinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modelini duyurdu. Model özel bir soğutucu ve performans modu ile geliyor.

WD Black SN750 NVMe SSD özellikleri ve fiyatı

WD Black SN750 NVMe SSD modeli 64-katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Sürekli okuma hızlarında en yüksek kapasitede 3470MB/s seviyesine ulaşırken sürekli yazma hızlarında ise 3000MB/s seviyesi görülebiliyor. Ek olarak ürün, yüksek oranda verimlilik için 515.000 rastgele okuma ve 560.000 rastgele yazma IOPS performansı sunuyor.

Ayrıca Bkz. "3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu"

Bilindiği üzere geleneksel NVMe SSD sürücüler çalışma sıcaklığını kabul edilebilir parametreler dahilinde tutmak için performansı düşürmek üzere tasarlanmıştır. Western Digital ise modeli için EKWB ile iş birliği içinde bir soğutucu tasarladı. Şık tasarımlı soğutucu yoğun işlem sırasında sürücüdeki ısıyı dağıtacak ve soğutucu olmayan versiyonlarına kıyasla daha uzun süre boyunca sürekli okuma ve yazma performansı için çalışmasını sağlayacak.

Diğer taraftan WD Black özel SSD kontrol paneline bir Oyun Modu özelliği de eklendi. Bu özellik kullanıcılara; düşük güç modunu devre dışı bırakma ve SSD’yi durmaksızın en üst seviyelerde çalışmaya devam etme esnekliği sağlıyor. Satışlara yakında başlayacak yeni model için fiyatlandırma şu şekilde:

250GB kapasite – 80$

500GB kapasite – 120$

1TB kapasite – 230$

2TB kapasite – 500$

 

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_Dominic_Toretto_ 2 ay en beğenilen absamet
Mesela Amerika'da 2000 Dolar maaş alan adam, bu ürünü 120 Dolara alıyor. Burada 2000 TL alan biri, 120 Dolar + KDV desek 775 Lira şu anki kur ile.
Sen 775 birime alırken, o adam 120 birime alıyor. O adam maaşının %6'sıyla alırken, buradaki vatandaş maaşının %39'unu veriyor o ürün için.
6.5 misli daha fazla ödemiş oluyorsun.
Acı gerçekler
Mesela Amerika'da 2000 Dolar maaş alan adam, bu ürünü 120 Dolara alıyor. Burada 2000 TL alan biri, 120 Dolar + KDV desek 775 Lira şu anki kur ile.Sen 775 b...
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AtiMX4 2 ay
İmkanınız varsa kaçın bu ülkeden.
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pop-up 2 ay
okuma yazmaya bak vay be
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AtiMX4 2 ay
İmkanınız varsa kaçın bu ülkeden.
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overdose74 2 ay AtiMX4
Tutan yok, gidiniz.
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absamet 2 ay
Şimdi bu 80$ amarıkada 80 tl gibi bir şey mi oluyor.
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_Dominic_Toretto_ 2 ay absamet
Mesela Amerika'da 2000 Dolar maaş alan adam, bu ürünü 120 Dolara alıyor. Burada 2000 TL alan biri, 120 Dolar + KDV desek 775 Lira şu anki kur ile.
Sen 775 birime alırken, o adam 120 birime alıyor. O adam maaşının %6'sıyla alırken, buradaki vatandaş maaşının %39'unu veriyor o ürün için.
6.5 misli daha fazla ödemiş oluyorsun.
Acı gerçekler
1 Yanıt Yanıtla +28
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SuperVisör 2 ay
evet amerikakılara göre 80 tl teknıloji orda bir sıfır eksik alınıyor yiyecekte çok uygun oda aynı sıfır eksik
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SuperVisör 1 ay
evet
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