İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli duyuruldu

SSD pazarında vites arttıran Western Digital, oyunculara yönelik olarak yüksek performans odaklı ikinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modelini duyurdu. Model özel bir soğutucu ve performans modu ile geliyor.

WD Black SN750 NVMe SSD özellikleri ve fiyatı

WD Black SN750 NVMe SSD modeli 64-katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Sürekli okuma hızlarında en yüksek kapasitede 3470MB/s seviyesine ulaşırken sürekli yazma hızlarında ise 3000MB/s seviyesi görülebiliyor. Ek olarak ürün, yüksek oranda verimlilik için 515.000 rastgele okuma ve 560.000 rastgele yazma IOPS performansı sunuyor.

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Bilindiği üzere geleneksel NVMe SSD sürücüler çalışma sıcaklığını kabul edilebilir parametreler dahilinde tutmak için performansı düşürmek üzere tasarlanmıştır. Western Digital ise modeli için EKWB ile iş birliği içinde bir soğutucu tasarladı. Şık tasarımlı soğutucu yoğun işlem sırasında sürücüdeki ısıyı dağıtacak ve soğutucu olmayan versiyonlarına kıyasla daha uzun süre boyunca sürekli okuma ve yazma performansı için çalışmasını sağlayacak.

Diğer taraftan WD Black özel SSD kontrol paneline bir Oyun Modu özelliği de eklendi. Bu özellik kullanıcılara; düşük güç modunu devre dışı bırakma ve SSD’yi durmaksızın en üst seviyelerde çalışmaya devam etme esnekliği sağlıyor. Satışlara yakında başlayacak yeni model için fiyatlandırma şu şekilde:

250GB kapasite – 80$

500GB kapasite – 120$

1TB kapasite – 230$

2TB kapasite – 500$