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İkinci nesil iPhone X modellerinin fiyatı ucuzlayacak

Apple'ın 2018 yılı içerisinde üç yeni iPhone modelini piyasaya süreceği söylentileri mevcut. Üstelik yüzde 10 daha ucuz bir maliyetle. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
4,3b
1
29
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Apple'ın, 2018 yılı içerisinde piyasaya üç farklı iPhone modeli süreceği biliniyordu. Konunun detayları ise gecikmeden geldi. Digitimes'ın raporlarına göre bu iPhone'lardan ikisi iPhone X'un OLED ekranlı gelişmiş versiyonları, diğerinin ise LCD ekranlı bir versiyon olacağı yönünde.
Ayrıca Bkz. "Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara Demirören Holding'e satılıyor [KAP'a bildirildi]"

iPhone X maliyetleri yüzde 10 düşürüldü

Digitimes'ın analisti Luke Lin, ikinci nesil iPhone X olarak piyasaya sürülmesi beklenen modellerin detaylarını açıkladı. Rapora göre ikinci nesil iPhone X'un 5.8 inç OLED ekrana, iPhone X Plus olması beklenen diğer modelin ise 6.5 inç OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Lin'e göre Apple, ikinci nesil iPhone X'ların üretim maliyetlerini de yüzde 10 oranında düşürdü.
Yani 2018'de piyasaya çıkacak olan ikinci nesil iPhone X'un, ortalama 400 dolar maliyetle üretilen mevcut iPhone X'dan yüzde 10 daha ucuz olacağı belirtilirken, bu bilgilere paralel olarak iPhone X Plus'ın fiyatının da düşünülenden az olması bekleniyor. 6.1 inç LCD ekrana sahip olacak diğer iPhone modeli ise, iPhone X'lara kıyasla daha düşük teknik özelliklerle gelecek. Bu bilgiler ışığında 2018'in en ucuz iPhone modelinin ikinci nesil iPhone X olacağını söyleyebiliriz. Üretim sürecinde düşürülen maliyetlerin ülkemizdeki kullanıcılara yansıyıp yansımayacağını ise zaman gösterecek.

http://pocketnow.com/2018/03/21/next-gen-5-8-inch-oled-model-cheapest-2018-iphone Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen emrihak
emrihak
Dünyada satar mı satmaz mı bilmem ama Türkiye'de yüksek fiyatlı telefon satmak artık çok zor.

Çok zor değil herkes takir takir alıyor.
emrihakDünyada satar mı satmaz mı bilmem ama Türkiye'de yüksek fiyatlı telefon satmak artık çok zor.Çok zor değil herkes taki...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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SaB0 1 yıl
Apple maliyet düşürüp ucuza satsa ne olur ki, dolar 4₺ oldu olacak.
1$ = 3,60₺ iken
1.000$=6099₺ Apple TR’ye göre. (Devlet vergisi vs demeyin biliyoruz o kadarını ama Samsung’da son model amerikadada 1000$ ama Türkiye’de 6099 gibi bir fiyat ettigi yok)
Yani Ben diyorum ki ucuz olacağı söylenen model 6099₺’den daha ucuz olmayacak..
Apple maliyet düşürüp ucuza satsa ne olur ki, dolar 4₺ oldu olacak.1$ = 3,60₺ iken1.000$=6099₺ Apple TR’ye göre. (Devlet vergisi vs demeyin biliyoruz...
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nediyonlasen 1 yıl
Bizim ülkede ucuzlayacağinin aksine fiyatlari dahada artar.
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1 Avatar
serty23 1 yıl
X yada x plus furyası çok ilgimi çekmiyor 6 bin olmaz da 5500 olur çok farketmez yani ama bu 6.1 ekranlı ıps telefon nasıl olacak meraktayım eğer A11 ile gelirse tadından yinmez çentik olsun olmasın .
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ziondasonisyan 1 yıl
Her sene en az %30 oranında fiyat arttırmaları da bir gün patlayacak durun bakalım
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Sensei İtachi 1 yıl
Ucuzlamak dediğiniz fiyatı daha az artacaksa kalsın
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MaXiLoPeZ 1 yıl
Bu yıl çıkacak olan modellerin özellikleri tasarımı vs. nasıl olacak sağlam bir kaynak var mı arkadaşlar? X’in tipini biraz düzeltirlerse arabayı satıp alsam diyorum
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ahmet_yıldırann 1 yıl
1000 doların %10'u 100 dolar. 400 dolara mal ettikleri şeyi 900 dolara satacaklarmış. Yani kar, maliyetten daha yüksek. Diğer firmalar da aynı şeyi yapıyorlar, az ya da çok. En iyi cevabı satın almayarak vermeliyiz.
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birinci keci sebo 1 yıl
yani trde 5500 civarında satışa çıkacak süper ucuz
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HumWE 1 yıl
Amaç zaten 6bin liralık telefon almak aldığın bu telefonu kullandığını insanlara göstermek ben bunu yapamadıktan sonra bu telefon ucuzlayınca ne kıymeti kalır ne diyecek insanlar yanındakilere iponun çıkış amacına ters bir durum statü kaybına yol açacaktır olumlu bakmak zor tutmaz bu...
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gurkanse 1 yıl
artık 6199 yerine 6198 olur bizde
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Hyponsoinage 1 yıl
Güzel haber. Artık 5100 tl yerine 5000 e alabiliriz
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12gorkem12 1 yıl
Apple iPhone X'i 10.yıla özel çıkarmadı mı?
Yeni nesilde 8s yada 9 şeklinde devam etmesi gerekmiyor mu?
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guguk 1 yıl 12gorkem12
12gorkem12
Apple iPhone X'i 10.yıla özel çıkarmadı mı?
Yeni nesilde 8s yada 9 şeklinde devam etmesi gerekmiyor mu?

İphone 10 u (x) çıkarttı zaten şimdi iphone 9 u çartırsa tekrar 10 u çıkartamayacağı için karışacak o yüzden iphone 11 den devam edecek deniyor ama daha tam belli değil bakalım neler olacak bende iphone 8 alacaktım ama acleme olmadığı için sonraki nesili bekliyorum.
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