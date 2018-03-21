İkinci nesil iPhone X modellerinin fiyatı ucuzlayacak

Teknoloji devi Apple'ın, 2018 yılı içerisinde piyasaya üç farklı iPhone modeli süreceği biliniyordu. Konunun detayları ise gecikmeden geldi. Digitimes'ın raporlarına göre bu iPhone'lardan ikisi iPhone X'un OLED ekranlı gelişmiş versiyonları, diğerinin ise LCD ekranlı bir versiyon olacağı yönünde.

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iPhone X maliyetleri yüzde 10 düşürüldü

Digitimes'ın analisti Luke Lin, ikinci nesil iPhone X olarak piyasaya sürülmesi beklenen modellerin detaylarını açıkladı. Rapora göre ikinci nesil iPhone X'un 5.8 inç OLED ekrana, iPhone X Plus olması beklenen diğer modelin ise 6.5 inç OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Lin'e göre Apple, ikinci nesil iPhone X'ların üretim maliyetlerini de yüzde 10 oranında düşürdü.

Yani 2018'de piyasaya çıkacak olan ikinci nesil iPhone X'un, ortalama 400 dolar maliyetle üretilen mevcut iPhone X'dan yüzde 10 daha ucuz olacağı belirtilirken, bu bilgilere paralel olarak iPhone X Plus'ın fiyatının da düşünülenden az olması bekleniyor. 6.1 inç LCD ekrana sahip olacak diğer iPhone modeli ise, iPhone X'lara kıyasla daha düşük teknik özelliklerle gelecek. Bu bilgiler ışığında 2018'in en ucuz iPhone modelinin ikinci nesil iPhone X olacağını söyleyebiliriz. Üretim sürecinde düşürülen maliyetlerin ülkemizdeki kullanıcılara yansıyıp yansımayacağını ise zaman gösterecek.

http://pocketnow.com/2018/03/21/next-gen-5-8-inch-oled-model-cheapest-2018-iphone