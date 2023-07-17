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    Meteoroloji sıcaklıkları paylaştı: Ekstrem sıcaklar Türkiye ve dünyada devam edecek

    İklim değişikliği ve krizi artık konuşulan bir konu olmaktan çıkarak doğrudan hissedilen bir boyuta erişti. Tüm dünyada yeni sıcaklık rekorları kırılırken önümüzdeki günler ise endişe veriyor.
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    Ekstrem sıcaklar Türkiye ve dünyayı kasıp kavurmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya çölünde 53 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarla birlikte ABD'nin batısında aşırı sıcak hava dalgası devam ediyor. Türkiye ve Güney Avrupa, yoğun sıcak hava dalgasının azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle önümüzdeki hafta da bunaltmaya devam edecek ve halihazırda bölge genelindeki yüksek sıcaklıklar devam edecek.

    Dünya yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor

    İtalyan sağlık bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi. İtalyan meteoroloji servisine göre Sardinia’nın yaşanacak sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi. Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen bu olaya “Kharoon sıcaklıkları” adı verilirken önümüzdeki birkaç gün Türkiye için de oldukça zorlu geçecek. Bu yeni antisiklon, pazar günü kuzey Afrika'dan bölgeye doğru ilerledi ve bu hafta başında İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkları 45C'nin üzerine çıkarabilir.

    İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye verdiği demeçte, 19-23 Temmuz tarihleri arasında İtalya ile birlikte Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da sıcaklıkların zirveye ulaşacağını ve rekorlar kıracağını aktardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı

    Ekstrem sıcaklar Türkiye ve dünyayı kasıp kavurmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son uyarıya göre Türkiye’nin batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

    Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

    • Ankara : 32-36
    • İstanbul : 32-35
    • İzmir : 37-38
    • Edirne : 38-41
    • Çanakkale : 34-40
    • Muğla : 39-41
    • Adana : 35-37
    • Antalya : 39-41
    • Kayseri : 31-34

    MGM, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Antalya, Muğla ve Şırnak’ın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceyi gördü. Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da termometreler 44 dereceyi aştı.

    Kaynakça https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23020343e https://au.sports.yahoo.com/extreme-heat-continues-sweep-us-042427407.html https://public.wmo.int/en/media/news/extreme-heat-rainfall-highlight-need-more-climate-action
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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