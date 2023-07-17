Meteoroloji sıcaklıkları paylaştı: Ekstrem sıcaklar Türkiye ve dünyada devam edecek

Dünya yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor
İtalyan sağlık bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi. İtalyan meteoroloji servisine göre Sardinia’nın yaşanacak sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi. Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen bu olaya “Kharoon sıcaklıkları” adı verilirken önümüzdeki birkaç gün Türkiye için de oldukça zorlu geçecek. Bu yeni antisiklon, pazar günü kuzey Afrika'dan bölgeye doğru ilerledi ve bu hafta başında İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkları 45C'nin üzerine çıkarabilir.
İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye verdiği demeçte, 19-23 Temmuz tarihleri arasında İtalya ile birlikte Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da sıcaklıkların zirveye ulaşacağını ve rekorlar kıracağını aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);
- Ankara : 32-36
- İstanbul : 32-35
- İzmir : 37-38
- Edirne : 38-41
- Çanakkale : 34-40
- Muğla : 39-41
- Adana : 35-37
- Antalya : 39-41
- Kayseri : 31-34
MGM, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Antalya, Muğla ve Şırnak’ın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceyi gördü. Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da termometreler 44 dereceyi aştı.Kaynakça https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23020343e https://au.sports.yahoo.com/extreme-heat-continues-sweep-us-042427407.html https://public.wmo.int/en/media/news/extreme-heat-rainfall-highlight-need-more-climate-action Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)