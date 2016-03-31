Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi

İklim değişikliği günümüzün belki de en büyük problemlerinden birisi. Geleceğimizi tehdit eden bu problemi önlemek adına bir şey yapmazsak özellikle gelecek nesilleri çok kötü sonuçlar bekliyor olacak
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İklim değişikliğinin etkilerini özellikle şu aylarda daha fazla hissetmeye başladık. Tarihin en sıcak Aralık, Ocak ve Şubat aylarını geride bırakmamızın ardından bu anormal seviyedeki sıcak kışın etkileri Kuzey Kutbu'nda gözlemlenmeye başlandı.

Ayrıca Bkz. "İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor"
NASA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Arktik Okyanusu'ndaki buzul seviyesi tarihin en düşük noktalarına geriledi. 24 Mart itibariyle 14.52 milyon kilometrekare olarak ölçülen Arktik buzulları 1979'dan bu yana bir kış sezonunda ölçülen en düşük seviye olarak tarihe geçti.

"Bu kadar sıcak bir kış görmemiştim"

Buzul seviyesinin rekor düzeylere gerileyeceği aslında tahmin edilen bir durumdu. Aralık, Ocak ve Şubat ayları yüksek anomali düzeylerinde ilerlemiş ve bu ekstrem sıcakların etkileri de en fazla Kuzey Kutbu'nda gözlemlenmişti. National Snow & Ice Data Center'dan (NSIDC) Mark Serreze de bu konu hakkında,"Hayatım boyunca Kuzey Kutbu'nda bu kadar sıcak bir kış görmemiştim. İnanılmaz bir sıcak vardı." ifadelerini kullandı.

Önceki rekor geçen sene ölçülmüştü

İklim değişikliğinin etkileri özellikle de Kuzey Kutbu'nda çok fazla hissedilebiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında ortalamanın 16 derece üzerinde çok sıcak bir ay geçiren Kuzey Kutbu'ndaki buzullar da her geçen gün daha da fazla eriyor. Henüz 2015 yılında 14.54 milyon kilometrekare ile yeni bir rekora imza atmış olan Arktik Okyanusları bu yıl da geleceğin pek de parlak olmadığını gözler önüne seriyor.

Buzul seviyelerinin yaz aylarındaki akıbeti de böylece çok büyük bir merak konusu haline geldi. Bu alandaki rekor şu an için 2012 yılına ait olsa da 2016'nın da sağlam adımlarla ilerlediğini söylemek mümkün. Hatta bazı uzmanlar 20-30 yıl sonra yaz aylarında tamamen buzdan arınmış bir Kuzey Kutbu'nun görülebileceğini belirtiyorlar.

NASA'nın yeni rekorla ilgili olarak yayımladığı video için alttaki pencereyi kullanabilirsiniz.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/2016-arctic-sea-ice-wintertime-extent-hits-another-record-low/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alp0007 3 yıl en beğenilen
4,54 milyar yıl yaşındaki dünya için doğal bir döngü, insanoğlu için önemli bir dönemeç. Yok olup gidersek dünya daha akıllı canlılara ev sahipliği yapabilir. Belkide akıllanıp kendimizi kurtarabiliriz, Ama muhtemelen iş işten çoktan geçti.Hayırlısı...
4,54 milyar yıl yaşındaki dünya için doğal bir döngü, insanoğlu için önemli bir dönemeç. Yok olup gidersek dünya daha akıllı canlılara ev sahipliği yapabilir. ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Abicim senin beynin bulanmış, şimdi çık bir balkona temiz hava al, gökyüzünü izle falan. Sakallıları dinleye dinleye, birilerinin internet denilen kirli bilgi aleminde salak komplo teorilerini okuya okuya bu hale geldiniz. Aslında sadece disk halinde değil, öküzün boynuzları üzerinde Dünya. Bu nedir ya?!?
Vakti zamanında Dünya' nın disk halinde olduğunu savunan Suriyeli bir din bilimci ve ne yaparsa yapsın adama gerçeği kanıtlayamayan bir bilim adamının videosu dolanıyordu youtube' de, onu izlemiş olmayasın?
Delinin birisi kuyuya taş atar, temiz beyinleri bulanıklaştırır. Bırakın bu işleri Allah aşkına.
WoXeD
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.https://www.youtube.com/watch?v=VNqNnUJVcVs

Abicim senin beynin bulanmış, şimdi çık bir balkona temiz hava al, gökyüzünü izle falan. Sakallıları dinleye dinleye, birilerinin internet denilen kirli bilgi a...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 3 yıl
WoXeD
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.https://www.youtube.com/watch?v=VNqNnUJVcVs

Yani sen şimdi Dünya'ya delikanlı mı diyorsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 3 yıl
Zerre kadar umrumda değil,v8 v6 benzinli cadillac'lara hummer veya lincolnlara,suv lere binen atmosfere en çok zarar verip gaz salan bi amerikalının ne kadar umurundaysa, benimde o kadar umrumda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 3 yıl
Eskiden dünya nüfusu yarı yarıya azalmalı derdim ama artık öyle düşünmüyorum.
Nüfus şu an 500 milyon civarına düşerse dünya belki kurtulur.
Diğer türlü çocukların işi çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 3 yıl
dünya nüfusu azalmalı. bu nüfusun yiyecek,giyecek,barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fabrikalar 7/24 çalışıyo. tonlarca kömür elektrik üretmek için yakılıyo. ağaçlar kesiliyo. petrol hunharca harcanıyo. dünya bunu kaldıramıyor artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Güzel güzel 20 yıl sonra kuzey kutbu tamamen erir Avrupa sular altında kalır belki Ankara da deniz sularını görür ha :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Abicim senin beynin bulanmış, şimdi çık bir balkona temiz hava al, gökyüzünü izle falan. Sakallıları dinleye dinleye, birilerinin internet denilen kirli bilgi aleminde salak komplo teorilerini okuya okuya bu hale geldiniz. Aslında sadece disk halinde değil, öküzün boynuzları üzerinde Dünya. Bu nedir ya?!?
Vakti zamanında Dünya' nın disk halinde olduğunu savunan Suriyeli bir din bilimci ve ne yaparsa yapsın adama gerçeği kanıtlayamayan bir bilim adamının videosu dolanıyordu youtube' de, onu izlemiş olmayasın?
Delinin birisi kuyuya taş atar, temiz beyinleri bulanıklaştırır. Bırakın bu işleri Allah aşkına.
WoXeD
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.https://www.youtube.com/watch?v=VNqNnUJVcVs

Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
internalinferno 3 yıl
WoXeD
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.https://www.youtube.com/watch?v=VNqNnUJVcVs

e bu deniz yolculuğunu nasıl açıklıcan o zaman? Gidip aynı yerde son bulmak hususunu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
4.54 milyar yılda bir şey olmamış Dünyan'nın birkaç yüz yılda içine ettik. İnsanlık, Dünyaya en zararlı varlık ve biz olmasak Dünya kendini toparlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 3 yıl
Hasan07-36
mcebi001 Bence devletimiz uzay çalışmaları için kaynak ve yetişmiş insan güçünü seferberlik noktasına getirmeli aksi halde birileri fırlayıp giderken biz gözü yaşlı seyredenlerden olacağız...şu anda bu yazdığım çoğunuza ütopik gelebilir ama bu kaderci yaşayışımızın da etkisidir dün ve yarın bilinci bizim millette fazla gelişmiş değil hemen unutuyoruz ,önce şehirler kurup sonra vay arkadaş altyapıyı unuttuk diyoruz ...Gözümüzü açma vakti geldi millet!!!
Ben pek aynı fikirde değilim hocam. Bana kalırsa tüm ülkeler uzay çalışmalarını büyük oranda durdurmalı. Tüm ülkeler tarafından silahlanma tamamen durdurulmalı ve her türlü lüksten vazgeçilmeli. Bütün bunlardan elde edilen kaynak dünyayı kurtarmak üzerine harcanmalı. Ben uzaya taşınma planı yapanlara çok kızıyorum. Sanki Marsda koloni kurunca bir halt olacak gibi o işe kafa yoruyorlar. Böyle giderse zaten dünya yaşanmaz hale gelene kadar Dünya gibi bir gezegen bulup, oraya taşınamazlar. Anca Marsa falan taşınılır ki bu da eldeki lüks villayı yıktırıp, tahta kulübeye taşınmaya benzer. Marstaki ya da Venüs atmosferindeki bir koloniye taşınıp orada hapis hayatı yaşayacağıma, dünyada ölmeyi yeğlerim. Hadi diyelim yeni bir tane aynı dünya gibi gezegen bulduk. Şu durumla onu da kısa sürede yaşanmaz hale getirip, yeni bir tane daha aramaya başlarız. Onun için insanoğlunun bu dünyadan taşınıp, oralarda bir gezegeni daha pert etmesi de engellenmeli...

Elbette, koskoca galaksi hatta uçsuz bucaksız evren de boş boş dursun zaten. Dediklerinin bazıları güzel, dünyamıza sahip çıkmak ama bunun yanında uzayı da artık kapsayabilmeliyiz. Doğru yönlerle tabii ki. Uzay çöplüğü oluşmuş durumda ama temizlenmesi için de artık çaba gösteriliyor. Kirlilikler konusunda artık daha duyarlı bir model olacak. En azından ilk aşamada giden insanlar için de. Mars'ta koloni ise en güzel denemelerden biri. Umarım başarılı olunur çünkü insanların gerçek bir seviye atlamasına şahit olacağız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.
2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.
son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.
düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl WoXeD
WoXeD
daha dünyanın yuvarlak olduğuna %100 inandıramamıiş bir oluşumun lafına ne kadar güvenilebilir? son derece saçma gelebilir ama dünyanın disk biçiminde olduğu,insanların kandırıldığı konuşuluyor.
2 gündür merak saldığım bu konuda ise ünlü kuruluşların logoları,kutuplara gitmenin yasak oluşu, dünya düzdür diyen insanların öldürülmesi gibi mevzular yüzünden oldukça dikkatimi çeken bir konu oldu.
son olarak eğer dünyanın sonu geliyor diyorlarsa birşeyler satmak istiyorlardır. ama eğer paniğe gerek yok herşey kontrol altında diyorlarsa....işte o zaman korkun.
düz dünya olayını merak edenler aşağıdaki video ile başlayabilir.
youtube.com/...

2016 yılında internet ve bilgisayar kullanabilen birisi bu şekilde düşünüyorsa vay halimize.. Evet dünya düzdür yoksa denizlerin suyu aşağı akar giderdi. Dünyanın yuvarlak denmesinin sebebi yuvarlak lobisinin işleri...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3365 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iklim değişikliği, alt_slayt ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar 3 yıl 4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar 3 yıl Mars'ta sanal bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 3 yıl Akıllı telefon çipleri Güney Kore sanayisinin toparlanmasını sağladı 3 yıl Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 3 yıl Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı 3 yıl Google şimdi de sanal sabit telefon işine giriyor 3 yıl Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü 3 yıl Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor 3 yıl 4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri 3 yıl Toyota'dan arabaların ön camları için arttırılmış gerçeklik patenti 3 yıl Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar 3 yıl FBI başka iPhone'ların şifresinin kırılmasına da yardımcı oluyor 3 yıl Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek 3 yıl Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak 3 yıl Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı 3 yıl 270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak 3 yıl İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler 3 yıl Yeni nesil Gear VR'ın Türkiye satışı başlıyor 3 yıl Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi Sonraki Skype'a HoloLens ve Cortana desteği ekleniyor 3 yıl Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti 3 yıl Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek 3 yıl NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor 3 yıl Apple iPhone SE, AnTuTu tablosunda iPhone 6S'i geride bırakıyor 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i geliştiricilere dağıtılmaya başlandı 3 yıl Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı 3 yıl Toshiba, global tüketici dizüstü pazarından çekiliyor 3 yıl Gigabyte 990FX-Gaming "Hızaşırtma ve oyun severlere" anakart incelemesi 3 yıl Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor 3 yıl GeForce GTX 1080 ekran kartının önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor 3 yıl Pele’den Samsung’a tazminat davası 3 yıl Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi 3 yıl Razer, yeni oyun kayıt kartını duyurdu 3 yıl WhatsApp'a hızlı yanıt özelliği geliyor 3 yıl MSI’dan bataryalı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Pro 16 Flex 3 yıl Snapchat gelişmiş özelliklerle donattığı Chat 2.0 güncellemesini yayınladı 3 yıl Samsung Galaxy A9 artık Pro 3 yıl Gionee'den çift ekranlı ve kapaklı Android telefon W909 3 yıl iPhone SE Apple için düşündüğünüzden daha da kritik bir öneme sahip Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim