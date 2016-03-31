İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi

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"İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor"

İklim değişikliğinin etkilerini özellikle şu aylarda daha fazla hissetmeye başladık. Tarihin en sıcak Aralık, Ocak ve Şubat aylarını geride bırakmamızın ardından bu anormal seviyedeki sıcak kışın etkileri Kuzey Kutbu'nda gözlemlenmeye başlandı.NASA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Arktik Okyanusu'ndaki buzul seviyesi tarihin en düşük noktalarına geriledi. 24 Mart itibariyle 14.52 milyon kilometrekare olarak ölçülen Arktik buzulları 1979'dan bu yana bir kış sezonunda ölçülen en düşük seviye olarak tarihe geçti.Buzul seviyesinin rekor düzeylere gerileyeceği aslında tahmin edilen bir durumdu. Aralık, Ocak ve Şubat ayları yüksek anomali düzeylerinde ilerlemiş ve bu ekstrem sıcakların etkileri de en fazla Kuzey Kutbu'nda gözlemlenmişti. National Snow & Ice Data Center'dan (NSIDC) Mark Serreze de bu konu hakkında,"Hayatım boyunca Kuzey Kutbu'nda bu kadar sıcak bir kış görmemiştim. İnanılmaz bir sıcak vardı." ifadelerini kullandı.İklim değişikliğinin etkileri özellikle de Kuzey Kutbu'nda çok fazla hissedilebiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında ortalamanın 16 derece üzerinde çok sıcak bir ay geçiren Kuzey Kutbu'ndaki buzullar da her geçen gün daha da fazla eriyor. Henüz 2015 yılında 14.54 milyon kilometrekare ile yeni bir rekora imza atmış olan Arktik Okyanusları bu yıl da geleceğin pek de parlak olmadığını gözler önüne seriyor.Buzul seviyelerinin yaz aylarındaki akıbeti de böylece çok büyük bir merak konusu haline geldi. Bu alandaki rekor şu an için 2012 yılına ait olsa da 2016'nın da sağlam adımlarla ilerlediğini söylemek mümkün. Hatta bazı uzmanlar 20-30 yıl sonra yaz aylarında tamamen buzdan arınmış bir Kuzey Kutbu'nun görülebileceğini belirtiyorlar.NASA'nın yeni rekorla ilgili olarak yayımladığı video için alttaki pencereyi kullanabilirsiniz.