İlerleyen dönemde Oculus Rift yüz mimiklerini de sanal ortama aktarabilir

2016 yılı içerisinde raflardaki yerini alacağını ve gerekli sistem gereksimlerini öğrendiğimiz Facebook'un sahibi olduğu sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, yapılan aktif çalışmalar doğrultusunda ilerleyen dönemde yüz mimiklerini de sanal ortama aktarabilir. Geçtiğimiz günlerdeFacebook'un sahibi olduğu sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, yapılan aktif çalışmalar doğrultusunda ilerleyen dönemde yüz mimiklerini de sanal ortama aktarabilir.

Bu konu hakkında Facebook'un Oculus bölümü ile Günye Kaliforniya Üniversitesi ortaklığında özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışma Oculus Rift temelinde hazırlanıyor ve yukarıda da söylediğimiz gibi kişilerin yüz mimiklerini sanal ortama aktarmasına imkan tanıyor.

Oculus Rift içerisine takılan gerilme ölçerlerle yüzün üst bölümünü, başlığın üzerine takılarak kısa mesafeden derinlik ölçümü yapabilen Intel IVCAM RGB-D kamera birimiyle ise yüzün alt bölümünü tarayan sistem, bu iki birimden aldığı veriler doğrultusunda kişilerin yüz hareketlerini yani mimiklerini sanal karakterler üzerine aktarabiliyor.

Sanal dünya ile olan entegrasyonu ciddi seviyede arttırabileceği ve özellikle çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarına yeni bir soluk getirebileceği belirtilen sistem, şimdilik araştırma / geliştirme (Hali hazırdaki gövde yapısı da bunu destekliyor) bulunuyor ancak gelecek Oculus Rift sürümleri için büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Geçtiğimiz gün haberini verdiğimiz gelişmiş sanal gerçeklik başlığı Fove da benzer bir mimik algılama teknolojisini gelecekte kullanıcılarına sunmak için çalışmalar içerisinde bulunuyor. Birçok şirketin ilgisini çeken süreç hakkındaki tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/05/21/facebook-oculus-vr-avatar/