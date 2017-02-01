İlginç hack girişimi: Hacker'lar otel odalarını uzaktan kilitleyip fidye istedi

Avrupa'daki en iyi otellerden biri, elektronik anahtar kartı sistemini yeniden kontrol altına alabilmek için bilgisayar korsanlarına para ödemek zorunda kaldı. The Local kaynaklı habere göre, Avusturya'daki 4 yıldızlı Romantik Seehotel Jaegerwirt'in otel müdürleri, diğer otellerin de başına aynı durumun gelebileceğini düşünerek yaşadıkları zorlu süreci açıklamaya karar verdiler.

Otelcilikte yaygın olarak kullanılan elektronik kartlı kilit sistemine sahip otel, konukların ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi sunduğunu düşünüyordu. Ta ki hacker'lar sisteme sızıncaya dek. Son birkaç aydır otelin elektronik anahtar sistemine girmeyi başaran korsanlar, yüzlerce misafirin odalarına kilitlenmelerine neden olmuşlar. Son saldırı ise otelin tamamen dolu olduğu kış sezonunda gerçekleşti. Bunun sonucunda da 180 kişinin odalarına giriş yapamadıkları ifade ediliyor..

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Bu girişim aynı zamanda otelin maruz kaldığı üçüncü saldırı olarak kayıtlara geçmiş durumda. İlk girişim yaz mevsiminde yapılmış ve otel yönetimi o dönem hacker'ların sistemin kontrolünü vermeleri için fidye ödemek zorunda kalmışlar. Görünen o ki aynı zamanda hacker'ların tekrar sisteme sızmasını sağlayacak bir arka kapı da bırakmışlar. Sistemi düzeltmek binlerce euro'ya mal olmuş ve bilgisayar korsanları yakalanamadıkları için sigorta şirketinden ödeme alamamışlar.

Son başarılı saldırı dağ otellerinin hayli yoğun rezerasyon aldıkları kış sezonunun ilk haftasonunda gerçekleştiği için yöneticiler Bitcoin üzerinden 1500 euro (1600$) ödemek zorunda kalmışlar. Ücretin ödenmesinin ardından anahtar kayıt sistemi ve diğer tüm bilgisayarların kilidi açılmış. Neyse ki, üçüncü saldırıdan sonra bilgisayarlar en yeni güvenlik standartları ile güçlendirilirken, sistemdeki arka kapılar da yok edilmiş.

Yine de otel bir daha bu tür sıkıntılar yaşamamak için yakın gelecekte bir oda yenilemesi planlıyor. Bu sefer gerçek anahtarları geri getirecekler.

http://www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-locked-in-rooms#comment-3127991462