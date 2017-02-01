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İlginç hack girişimi: Hacker'lar otel odalarını uzaktan kilitleyip fidye istedi

Avusturya'nın en ünlü dağ otellerinden birinin elektronik kartlı kilit sistemini hackleyen bilgisayar korsanları, tüm misafirlerin odalara girişini engelleyerek fidye koparmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Avrupa'daki en iyi otellerden biri, elektronik anahtar kartı sistemini yeniden kontrol altına alabilmek için bilgisayar korsanlarına para ödemek zorunda kaldı. The Local kaynaklı habere göre, Avusturya'daki 4 yıldızlı Romantik Seehotel Jaegerwirt'in otel müdürleri, diğer otellerin de başına aynı durumun gelebileceğini düşünerek yaşadıkları zorlu süreci açıklamaya karar verdiler.
Otelcilikte yaygın olarak kullanılan elektronik kartlı kilit sistemine sahip otel, konukların ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi sunduğunu düşünüyordu. Ta ki hacker'lar sisteme sızıncaya dek. Son birkaç aydır otelin elektronik anahtar sistemine girmeyi başaran korsanlar, yüzlerce misafirin odalarına kilitlenmelerine neden olmuşlar. Son saldırı ise otelin tamamen dolu olduğu kış sezonunda gerçekleşti. Bunun sonucunda da 180 kişinin odalarına giriş yapamadıkları ifade ediliyor..
Ayrıca Bkz. "Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi"
Bu girişim aynı zamanda otelin maruz kaldığı üçüncü saldırı olarak kayıtlara geçmiş durumda. İlk girişim yaz mevsiminde yapılmış ve otel yönetimi o dönem hacker'ların sistemin kontrolünü vermeleri için fidye ödemek zorunda kalmışlar. Görünen o ki aynı zamanda hacker'ların tekrar sisteme sızmasını sağlayacak bir arka kapı da bırakmışlar. Sistemi düzeltmek binlerce euro'ya mal olmuş ve bilgisayar korsanları yakalanamadıkları için sigorta şirketinden ödeme alamamışlar.
Son başarılı saldırı dağ otellerinin hayli yoğun rezerasyon aldıkları kış sezonunun ilk haftasonunda gerçekleştiği için yöneticiler Bitcoin üzerinden 1500 euro (1600$) ödemek zorunda kalmışlar. Ücretin ödenmesinin ardından anahtar kayıt sistemi ve diğer tüm bilgisayarların kilidi açılmış. Neyse ki, üçüncü saldırıdan sonra bilgisayarlar en yeni güvenlik standartları ile güçlendirilirken, sistemdeki arka kapılar da yok edilmiş.
Yine de otel bir daha bu tür sıkıntılar yaşamamak için yakın gelecekte bir oda yenilemesi planlıyor. Bu sefer gerçek anahtarları geri getirecekler.

http://www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-locked-in-rooms#comment-3127991462 Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl
İşte akıllı ev sistemlerine de hacker saldırısı yapılır ve yangın bile çıkartabilirler o yüzden akıllı ev sistemi kullanmak pek akıllıca değil.
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axaxa 2 yıl
Boşver olm manuel takılın siz teknoloji sakat iş.
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SYMBOL07 2 yıl
Otellerin kart sistemlerinin internet tabanlı olanına hiç denk gelmedim, saldırı nasıl yapıldı acaba
makine sürekli yeni kod uygular. Ayrıca her kapının normal fiziki anahtarları sürekli otel yönetiminde bulunur. yani kart olmadan normal anahtar ile açılır kapılar, zaten bunun akside düşünülemez, güvenlik açısından hiç bir otel sade kart ile açılan sistem almaz, alamazda zaten çünkü bu sistem güvenlik aşamalarından geçip satışa sunulamaz. Haberin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Kapı açılmama sorunları her otelde olur normal anahtarla açılır. Her otelde MASTER KEY denen bişey var.
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estimates29 2 yıl
bir keresinde akıllı bir ev sistemine girmiştim ..pencerelerin açılması kapanması , oda sıcaklığı ve aydınlatma sistemi gibi şeylere müdahale edebiliyorsunuz ... sakatlık çıkarmamak için hiç birşeyi değiştirmedim . düşünün adam gece yarısı 25 derece olan evini ayarlayıp uyuyor sen ısıyı 7 dereceye düşürüp ebeveyn ve çocuk odasındaki kişileri sabaha hasta ediyorsunuz .. salonun penceresini açıyorsunuz hırsız damlıyor ...
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DeanWinchester. 2 yıl
E burası 4 yıldız sa 5 yıldız nasıl oluyor acaba
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Barış Manço 2 yıl
Sisteminde açık varsa kullanırlar. Dünya sadece iyi insanların yaşadığı bir yer değil sonuçta. Zaten öyle olsaydı ona gerek kalmazdı.
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kadirirdem 2 yıl
Akıllı olan herşeyin hacklenme durumu var yakında insanlar da hacklenecek????
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CoreXXX 2 yıl
dijitalleştikçe bunun sorunlarınıda yaşamaya başlıyoruz. geçen yolda yürürken nfc den para çeken dolandırıcılar vardı tv de. onlarda kendini geliştiriyor:)
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Gencbeyiin 2 yıl
Çok ilginç
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Kerim5100 2 yıl
Fidyeye ne gerek var, minibarla tehdit etseler ölene kadar yeter o korku :D
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alemburda34 2 yıl
Otel yönetimide aptallık etmiş adamları beslemişler resmen, abi çağır çilingir olsun bitsin.
Yeni nesil hırsızlarda demekki böyle olacak.
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emiLL 2 yıl alemburda34
alemburda34
Otel yönetimide aptallık etmiş adamları beslemişler resmen, abi çağır çilingir olsun bitsin.
Yeni nesil hırsızlarda demekki böyle olacak.

Hocam otellerde bunu yapmak çok maliyetli olur . Çilingirin müdahale etmesi demek marangoza para vermek demek , teknikerin bütün odaları tek tek kodlaması demek , müşterinin acil sağlık durumunda geçen bu süre zarfında tehlike demek . Bu kilitler bir server bilgisayarına bağlı her müşteri geldiğinde müşteriye verilen kodun değişmesi için kullanılıyor . O makinanın kodlarının silinmesi bütün müşterilere yeniden kart dağıtılması ve tek tek check in check out time bulup tekrar eklenmesi demek . Bunların tamamı iş gücünün çalınması demek . Açıkcası 300-400 odalı bir otelde cüzzi bi miktar verip anında düzeltilmesi daha mantıklı
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bilgisayar, bitcoin ve
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