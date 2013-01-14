İlk 4K çözünürlüklü televizyon kanalı Avrupa'da yayına başlıyor

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Görüntüleme sistemlerinde yeni yeni görmeye başladığımız 4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlükte görüntü aktarımı, beklenenden kısa sürede gelişti ve ilk ürünler oturma odamızda yerini almaya başladı.
Görüntüleme sistemlerinde yeni bir çözünürlüğün yaygın uygulamaya konması; ürün, altyapı ve içerik ile doğrudan ilgili. Son yüksek çözünürlük olan Full HD için ürün ve altyapı geliştirilmiş olsa bile, içerik konusunda henüz beklenen seviyeye erişilmiş değil. 3D teknolojisi için de durum aynı.
Henüz bu iki teknoloji oturmadan bu kez 4K çözünürlük hayatımıza girmeye başladı. Teknolojinin ilk ayağı olan ürünler yavaş yavaş piyasada boy gösteriyor. Altyapı konusunda ise başta Japon NHK olmak üzere yayıncı kuruluşların çalışmaları mevcut.
Paris kaynaklı Eutelsat Communications firması, Avrupa için UTELSAT 10A uydusu üzerinden Ultra HD kanalını yayına soktuğunu duyurdu. İlk içerik aktarımı ise 8 Ocak itibariyle başladı.
Kanal 4K çözünürlüğü 50 kare/saniye hızında gösteriyor. İçerikler MPEG-4 olarak kodlanıyor ve 40Mbps hızında aktarılıyor. Firmanın ortağı ATEME ise içeriklerin aktarılmadan önce sıkıştırılması görevini yerine getiriyor.
Eutelsat, Avrupa'da ilk olma fırsatını, diğer firmalara tecrübelerini aktararak değerlendirmek ve sektörde söz sahibi olmak için kullanmayı düşünüyor.
4K için ilk adımlar atılmış olsa da uzmanlar yaygın kullanıma geçmesi için 3-5 yıl arası bir süre öngörüsünde bulunuyor.
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TRT HD, TRT1 HD, Semerkant HD, ATV HD, ATV Haber HD, Teledünya HD, Türksat 3D HD.
Bunların görüntüleri izlettiriyor, o sebepten başa almıştık, yanlarına Bedr'in şifresiz HD kanallarını da atınca 30'a yakın HD kanal oluyor, keyif veriyor yani, bu teknolojiye uzak kalmamak lazım.
Karasal hd dijital yayına geçilmesi lazım, şu an hd yayında sadece beleş kanalları izlerim desen bile 500 liraya hd receiver alman lazım.
Ki dijitürk yada d-smart almadan bir anlamı yok, trt'yi kanal d'yi hd izleyip ne yapacağız o da var :)
alt yapı ve iletim maliyetini düşünün biraz ve full hd tvsi olmayanları.istemek kolay.alternatif bi çözüm netten indirin full hd videoları, , izleyin.codec değişim derdi olamsa tüm kanallar mpeg2den hd ye yada 720p ye geçse kullanıcı açısından sorun olmaz.hali hazırdaki cihazların hepsi değiştirme istemez.ancak h264 codeğine geçiş yuapıldığı için ister istemez cihazlar değişmek zorunda.zaten analogdan digitale geçişde bi ton dert oldu.şimdi digitalden digitale geçerken baya bi kayarlar
Evet.
Buna deliliniz nedir?
magazine.creativecow.net/...
Yeni oyunların hepsini 4K oynayabiliriz derken...? Yani bilgisayara bir 4K monitör (veya ekran işte her neyse) bağladığımızda oyunun grafik seçenekleri altında çözünürlük bölümünde 3840x2160 seçeneği çıkar mı?
COD uçar o zaman.
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