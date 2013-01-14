İlk 4K çözünürlüklü televizyon kanalı Avrupa'da yayına başlıyor





Görüntüleme sistemlerinde yeni yeni görmeye başladığımız 4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlükte görüntü aktarımı, beklenenden kısa sürede gelişti ve ilk ürünler oturma odamızda yerini almaya başladı.





Görüntüleme sistemlerinde yeni bir çözünürlüğün yaygın uygulamaya konması; ürün, altyapı ve içerik ile doğrudan ilgili. Son yüksek çözünürlük olan Full HD için ürün ve altyapı geliştirilmiş olsa bile, içerik konusunda henüz beklenen seviyeye erişilmiş değil. 3D teknolojisi için de durum aynı.





Henüz bu iki teknoloji oturmadan bu kez 4K çözünürlük hayatımıza girmeye başladı. Teknolojinin ilk ayağı olan ürünler yavaş yavaş piyasada boy gösteriyor. Altyapı konusunda ise başta Japon NHK olmak üzere yayıncı kuruluşların çalışmaları mevcut.





Paris kaynaklı Eutelsat Communications firması, Avrupa için UTELSAT 10A uydusu üzerinden Ultra HD kanalını yayına soktuğunu duyurdu. İlk içerik aktarımı ise 8 Ocak itibariyle başladı.





Kanal 4K çözünürlüğü 50 kare/saniye hızında gösteriyor. İçerikler MPEG-4 olarak kodlanıyor ve 40Mbps hızında aktarılıyor. Firmanın ortağı ATEME ise içeriklerin aktarılmadan önce sıkıştırılması görevini yerine getiriyor.





Eutelsat, Avrupa'da ilk olma fırsatını, diğer firmalara tecrübelerini aktararak değerlendirmek ve sektörde söz sahibi olmak için kullanmayı düşünüyor.

4K için ilk adımlar atılmış olsa da uzmanlar yaygın kullanıma geçmesi için 3-5 yıl arası bir süre öngörüsünde bulunuyor.