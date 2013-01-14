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İlk 4K çözünürlüklü televizyon kanalı Avrupa'da yayına başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
1
41
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sistemlerinde yeni yeni görmeye başladığımız 4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlükte görüntü aktarımı, beklenenden kısa sürede gelişti ve ilk ürünler oturma odamızda yerini almaya başladı.

Görüntüleme sistemlerinde yeni bir çözünürlüğün yaygın uygulamaya konması; ürün, altyapı ve içerik ile doğrudan ilgili. Son yüksek çözünürlük olan Full HD için ürün ve altyapı geliştirilmiş olsa bile, içerik konusunda henüz beklenen seviyeye erişilmiş değil. 3D teknolojisi için de durum aynı.

Henüz bu iki teknoloji oturmadan bu kez 4K çözünürlük hayatımıza girmeye başladı. Teknolojinin ilk ayağı olan ürünler yavaş yavaş piyasada boy gösteriyor. Altyapı konusunda ise başta Japon NHK olmak üzere yayıncı kuruluşların çalışmaları mevcut. 

Paris kaynaklı Eutelsat Communications firması, Avrupa için UTELSAT 10A uydusu üzerinden Ultra HD kanalını yayına soktuğunu duyurdu. İlk içerik aktarımı ise 8 Ocak itibariyle başladı.

Kanal 4K çözünürlüğü 50 kare/saniye hızında gösteriyor. İçerikler MPEG-4 olarak kodlanıyor ve 40Mbps hızında aktarılıyor. Firmanın ortağı ATEME ise içeriklerin aktarılmadan önce sıkıştırılması görevini yerine getiriyor.

Eutelsat, Avrupa'da ilk olma fırsatını, diğer firmalara tecrübelerini aktararak değerlendirmek ve sektörde söz sahibi olmak için kullanmayı düşünüyor. 
4K için ilk adımlar atılmış olsa da uzmanlar yaygın kullanıma geçmesi için 3-5 yıl arası bir süre öngörüsünde bulunuyor. 

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Salona 6 yıl en beğenilen
Full HD'de zaten görüntü muazzam. 4K olursa ayağa kalkıp futbolcularla top oynarız artık.
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arasira 6 yıl
Biz hep geriden takip ettiğimiz için bence 4k ya geçiş avantaj belki bu sayede hd ye geçiş hızlanır. Hd ye geçelim yeter
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MyhM66 6 yıl
Bildigim tek "k". Sahin K
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Holy Templar 6 yıl
iyidir iyi
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Full HD yayın yapan bile yok ne 4k si
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akman7322 6 yıl
teknoloji böle bi şey.ayak uyduramaz olduk. adamlar 4k dan bahsediyor.biz ise hd ye geçiş yapamadık.
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hacı.basat 6 yıl
Şifreli yada aboneli kanalları bilemem ama bizde bir kaç yıldır Türksattan FullHD izlediğimiz kanallar şunlar.
TRT HD, TRT1 HD, Semerkant HD, ATV HD, ATV Haber HD, Teledünya HD, Türksat 3D HD.
Bunların görüntüleri izlettiriyor, o sebepten başa almıştık, yanlarına Bedr'in şifresiz HD kanallarını da atınca 30'a yakın HD kanal oluyor, keyif veriyor yani, bu teknolojiye uzak kalmamak lazım.
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sonsamuraii 6 yıl
oooo daha Türk kanalları hd yayın yapmıyor banane elin avrupalısının izlediği 4K yayından. RTUK ün bu konuda çalışma yapıp hd yayını standart şartı koyması lazım yoksa ücretsiz hd yayınını anca rüyamızda izleriz
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Umutcan 6 yıl sonsamuraii
sonsamuraii

oooo daha Türk kanalları hd yayın yapmıyor banane elin avrupalısının izlediği 4K yayından. RTUK ün bu konuda çalışma yapıp hd yayını standart şartı koyması lazım yoksa ücretsiz hd yayınını anca rüyamızda izleriz

Karasal hd dijital yayına geçilmesi lazım, şu an hd yayında sadece beleş kanalları izlerim desen bile 500 liraya hd receiver alman lazım.
Ki dijitürk yada d-smart almadan bir anlamı yok, trt'yi kanal d'yi hd izleyip ne yapacağız o da var :)
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montevo 6 yıl sonsamuraii
sonsamuraii

oooo daha Türk kanalları hd yayın yapmıyor banane elin avrupalısının izlediği 4K yayından. RTUK ün bu konuda çalışma yapıp hd yayını standart şartı koyması lazım yoksa ücretsiz hd yayınını anca rüyamızda izleriz

alt yapı ve iletim maliyetini düşünün biraz ve full hd tvsi olmayanları.istemek kolay.alternatif bi çözüm netten indirin full hd videoları,
, izleyin.codec değişim derdi olamsa tüm kanallar mpeg2den hd ye yada 720p ye geçse kullanıcı açısından sorun olmaz.hali hazırdaki cihazların hepsi değiştirme istemez.ancak h264 codeğine geçiş yuapıldığı için ister istemez cihazlar değişmek zorunda.zaten analogdan digitale geçişde bi ton dert oldu.şimdi digitalden digitale geçerken baya bi kayarlar
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WaylandIZMIR 6 yıl
bizde atv ve trt hariç (dsmart zımbırtısından da kanal d ve star hd yayın yapmaya çalışıyor) diğerleri yarım yamalak hd yayın yapmaya çalışıyor. bize 4K ters hacı! 30 sene sonra 4k yayın yapma imkanını bulabilirsek öpüp başımıza koyalım
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Prequel 6 yıl
V4LKyR
Vay be, uydudan antene 40Mbpslik bir hızda data aktarımı. İnanılmaz bir şey bu, acaba arkasındaki teknik olaylar nedir, sinyalin gücü, frekansı, modülasyonu vs.
Prequel
talerkbenim anlamadığım şu kanal 4k yayın yapmıyorsa 4k tv yi boşuna mi almış oluyoruz
hayır. yeni oyunların neredeyse hepsini 4k oynayabilirsiniz. bazı eskiler bile uğraşarak olur. yakında filmler de 4k olacak, sony açıkladı. 4k kameralarla çekilen amator videolar da oynatılabilir. son olarak 8mp resimleri zoomlamadan tek ekranda görebilirsiniz. :) daha ne. keşke uygun fiyatları olsa da alsak. içerik en son derdim.
Yeni oyunların hepsini 4K oynayabiliriz derken...? Yani bilgisayara bir 4K monitör (veya ekran işte her neyse) bağladığımızda oyunun grafik seçenekleri altında çözünürlük bölümünde 3840x2160 seçeneği çıkar mı?

Evet.
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V4LKyR 6 yıl Prequel
Prequel

V4LKyR

Vay be, uydudan antene 40Mbpslik bir hızda data aktarımı. İnanılmaz bir şey bu, acaba arkasındaki teknik olaylar nedir, sinyalin gücü, frekansı, modülasyonu vs.
Prequel
talerkbenim anlamadığım şu kanal 4k yayın yapmıyorsa 4k tv yi boşuna mi almış oluyoruz
hayır. yeni oyunların neredeyse hepsini 4k oynayabilirsiniz. bazı eskiler bile uğraşarak olur. yakında filmler de 4k olacak, sony açıkladı. 4k kameralarla çekilen amator videolar da oynatılabilir. son olarak 8mp resimleri zoomlamadan tek ekranda görebilirsiniz. :) daha ne. keşke uygun fiyatları olsa da alsak. içerik en son derdim.
Yeni oyunların hepsini 4K oynayabiliriz derken...? Yani bilgisayara bir 4K monitör (veya ekran işte her neyse) bağladığımızda oyunun grafik seçenekleri altında çözünürlük bölümünde 3840x2160 seçeneği çıkar mı?


Evet.

Buna deliliniz nedir?
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Salvatuon 6 yıl
Ulkemize geldiginde bedava izleyecegimizi sanmiyorsunuz degil mi
HD icin bile bizi öpen kuruluslar 4K'da nasil fantezi yaparlar artik siz dusunun
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Prud 6 yıl
Bence 4K zaten ürüne doymuş görüntü teknolojileri piyasasını alevlendirmeyi amaçlayan bir gaz. Bilgisayar kullanıcıları dışında kimsenin bu çözünürlüğe ihitiyacı olacağını düşünmüyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. 4K gazına gelmeden bence okunması gerekli bir yazı;

magazine.creativecow.net/...
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V4LKyR 6 yıl
Vay be, uydudan antene 40Mbps'lik bir hızda data aktarımı. İnanılmaz bir şey bu, acaba arkasındaki teknik olaylar nedir, sinyalin gücü, frekansı, modülasyonu vs.
Prequel
talerkbenim anlamadığım şu kanal 4k yayın yapmıyorsa 4k tv yi boşuna mi almış oluyoruz
hayır. yeni oyunların neredeyse hepsini 4k oynayabilirsiniz. bazı eskiler bile uğraşarak olur. yakında filmler de 4k olacak, sony açıkladı. 4k kameralarla çekilen amator videolar da oynatılabilir. son olarak 8mp resimleri zoomlamadan tek ekranda görebilirsiniz. :) daha ne. keşke uygun fiyatları olsa da alsak. içerik en son derdim.

Yeni oyunların hepsini 4K oynayabiliriz derken...? Yani bilgisayara bir 4K monitör (veya ekran işte her neyse) bağladığımızda oyunun grafik seçenekleri altında çözünürlük bölümünde 3840x2160 seçeneği çıkar mı?
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RamonJR 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Vay be, uydudan antene 40Mbps'lik bir hızda data aktarımı. İnanılmaz bir şey bu, acaba arkasındaki teknik olaylar nedir, sinyalin gücü, frekansı, modülasyonu vs.


Prequel

talerkbenim anlamadığım şu kanal 4k yayın yapmıyorsa 4k tv yi boşuna mi almış oluyoruz
hayır. yeni oyunların neredeyse hepsini 4k oynayabilirsiniz. bazı eskiler bile uğraşarak olur. yakında filmler de 4k olacak, sony açıkladı. 4k kameralarla çekilen amator videolar da oynatılabilir. son olarak 8mp resimleri zoomlamadan tek ekranda görebilirsiniz. :) daha ne. keşke uygun fiyatları olsa da alsak. içerik en son derdim.


Yeni oyunların hepsini 4K oynayabiliriz derken...? Yani bilgisayara bir 4K monitör (veya ekran işte her neyse) bağladığımızda oyunun grafik seçenekleri altında çözünürlük bölümünde 3840x2160 seçeneği çıkar mı?

COD uçar o zaman.
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