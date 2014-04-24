Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk 64-bit destekli Android cihazlar yıl sonuna yetişebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk 64-bit destekli Android cihazlar yıl sonuna yetişebilir

Apple'ın geçen yıl ilk 64-bit mobil işlemcisi A7'yi ve ilk 64-bit destekli akıllı telefon iPhone 5S'i lanse etmesinin ardından teknoloji dünyasında bir hareketlilik yaşanmıştı. Bu yılın ilk aylarında Android tarafında 64-bitlik akıllı telefonların ve yongasetlerinin piyasaya sürülmesi beklenirken, ne yazık ki bu gerçekleşmedi.

Sadece Qualcomm'un Snapdragon ailesinde 4xx, 6xx ve 8xx serilerine 64-bitlik yongasetlerini eklemesinin ve MediaTek'in MT6752, NVIDIA'nın Tegra K1 Denver yongasetini duyurmasının haricinde bu yıl 64-bit konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. 

Pazar uzmanları 64-bitlik Android cihazları için henüz çok erken olduğunu belirtse de ARM hareketli bir yıl geçireceğimiz düşüncesinde. ARM başkan yardımcılarından Tom Lantzsch, 64-bit ile ilgili üreticilerin çalışmalarının hızlandığını ve yıl sonunda ilk örneklerin piyasada olacağını belirtiyor.

Daha iyi batarya ömrü sunan, daha hızlı tepki veren ve daha iyi özelliklere sahip olan 64-bit mimarisi, uyumlu Android sürümünün yayımlanması ile ilk cihazlarda kendisine yer bulacak ve ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan uygulamalar 64-bit'e uyarlanacak. Sonrasında ise tüm uygulamalar onları takip edecek ve devrim tamamlanmış olacak. 

Hali hazırda 64-bit kullanan mobil cihazlar sadece iOS ekosisteminde yer alıyor. Android tarafında ise halen uyumlu bir Android sürümü yayınlanmış değil. Bu da üreticilerin 64-bit trendinden uzak durmasına yol açıyor. 

Intel'in KitKat için çekirdek seviyede 64-bit çalışmaları olsa da bu sadece Intel işlemcisi akıllı telefon ve tabletler için olacak ve yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak. Google'ın ise en erken Temmuz ayındaki Android 4.5 sürümünde 64-bit desteğine yer vermesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/64-bit-Android-phones-are-coming-for-Christmas-says-ARM-executive_id55494 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0z0z 5 yıl en beğenilen
Arkadaslar biti pireyi gecin ben de android kullanicisi olarak diyorum ki bu firmalar google treninde sonu olmayan bir yoldalar. Java tabanli kendi stabil programlarini biraktiktan sonra google la elbirliği her sene yeni bir tel aldiracaklar amaç belli. Şöyle düşünün android ilk sürümü ilk çıktığında sistem gereksinimi neydi şimdiki sürümlerde ne ama o günden bu yana siz telefonla yaptığınız işlerde planörden f-16 ya mı geçtiniz anlarsınız. Herşey tüketimi artırmak adına yapılıyor bu trene ben binmem artık
Arkadaslar biti pireyi gecin ben de android kullanicisi olarak diyorum ki bu firmalar google treninde sonu olmayan bir yoldalar. Java tabanli kendi stabil prog...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egeboys0 5 yıl
Büyük gelışme. Rehber hizlı açılacak.
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 5 yıl
64 bit bir telefonda ne işe yarar ki autocad mi kullanacak millet. İphone 5s te var ne işe yarıyor ki mesela
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
akare+bkare=ckare 5 yıl
Bilen birisi daha teknik açıklayabilir mi? 64 bit mimarisi denen şey nasıl oluyor? Performans pil ömrü deniyor da nedir bu bit olayı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 5 yıl
Lenovo A805e çıktı bile 64 bit işlemciyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
64 bit desteklemeyen pclerimiz var hala ama telefonlar estekleyecek, 512 mb ramli pc kullanıyoruz, telefonda 3gb ram var, evde 720p Tv var cepte full hd bu ne perhiz bu ne turşu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orlando DeJoseph 5 yıl
Daha benim bilgisayarım 32 bit?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 5 yıl
Bir kaç hafta sonra Qualcomm çıkıp karalar yine elinize sobaları verir gönderir. Ülkenizde olmayan 4g için el sobalarına katlanıyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 5 yıl
Hiç iphoe telefonum olmadı ama adamlar gerçekten yapıyor bende her ne kadar çok eleştirsemde adamların çizgisi belli. Cihazı elime aldığımda buram buram kalite kokuyor. Android dünyasınında incisi sony geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 5 yıl
Elbet güzel gelişme olacaktır ancak 64 bit yazılım desteği olmadıktan sonra günlük kullanımda fark hissedilmeyeceği kanısındayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ten_don 5 yıl
Androide bulaşmamak için bir neden daha..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atp96 5 yıl
Gelse nolacak ki touchwiz le 8gb ram kullansan yine rehbere girerken lkasacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


64 bit ubuntunun planladığı sistem tam olarak hayata geçse çok işe yarar.Artık telefonlara evdeki bilgisayardan daha çok para ödüyoruz.İşlem güçleride çoğu kullanıcının bilgisayarda yaptığı internet office gibi işleri çok rahat karşılar hale geldi .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetgox 5 yıl
bence nokia s40 telefonlarına geri dönsün :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1538 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, arm ve snapdragon 808
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim