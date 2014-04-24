İlk 64-bit destekli Android cihazlar yıl sonuna yetişebilir





Apple'ın geçen yıl ilk 64-bit mobil işlemcisi A7'yi ve ilk 64-bit destekli akıllı telefon iPhone 5S'i lanse etmesinin ardından teknoloji dünyasında bir hareketlilik yaşanmıştı. Bu yılın ilk aylarında Android tarafında 64-bitlik akıllı telefonların ve yongasetlerinin piyasaya sürülmesi beklenirken, ne yazık ki bu gerçekleşmedi.





Sadece Qualcomm'un Snapdragon ailesinde 4xx, 6xx ve 8xx serilerine 64-bitlik yongasetlerini eklemesinin ve MediaTek'in MT6752, NVIDIA'nın Tegra K1 Denver yongasetini duyurmasının haricinde bu yıl 64-bit konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.





Pazar uzmanları 64-bitlik Android cihazları için henüz çok erken olduğunu belirtse de ARM hareketli bir yıl geçireceğimiz düşüncesinde. ARM başkan yardımcılarından Tom Lantzsch, 64-bit ile ilgili üreticilerin çalışmalarının hızlandığını ve yıl sonunda ilk örneklerin piyasada olacağını belirtiyor.





Daha iyi batarya ömrü sunan, daha hızlı tepki veren ve daha iyi özelliklere sahip olan 64-bit mimarisi, uyumlu Android sürümünün yayımlanması ile ilk cihazlarda kendisine yer bulacak ve ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan uygulamalar 64-bit'e uyarlanacak. Sonrasında ise tüm uygulamalar onları takip edecek ve devrim tamamlanmış olacak.





Hali hazırda 64-bit kullanan mobil cihazlar sadece iOS ekosisteminde yer alıyor. Android tarafında ise halen uyumlu bir Android sürümü yayınlanmış değil. Bu da üreticilerin 64-bit trendinden uzak durmasına yol açıyor.





Intel'in KitKat için çekirdek seviyede 64-bit çalışmaları olsa da bu sadece Intel işlemcisi akıllı telefon ve tabletler için olacak ve yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak. Google'ın ise en erken Temmuz ayındaki Android 4.5 sürümünde 64-bit desteğine yer vermesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/64-bit-Android-phones-are-coming-for-Christmas-says-ARM-executive_id55494