İlk 64-bit destekli Android cihazlar yıl sonuna yetişebilir

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Apple'ın geçen yıl ilk 64-bit mobil işlemcisi A7'yi ve ilk 64-bit destekli akıllı telefon iPhone 5S'i lanse etmesinin ardından teknoloji dünyasında bir hareketlilik yaşanmıştı. Bu yılın ilk aylarında Android tarafında 64-bitlik akıllı telefonların ve yongasetlerinin piyasaya sürülmesi beklenirken, ne yazık ki bu gerçekleşmedi.
Sadece Qualcomm'un Snapdragon ailesinde 4xx, 6xx ve 8xx serilerine 64-bitlik yongasetlerini eklemesinin ve MediaTek'in MT6752, NVIDIA'nın Tegra K1 Denver yongasetini duyurmasının haricinde bu yıl 64-bit konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.
Pazar uzmanları 64-bitlik Android cihazları için henüz çok erken olduğunu belirtse de ARM hareketli bir yıl geçireceğimiz düşüncesinde. ARM başkan yardımcılarından Tom Lantzsch, 64-bit ile ilgili üreticilerin çalışmalarının hızlandığını ve yıl sonunda ilk örneklerin piyasada olacağını belirtiyor.
Daha iyi batarya ömrü sunan, daha hızlı tepki veren ve daha iyi özelliklere sahip olan 64-bit mimarisi, uyumlu Android sürümünün yayımlanması ile ilk cihazlarda kendisine yer bulacak ve ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan uygulamalar 64-bit'e uyarlanacak. Sonrasında ise tüm uygulamalar onları takip edecek ve devrim tamamlanmış olacak.
Hali hazırda 64-bit kullanan mobil cihazlar sadece iOS ekosisteminde yer alıyor. Android tarafında ise halen uyumlu bir Android sürümü yayınlanmış değil. Bu da üreticilerin 64-bit trendinden uzak durmasına yol açıyor.
Intel'in KitKat için çekirdek seviyede 64-bit çalışmaları olsa da bu sadece Intel işlemcisi akıllı telefon ve tabletler için olacak ve yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak. Google'ın ise en erken Temmuz ayındaki Android 4.5 sürümünde 64-bit desteğine yer vermesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/64-bit-Android-phones-are-coming-for-Christmas-says-ARM-executive_id55494 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
64 bit ubuntunun planladığı sistem tam olarak hayata geçse çok işe yarar.Artık telefonlara evdeki bilgisayardan daha çok para ödüyoruz.İşlem güçleride çoğu kullanıcının bilgisayarda yaptığı internet office gibi işleri çok rahat karşılar hale geldi .
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