İlk 7nm grafik yongalı oyuncu bilgisayarı MSI Alpha 15 oldu

AMD’nin giriş seviyesine yönelik 7nm sürecindeki Radeon RX 5500 ve mobil versiyonlarını duyurmasının ardından ilk ürün geldi. MSI Alpha 15 oyuncu dizüstü bilgisayarı Radeon RX 5500M ekran kartı barındırıyor.

MSI Alpha 15 özellikleri

Özellikle eSpor oyunlarında Full HD çözünürlükte 90fps seviyesine kadar çıkabilen Radeon RX 5500M 4GB GDDR6 ekran kartı oyuncu dizüstü bilgisayar modellerine yeni bir yaklaşım getirecek.

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15 inçlik Full HD IPS ekran barındıran MSI Alpha 15 modeli AMD FreeSync sayesinde versiyona göre 240Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Böylece oyunlarda yırtılma ve gecikmelerin önüne geçiyor. İşlemci tarafında ise AMD Ryzen 7 3750H’a kadar seçenekler sunuluyor. İşlemciye bağlı olarak Vega 10’a kadar da dahili grafik birimleri gelecek. 7 ısıtma borulu Cooler Boost 5 soğutma sistemi ise en iyi verimliliği sağlıyor.

Büyük hoparlörleri ile yüksek ses kalitesi sunan dizüstü modelinde ayrıca her tuşa RGB aydınlatma atanabiliyor. Dizüstü ile birlikte Borderlands 3 veya Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint oyunlarından birisi hediye edilecek. 64GB’a kadar DDR4 RAM sunan model için henüz bir fiyat açıklanmadı.