İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu

Amazon’un dijital asistanı Alexa, kapsama alanını genişletmeye devam ediyor. Hoparlör, akıllı telefon, tablet derken şimdi de akıllı saatlere sıra geldi. İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da görücüye çıktı.

Uzak diyarlardan

iMCO Watch adındaki akıllı saat Android tabanlı Cronologics işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefondan bağımsız olarak kullanılabildiği için Alexa yazılımına da tam uyum sağlamış. Alexa saat üzerinden doğrudan çağrılabiliyor. Bunun için kenar kısımdaki büyük butona basmak yeterli. Alexa kalan işlemleri bulut üzerinden yerine getiriyor.

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400x400 piksel AMOLED ekrana sahip olan saatin gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş. 1.2GHz saat hızında çalışan bir yonga seti gerekli gücü sağlarken 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Akselerometre, manyetometre ve nabız ölçer de unutulmamış.

Akıllı saat aslında geçen yıl Nisan ayında CoWatch adıyla tanıtılmıştı. Gerekli finansmanı sağlayamadığı için uzun bir süre beklemek zorunda kalan iMCO Watch, 230$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.