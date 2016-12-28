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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Hürkuş-B'lerin gövde imalatı tamamlandı

Türkiye'nin ilk yerli başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un askeri pilotaj eğitimi için kullanılacak Hürkuş-B versiyonundan ikisinin gövde imalatı tamamlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,1b
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21
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ'ta devam eden proje kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimine devam edilen Hürkuş-B'lerden ikisinin gövde imalatı tamamlandı. Kuvvet tarafından 15(+40 opsiyon) adet sipariş edilen Hürkuş-B'lerden ilkinin 2018 yılında envantere girmesi planlanıyor.
Bu kapsamda üretilecek olan tüm uçakların ise en geç 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor. Sivil sertifikasyon için üretilen ve EASA tarafından sertifikalandırılan Hürkuş-A modelinin ardından askeri pilotaj eğitimi için geliştirilen Hürkuş-B modeli için çalışmalar sürüyor. Görünüm itibariyle Hürkuş-A'dan farkı olmayacak olan Hürkuş-B'nin kokpit yapısı askeri eğitimler için geliştirilecek.
Yerli uçak geliştirme serüveniyle tanınan Vecihi Hürkuş'a olan vefa borcu gereği Hürkuş adı verilen uçak 3 farklı model olarak tasarlandı. Sivil versiyon olarak Hürkuş-A, askeri pilotaj eğitimi için Hürkuş-B ve silahlı model olarak da Hürkuş-C üretimi planlanıyor.

Silahlı Hürkuş Yolda 

Hürkuş-B üretiminin yanı sıra özellikle düşman hava savunma sistemlerinin bulunmadığı alanlarda düşük maliyetlerle bombardıman gerçekleştirebilecek olan Hürkuş'un silahlı modeli Hürkuş-C için de çalışmalar sürdürülüyor. Hürkuş-C'nin özellikle terörle mücadelede karadaki personele yakın hava desteği sağlama amacıyla ve etkin maliyetli hava harekatları alanında kullanılması bekleniyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/813648443478540288 Yorum Yaz
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ParaPalaZula 2 yıl umut_baris
umut_baris
Yahu alt tarafı bir iha üreteceksiniz onda da kaç zaman geçti?
Göz boyamak için devlete çanak tutan bir kurum olmuş TAI.

Sen yorum yapma biader.
umut_barisYahu alt tarafı bir iha üreteceksiniz onda da kaç zaman geçti?Göz boyamak için devlete çanak tutan bir kurum olmuş TAI.
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1 Yanıt Yanıtla +17
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umut_baris 2 yıl
Yahu alt tarafı bir iha üreteceksiniz onda da kaç zaman geçti?
Göz boyamak için devlete çanak tutan bir kurum olmuş TAI.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Qui-Gon Jinn 2 yıl
Okuyun araştırın az yahu. Bıktırdınız artık!
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DH Misafiri 2 yıl
harika Bir Gelişme Birisi demiş amerika 5.nesil uçak üretiyor biz nelerle uğraşıyoruz die e hadi ozaman halimize yanalım hiç bişi yapmayalım mantıgıyla aynı sey ve ülkemizde bir gelişme olurken neden üstünü ortmek için sacma ve kategorisiz şeylerle karşılaştırıyorlar anlammısta deilim
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İl teber 2 yıl
Hürkuş-C nin asıl amacı maliyet odaklı bence. Çünkü iç güvenlik harekatlarında ki F-16,F-4 ve ya F-35 lerin yükünü almak için.
Atacağı bomba aynı.
F-16 maliyeti 5 ken Hürkuş-C'nin 1 olur mesela.
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DeepMind 2 yıl
overrated
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Theologist 2 yıl
Anka S'ler ile muhteşem bir ikili oluşturur Hürkuş... Bir de jet motoru geliştirebilsek... Bu kadar çok mühendisi olan ülke az ama bizde nitelik az, nicelikte sıkıntı yok.
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Physicist_Emre 2 yıl
Silahlı modelini yapmak daha zordur sanırım, sonuçta ona stinger füzelerden falan korumak için ekstra yeni teknolojiler eklenmeli, kobrayı vurduklarını gördük keklik gibi avladı şerefsizler demem o ki başımıza bir daha böyle bir olayın gelmemesi için işi sıkı tutmalıyız.
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Theologist 2 yıl Physicist_Emre
Physicist_Emre
Silahlı modelini yapmak daha zordur sanırım, sonuçta ona stinger füzelerden falan korumak için ekstra yeni teknolojiler eklenmeli, kobrayı vurduklarını gördük keklik gibi avladı şerefsizler demem o ki başımıza bir daha böyle bir olayın gelmemesi için işi sıkı tutmalıyız.

Kobramız füze saptırıcılarını ateşleyemedi, o kobra ordu içinden destekle düşürüldü çünkü hiç bir taarruz helikopteri saldırısı tek başına tek helikopter ile yapılmaz operasyonlarda....
Biri atışa geçmişken diğeri koruma pozisyonundadır, belli bir noktaya atışa geçen helikopterin en zayıf anı maalesef bu nedenle diğer helikopter korur onu...
Ama düşürme olayında tek helikopter vardı, Pkk ile Ordu içindeki bir kısım anlaşmış gibi...
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kasamak5656 2 yıl
sen f16 kaldırıp teröristleri vurana kadar ya haberi onlara uçuyor ya da kaçıp gidiyorlar başka yerlere
ancak ihalar 24 saate kadar havada kalabiliyor ve teröristler kafalarını mağaradan çıkardıkları anda kafalarına bombayı yiyorlar
ihalar bir devrim terörist avlama konusunda.Sürekli havadasın ve sürekli enselerindesin
o yüzden ihalara yatırım yapılmalı pilotlulara değil bu tip uçaklarda
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emre_virüs 2 yıl kasamak5656
Hürkuş'un insansız versiyonu gelecek dostum koltuk uçuş sistemleri gibi ıvır zıvırda çıkarılınca daha hafifleyecek tabii havada kalma süresi bir iha kadar uzun değil.
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umut_baris 2 yıl
Yahu alt tarafı bir iha üreteceksiniz onda da kaç zaman geçti?
Göz boyamak için devlete çanak tutan bir kurum olmuş TAI.
2 Yanıt Yanıtla +6
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ParaPalaZula 2 yıl umut_baris
umut_baris
Yahu alt tarafı bir iha üreteceksiniz onda da kaç zaman geçti?
Göz boyamak için devlete çanak tutan bir kurum olmuş TAI.

Sen yorum yapma biader.
1 Yanıt Yanıtla +17
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emre_virüs 2 yıl umut_baris
Alt tarafı iha dediğin male sınıfı bir iha çok ağır eleştiri yapmamak lazım zira elimizde Boeing Lockeed Martin gibi kurumlar yok.
Projede hatalar, şirkette hantallik bilgi eksikliği olduğu doğru bu da projeyi yavaşlattı maalesef.
Bu projeden elde edilen tecrübe ile daha büyük bir araç gelistiriliyor Baykar Makina ve Vestel gibi firmalar Tai'nin işini zorlastiracak rekabet ülkemize yarayacaktır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
insansız hava araçları gerçek bir savaşta fazla bir işlevleri olamaz !
ileri seviye askeri taruz sistemleri anlamıyla elektromanyetik flash şok dalgasıyla bilgisayar sistemli ve dijital bütün donanımları hizmet dışı kalabiliyor, bu aynı x-ray cihazından cep telefonunuzu 20 kere geçirince ne oluyorsa aynısı oluyor tüm flash bellek kullanılamaz bir hale geliyor ! bu açıdan eski sistem buji ateşlemeli motorlar bu konuda daha güvenilir ! jetler bile çok hızlı gittikleri için hedef kitlenme sistemleri bilgisayarlı bir sistem üzerine çalışıyor ! uzun lafın kısası ileri seviye savaş harp teknolojileri açısından eski temel sistemler daha verimli ve güvenilir.
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SDLGranada 2 yıl
Güzel gelişme devam
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