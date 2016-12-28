İlk Hürkuş-B'lerin gövde imalatı tamamlandı

TUSAŞ'ta devam eden proje kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimine devam edilen Hürkuş-B'lerden ikisinin gövde imalatı tamamlandı. Kuvvet tarafından 15(+40 opsiyon) adet sipariş edilen Hürkuş-B'lerden ilkinin 2018 yılında envantere girmesi planlanıyor.

Bu kapsamda üretilecek olan tüm uçakların ise en geç 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor. Sivil sertifikasyon için üretilen ve EASA tarafından sertifikalandırılan Hürkuş-A modelinin ardından askeri pilotaj eğitimi için geliştirilen Hürkuş-B modeli için çalışmalar sürüyor. Görünüm itibariyle Hürkuş-A'dan farkı olmayacak olan Hürkuş-B'nin kokpit yapısı askeri eğitimler için geliştirilecek.

Yerli uçak geliştirme serüveniyle tanınan Vecihi Hürkuş'a olan vefa borcu gereği Hürkuş adı verilen uçak 3 farklı model olarak tasarlandı. Sivil versiyon olarak Hürkuş-A, askeri pilotaj eğitimi için Hürkuş-B ve silahlı model olarak da Hürkuş-C üretimi planlanıyor.

Silahlı Hürkuş Yolda

Hürkuş-B üretiminin yanı sıra özellikle düşman hava savunma sistemlerinin bulunmadığı alanlarda düşük maliyetlerle bombardıman gerçekleştirebilecek olan Hürkuş'un silahlı modeli Hürkuş-C için de çalışmalar sürdürülüyor. Hürkuş-C'nin özellikle terörle mücadelede karadaki personele yakın hava desteği sağlama amacıyla ve etkin maliyetli hava harekatları alanında kullanılması bekleniyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/813648443478540288